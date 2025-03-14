https://ria.ru/20250314/prigorov-2004905897.html

Кричавшая о ненависти к русским москвичка не будет обжаловать приговор

Кричавшая о ненависти к русским москвичка не будет обжаловать приговор - РИА Новости, 14.03.2025

Кричавшая о ненависти к русским москвичка не будет обжаловать приговор

Осужденная на два года колонии москвичка Яна Джоган, которая кричала о ненависти к русским, не станет обжаловать свой приговор, сообщила РИА Новости ее адвокат... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T05:47:00+03:00

2025-03-14T05:47:00+03:00

2025-03-14T05:47:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Осужденная на два года колонии москвичка Яна Джоган, которая кричала о ненависти к русским, не станет обжаловать свой приговор, сообщила РИА Новости ее адвокат Елена Пономарева. "Обжаловать приговор не будет", - сказала она. Защитник добавила, что Джоган готова отбывать назначенное ей судом наказание. Ранее в суде москвичка полностью признала вину и раскаялась в содеянном. В ходе допроса она объяснила произошедшее личными проблемами и нервным срывом. По версии следствия, Джоган демонстрировала пренебрежительное отношение к окружающим, громко нецензурно бранилась на строителя, производившего в подъезде ремонт, и иных лиц, выражая при этом вражду и ненависть к русским, держа в руке предмет, конструктивно схожий с пистолетом, и не менее двух раз выстрелив холостыми в сторону мужчин. Полиция возбудила против нее уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (Хулиганство). Джоган 37 лет, она уроженка Москвы, гражданка России. Дома у нее нашли и изъяли пневматический пистолет. Кроме того, ранее суд оштрафовал Джоган на две тысячи рублей за публичное демонстрирование запрещенной символики в социальной сети.

https://ria.ru/20250211/russkie-1998666224.html

https://ria.ru/20250211/moskvichka-1998653975.html

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происшествия, россия, москва