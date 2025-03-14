Шольц поздравил Карни с назначением на пост премьера Канады
Канцлер ФРГ Шольц поздравил Карни с назначением на пост премьер-министра Канады
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поздравил Марка Карни с назначением на пост-премьер-министра Канады, назвав страну кленового листа важным международным партнером для Германии, следует из текста телеграммы, опубликованной пресс-службой кабмина ФРГ.
"Я поздравляю Вас с назначением на пост 24-го премьер-министра Канады. Германию и Канаду связывают особенно тесные отношения - как союзников по НАТО, как партнеров в Организации Объединенных Наций и Большой Семерке, и не в последнюю очередь благодаря многообразным связям между нашими обществами", - написал Шольц.
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По словам канцлера, это партнерство особенно ценно во времена больших вызовов.
"Вместе мы выступаем за свободу, мир и безопасность, а также за процветание и экономическое развитие по обе стороны Атлантического океана. Я с удовольствием вспоминаю наше прежнее сотрудничество. Желаю Вам удачи и успехов в решении предстоящих задач", - добавил Шольц.
Ранее в пятницу Карни, ранее избранный новым лидером правящей в Канаде партии либералов, принес присягу в качестве премьер-министра страны после отставки его предшественника Джастина Трюдо. Кабинет Карни считается переходным, так как ему еще предстоит назначить дату парламентских выборов, которые должны пройти до 20 октября этого года. В случае проигрыша его партии на выборах, он может потерять кресло премьер-министра, однако, на фоне растущего напряжения с США, шансы либералов на победу начали расти, сообщают аналитики.