https://ria.ru/20250314/prigovor-2004964690.html

В Курске вынесли приговор двоим военнослужащим за взятки

В Курске вынесли приговор двоим военнослужащим за взятки - РИА Новости, 14.03.2025

В Курске вынесли приговор двоим военнослужащим за взятки

Курский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы двоих военнослужащих за вымогательство взяток, сообщает объединенная пресс-служба... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:17:00+03:00

2025-03-14T12:17:00+03:00

2025-03-14T12:17:00+03:00

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КУРСК, 14 мар – РИА Новости. Курский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы двоих военнослужащих за вымогательство взяток, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области. Согласно материалам дела, осужденные, являясь должностными лицами военной комендатуры, договорились о совместном получении денег от военнослужащих за освобождение их от дисциплинарной ответственности. Первый инцидент произошел осенью 2023 года, когда во время патрулирования территории в одном из районов области осужденные обнаружили находящихся за пределами полевого лагеря двух военнослужащих, которые пользовались мобильными телефонами. "Осужденные предъявили им надуманные претензии по поводу совершения грубого дисциплинарного проступка, изъяли телефоны и военные билеты, после чего потребовали от каждого передать им по 5 тысяч рублей за освобождение их от дисциплинарной ответственности. Те согласились и 10 тысяч рублей передали", - говорится в сообщении. Действуя по аналогичной схеме, осужденные потребовали деньги за освобождение от дисциплинарной ответственности еще от двух военнослужащих: один передал им 20 тысяч рублей, второй – 30 тысяч, следует из материалов дела. Военнослужащих обвинили, в частности, в получении взяток с вымогательством. Вину в судебном заседании они не признали. "Курский гарнизонный военный суд назначил каждому по совокупности преступлений наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением воинских званий", - информирует пресс-служба, уточняя, что приговор не вступил в силу и может быть обжалован. Сообщается, что также у осужденных конфисковали в собственность государства сумму в размере 50 тысяч рублей.

https://ria.ru/20250314/vzyatka-2004900499.html

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курск, курская область, общество