https://ria.ru/20250314/pozdravlenie-2005127953.html

Шольц поздравил Карни с назначением на пост премьера Канады

Шольц поздравил Карни с назначением на пост премьера Канады - РИА Новости, 14.03.2025

Шольц поздравил Карни с назначением на пост премьера Канады

Канцлер ФРГ Олаф Шольц поздравил Марка Карни с назначением на пост-премьер-министра Канады, назвав страну кленового листа важным международным партнером для... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T22:24:00+03:00

2025-03-14T22:24:00+03:00

2025-03-14T22:24:00+03:00

в мире

германия

канада

атлантический океан

олаф шольц

марк карни

джастин трюдо

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поздравил Марка Карни с назначением на пост-премьер-министра Канады, назвав страну кленового листа важным международным партнером для Германии, следует из текста телеграммы, опубликованной пресс-службой кабмина ФРГ. "Я поздравляю Вас с назначением на пост 24-го премьер-министра Канады. Германию и Канаду связывают особенно тесные отношения - как союзников по НАТО, как партнеров в Организации Объединенных Наций и Большой Семерке, и не в последнюю очередь благодаря многообразным связям между нашими обществами", - написал Шольц. По словам канцлера, это партнерство особенно ценно во времена больших вызовов. "Вместе мы выступаем за свободу, мир и безопасность, а также за процветание и экономическое развитие по обе стороны Атлантического океана. Я с удовольствием вспоминаю наше прежнее сотрудничество. Желаю Вам удачи и успехов в решении предстоящих задач", - добавил Шольц. Ранее в пятницу Карни, ранее избранный новым лидером правящей в Канаде партии либералов, принес присягу в качестве премьер-министра страны после отставки его предшественника Джастина Трюдо. Кабинет Карни считается переходным, так как ему еще предстоит назначить дату парламентских выборов, которые должны пройти до 20 октября этого года. В случае проигрыша его партии на выборах, он может потерять кресло премьер-министра, однако, на фоне растущего напряжения с США, шансы либералов на победу начали расти, сообщают аналитики.

https://ria.ru/20250310/karni-2004077617.html

https://ria.ru/20250314/karni-2005123372.html

германия

канада

атлантический океан

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в мире, германия, канада, атлантический океан, олаф шольц, марк карни, джастин трюдо, нато