Рейтинг@Mail.ru
Кричавшая о ненависти к русским москвичка не будет обжаловать приговор - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:47 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/prigorov-2004905897.html
Кричавшая о ненависти к русским москвичка не будет обжаловать приговор
Кричавшая о ненависти к русским москвичка не будет обжаловать приговор - РИА Новости, 14.03.2025
Кричавшая о ненависти к русским москвичка не будет обжаловать приговор
Осужденная на два года колонии москвичка Яна Джоган, которая кричала о ненависти к русским, не станет обжаловать свой приговор, сообщила РИА Новости ее адвокат... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T05:47:00+03:00
2025-03-14T05:47:00+03:00
происшествия
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002266749_0:91:553:402_1920x0_80_0_0_8606791aee535c1ef4fce0fe60d2d65d.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Осужденная на два года колонии москвичка Яна Джоган, которая кричала о ненависти к русским, не станет обжаловать свой приговор, сообщила РИА Новости ее адвокат Елена Пономарева. "Обжаловать приговор не будет", - сказала она. Защитник добавила, что Джоган готова отбывать назначенное ей судом наказание. Ранее в суде москвичка полностью признала вину и раскаялась в содеянном. В ходе допроса она объяснила произошедшее личными проблемами и нервным срывом. По версии следствия, Джоган демонстрировала пренебрежительное отношение к окружающим, громко нецензурно бранилась на строителя, производившего в подъезде ремонт, и иных лиц, выражая при этом вражду и ненависть к русским, держа в руке предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и не менее двух раз выстрелив холостыми в сторону мужчин. Полиция возбудила против нее уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Джоган 37 лет, она уроженка Москвы, гражданка России. Дома у нее нашли и изъяли пневматический пистолет. Кроме того, ранее суд оштрафовал Джоган на две тысячи рублей за публичное демонстрирование запрещенной символики в социальной сети.
https://ria.ru/20250211/russkie-1998666224.html
https://ria.ru/20250211/moskvichka-1998653975.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/1c/2002266749_0:14:553:429_1920x0_80_0_0_19b4c8cae4b728cc787719faae452f29.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Кричавшая о ненависти к русским москвичка не будет обжаловать приговор

Кричавшая о ненависти к русским москвичка Джоган не будет обжаловать приговор

© Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЯна Джоган в зале суда
Яна Джоган в зале суда - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Яна Джоган в зале суда. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Осужденная на два года колонии москвичка Яна Джоган, которая кричала о ненависти к русским, не станет обжаловать свой приговор, сообщила РИА Новости ее адвокат Елена Пономарева.
"Обжаловать приговор не будет", - сказала она.
Яна Джоган в Кузьминском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 11.02.2025
Кричавшая о ненависти к русским москвичка объяснила свое поведение срывом
11 февраля, 16:26
Защитник добавила, что Джоган готова отбывать назначенное ей судом наказание.
Ранее в суде москвичка полностью признала вину и раскаялась в содеянном. В ходе допроса она объяснила произошедшее личными проблемами и нервным срывом.
По версии следствия, Джоган демонстрировала пренебрежительное отношение к окружающим, громко нецензурно бранилась на строителя, производившего в подъезде ремонт, и иных лиц, выражая при этом вражду и ненависть к русским, держа в руке предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и не менее двух раз выстрелив холостыми в сторону мужчин.
Полиция возбудила против нее уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Джоган 37 лет, она уроженка Москвы, гражданка России. Дома у нее нашли и изъяли пневматический пистолет.
Кроме того, ранее суд оштрафовал Джоган на две тысячи рублей за публичное демонстрирование запрещенной символики в социальной сети.
Яна Джоган в Кузьминском районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Москвичка, кричавшая о ненависти к русским, признала вину
11 февраля, 15:47
 
ПроисшествияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала