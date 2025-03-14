https://ria.ru/20250314/prazdniki-2004898815.html

Эксперт рассказала, как увеличить майские праздники

Эксперт рассказала, как увеличить майские праздники - РИА Новости, 14.03.2025

Эксперт рассказала, как увеличить майские праздники

Продолжительность майских праздников в начале месяца можно увеличить, если взять отпуск на последние рабочие дни апреля - это будет еще и выгодно, рассказала... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T02:54:00+03:00

2025-03-14T02:54:00+03:00

2025-03-14T02:54:00+03:00

общество

headhunter

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Продолжительность майских праздников в начале месяца можно увеличить, если взять отпуск на последние рабочие дни апреля - это будет еще и выгодно, рассказала РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова. “Если взять отпуск с 28 по 30 апреля, то отпускных дней вы используете три, а отдохнете целую неделю с учетом майских праздников с 1 по 4 мая 2025 года”, - сказала Владимирова. В таком случае отдых продлится от выходных с субботы, 26 апреля, по воскресенье, 4 мая, и составит девять дней. По словам эксперта, взять отпуск в апреле будет довольно выгодно с точки зрения размера отпускных выплат, поскольку в апреле будет 22 рабочих дня.

https://ria.ru/20250312/gosduma-2004435901.html

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, headhunter