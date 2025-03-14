https://ria.ru/20250314/prigorov-2004905897.html
Кричавшая о ненависти к русским москвичка не будет обжаловать приговор
Кричавшая о ненависти к русским москвичка не будет обжаловать приговор - РИА Новости, 14.03.2025
Кричавшая о ненависти к русским москвичка не будет обжаловать приговор
Осужденная на два года колонии москвичка Яна Джоган, которая кричала о ненависти к русским, не станет обжаловать свой приговор, сообщила РИА Новости ее адвокат... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T05:47:00+03:00
2025-03-14T05:47:00+03:00
2025-03-14T05:47:00+03:00
происшествия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002266749_0:91:553:402_1920x0_80_0_0_8606791aee535c1ef4fce0fe60d2d65d.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Осужденная на два года колонии москвичка Яна Джоган, которая кричала о ненависти к русским, не станет обжаловать свой приговор, сообщила РИА Новости ее адвокат Елена Пономарева. "Обжаловать приговор не будет", - сказала она. Защитник добавила, что Джоган готова отбывать назначенное ей судом наказание. Ранее в суде москвичка полностью признала вину и раскаялась в содеянном. В ходе допроса она объяснила произошедшее личными проблемами и нервным срывом. По версии следствия, Джоган демонстрировала пренебрежительное отношение к окружающим, громко нецензурно бранилась на строителя, производившего в подъезде ремонт, и иных лиц, выражая при этом вражду и ненависть к русским, держа в руке предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и не менее двух раз выстрелив холостыми в сторону мужчин. Полиция возбудила против нее уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Джоган 37 лет, она уроженка Москвы, гражданка России. Дома у нее нашли и изъяли пневматический пистолет. Кроме того, ранее суд оштрафовал Джоган на две тысячи рублей за публичное демонстрирование запрещенной символики в социальной сети.
https://ria.ru/20250211/russkie-1998666224.html
https://ria.ru/20250211/moskvichka-1998653975.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002266749_0:14:553:429_1920x0_80_0_0_19b4c8cae4b728cc787719faae452f29.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Кричавшая о ненависти к русским москвичка не будет обжаловать приговор
Кричавшая о ненависти к русским москвичка Джоган не будет обжаловать приговор
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Осужденная на два года колонии москвичка Яна Джоган, которая кричала о ненависти к русским, не станет обжаловать свой приговор, сообщила РИА Новости ее адвокат Елена Пономарева.
"Обжаловать приговор не будет", - сказала она.
Защитник добавила, что Джоган готова отбывать назначенное ей судом наказание.
Ранее в суде москвичка полностью признала вину и раскаялась в содеянном. В ходе допроса она объяснила произошедшее личными проблемами и нервным срывом.
По версии следствия, Джоган демонстрировала пренебрежительное отношение к окружающим, громко нецензурно бранилась на строителя, производившего в подъезде ремонт, и иных лиц, выражая при этом вражду и ненависть к русским, держа в руке предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и не менее двух раз выстрелив холостыми в сторону мужчин.
Полиция возбудила против нее уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ
(Хулиганство). Джоган 37 лет, она уроженка Москвы
, гражданка России. Дома у нее нашли и изъяли пневматический пистолет.
Кроме того, ранее суд оштрафовал Джоган на две тысячи рублей за публичное демонстрирование запрещенной символики в социальной сети.