https://ria.ru/20250314/prazdniki-2004898815.html
Эксперт рассказала, как увеличить майские праздники
Эксперт рассказала, как увеличить майские праздники - РИА Новости, 14.03.2025
Эксперт рассказала, как увеличить майские праздники
Продолжительность майских праздников в начале месяца можно увеличить, если взять отпуск на последние рабочие дни апреля - это будет еще и выгодно, рассказала... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T02:54:00+03:00
2025-03-14T02:54:00+03:00
2025-03-14T02:54:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Продолжительность майских праздников в начале месяца можно увеличить, если взять отпуск на последние рабочие дни апреля - это будет еще и выгодно, рассказала РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова. “Если взять отпуск с 28 по 30 апреля, то отпускных дней вы используете три, а отдохнете целую неделю с учетом майских праздников с 1 по 4 мая 2025 года”, - сказала Владимирова. В таком случае отдых продлится от выходных с субботы, 26 апреля, по воскресенье, 4 мая, и составит девять дней. По словам эксперта, взять отпуск в апреле будет довольно выгодно с точки зрения размера отпускных выплат, поскольку в апреле будет 22 рабочих дня.
https://ria.ru/20250312/gosduma-2004435901.html
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общество, headhunter
Эксперт рассказала, как увеличить майские праздники
Юрист Владимирова: майские праздники можно увеличить, взяв отпуск в конце апреля
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Продолжительность майских праздников в начале месяца можно увеличить, если взять отпуск на последние рабочие дни апреля - это будет еще и выгодно, рассказала РИА Новости эксперт Headhunter по трудовому праву Ольга Владимирова.
“Если взять отпуск с 28 по 30 апреля, то отпускных дней вы используете три, а отдохнете целую неделю с учетом майских праздников с 1 по 4 мая 2025 года”, - сказала Владимирова.
В таком случае отдых продлится от выходных с субботы, 26 апреля, по воскресенье, 4 мая, и составит девять дней. По словам эксперта, взять отпуск в апреле будет довольно выгодно с точки зрения размера отпускных выплат, поскольку в апреле будет 22 рабочих дня.