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Шольц поздравил Карни с назначением на пост премьера Канады - РИА Новости, 14.03.2025
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22:24 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/pozdravlenie-2005127953.html
Шольц поздравил Карни с назначением на пост премьера Канады
Шольц поздравил Карни с назначением на пост премьера Канады - РИА Новости, 14.03.2025
Шольц поздравил Карни с назначением на пост премьера Канады
Канцлер ФРГ Олаф Шольц поздравил Марка Карни с назначением на пост-премьер-министра Канады, назвав страну кленового листа важным международным партнером для... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T22:24:00+03:00
2025-03-14T22:24:00+03:00
в мире
германия
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атлантический океан
олаф шольц
марк карни
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поздравил Марка Карни с назначением на пост-премьер-министра Канады, назвав страну кленового листа важным международным партнером для Германии, следует из текста телеграммы, опубликованной пресс-службой кабмина ФРГ. "Я поздравляю Вас с назначением на пост 24-го премьер-министра Канады. Германию и Канаду связывают особенно тесные отношения - как союзников по НАТО, как партнеров в Организации Объединенных Наций и Большой Семерке, и не в последнюю очередь благодаря многообразным связям между нашими обществами", - написал Шольц. По словам канцлера, это партнерство особенно ценно во времена больших вызовов. "Вместе мы выступаем за свободу, мир и безопасность, а также за процветание и экономическое развитие по обе стороны Атлантического океана. Я с удовольствием вспоминаю наше прежнее сотрудничество. Желаю Вам удачи и успехов в решении предстоящих задач", - добавил Шольц. Ранее в пятницу Карни, ранее избранный новым лидером правящей в Канаде партии либералов, принес присягу в качестве премьер-министра страны после отставки его предшественника Джастина Трюдо. Кабинет Карни считается переходным, так как ему еще предстоит назначить дату парламентских выборов, которые должны пройти до 20 октября этого года. В случае проигрыша его партии на выборах, он может потерять кресло премьер-министра, однако, на фоне растущего напряжения с США, шансы либералов на победу начали расти, сообщают аналитики.
https://ria.ru/20250310/karni-2004077617.html
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в мире, германия, канада, атлантический океан, олаф шольц, марк карни, джастин трюдо, нато
В мире, Германия, Канада, Атлантический океан, Олаф Шольц, Марк Карни, Джастин Трюдо, НАТО
Шольц поздравил Карни с назначением на пост премьера Канады

Канцлер ФРГ Шольц поздравил Карни с назначением на пост премьер-министра Канады

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Канцлер ФРГ Олаф Шольц поздравил Марка Карни с назначением на пост-премьер-министра Канады, назвав страну кленового листа важным международным партнером для Германии, следует из текста телеграммы, опубликованной пресс-службой кабмина ФРГ.
"Я поздравляю Вас с назначением на пост 24-го премьер-министра Канады. Германию и Канаду связывают особенно тесные отношения - как союзников по НАТО, как партнеров в Организации Объединенных Наций и Большой Семерке, и не в последнюю очередь благодаря многообразным связям между нашими обществами", - написал Шольц.
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Биография Марка Карни
10 марта, 13:21
По словам канцлера, это партнерство особенно ценно во времена больших вызовов.
"Вместе мы выступаем за свободу, мир и безопасность, а также за процветание и экономическое развитие по обе стороны Атлантического океана. Я с удовольствием вспоминаю наше прежнее сотрудничество. Желаю Вам удачи и успехов в решении предстоящих задач", - добавил Шольц.
Ранее в пятницу Карни, ранее избранный новым лидером правящей в Канаде партии либералов, принес присягу в качестве премьер-министра страны после отставки его предшественника Джастина Трюдо. Кабинет Карни считается переходным, так как ему еще предстоит назначить дату парламентских выборов, которые должны пройти до 20 октября этого года. В случае проигрыша его партии на выборах, он может потерять кресло премьер-министра, однако, на фоне растущего напряжения с США, шансы либералов на победу начали расти, сообщают аналитики.
Марк Карни - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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Вчера, 21:35
 
В миреГерманияКанадаАтлантический океанОлаф ШольцМарк КарниДжастин ТрюдоНАТО
 
 
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