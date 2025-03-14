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В Курске вынесли приговор двоим военнослужащим за взятки - РИА Новости, 14.03.2025
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12:17 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/prigovor-2004964690.html
В Курске вынесли приговор двоим военнослужащим за взятки
В Курске вынесли приговор двоим военнослужащим за взятки - РИА Новости, 14.03.2025
В Курске вынесли приговор двоим военнослужащим за взятки
Курский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы двоих военнослужащих за вымогательство взяток, сообщает объединенная пресс-служба... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:17:00+03:00
2025-03-14T12:17:00+03:00
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КУРСК, 14 мар – РИА Новости. Курский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы двоих военнослужащих за вымогательство взяток, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области. Согласно материалам дела, осужденные, являясь должностными лицами военной комендатуры, договорились о совместном получении денег от военнослужащих за освобождение их от дисциплинарной ответственности. Первый инцидент произошел осенью 2023 года, когда во время патрулирования территории в одном из районов области осужденные обнаружили находящихся за пределами полевого лагеря двух военнослужащих, которые пользовались мобильными телефонами. "Осужденные предъявили им надуманные претензии по поводу совершения грубого дисциплинарного проступка, изъяли телефоны и военные билеты, после чего потребовали от каждого передать им по 5 тысяч рублей за освобождение их от дисциплинарной ответственности. Те согласились и 10 тысяч рублей передали", - говорится в сообщении. Действуя по аналогичной схеме, осужденные потребовали деньги за освобождение от дисциплинарной ответственности еще от двух военнослужащих: один передал им 20 тысяч рублей, второй – 30 тысяч, следует из материалов дела. Военнослужащих обвинили, в частности, в получении взяток с вымогательством. Вину в судебном заседании они не признали. "Курский гарнизонный военный суд назначил каждому по совокупности преступлений наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением воинских званий", - информирует пресс-служба, уточняя, что приговор не вступил в силу и может быть обжалован. Сообщается, что также у осужденных конфисковали в собственность государства сумму в размере 50 тысяч рублей.
https://ria.ru/20250314/vzyatka-2004900499.html
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курск, курская область, общество
Курск, Курская область, Общество
В Курске вынесли приговор двоим военнослужащим за взятки

В Курске двоих военнослужащих приговорили к девяти годам колонии за взятки

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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КУРСК, 14 мар – РИА Новости. Курский гарнизонный военный суд приговорил к девяти годам лишения свободы двоих военнослужащих за вымогательство взяток, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Курской области.
Согласно материалам дела, осужденные, являясь должностными лицами военной комендатуры, договорились о совместном получении денег от военнослужащих за освобождение их от дисциплинарной ответственности. Первый инцидент произошел осенью 2023 года, когда во время патрулирования территории в одном из районов области осужденные обнаружили находящихся за пределами полевого лагеря двух военнослужащих, которые пользовались мобильными телефонами.
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"Осужденные предъявили им надуманные претензии по поводу совершения грубого дисциплинарного проступка, изъяли телефоны и военные билеты, после чего потребовали от каждого передать им по 5 тысяч рублей за освобождение их от дисциплинарной ответственности. Те согласились и 10 тысяч рублей передали", - говорится в сообщении.
Действуя по аналогичной схеме, осужденные потребовали деньги за освобождение от дисциплинарной ответственности еще от двух военнослужащих: один передал им 20 тысяч рублей, второй – 30 тысяч, следует из материалов дела.
Военнослужащих обвинили, в частности, в получении взяток с вымогательством. Вину в судебном заседании они не признали.
"Курский гарнизонный военный суд назначил каждому по совокупности преступлений наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением воинских званий", - информирует пресс-служба, уточняя, что приговор не вступил в силу и может быть обжалован.
Сообщается, что также у осужденных конфисковали в собственность государства сумму в размере 50 тысяч рублей.
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