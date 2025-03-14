Более 500 жителей Самарской области открыли дело с помощью службы занятости
Служба занятости помогла открыть дело более 500 жителям Самарской области за год
© Фото : Министерство труда Самарской областиТерриториальный центр занятости в Самарской области
© Фото : Министерство труда Самарской области
Территориальный центр занятости в Самарской области
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Свыше 500 жителей Самарской области открыли свое дело за год при содействии службы занятости, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Служба занятости региона помогает начать свое дело безработным гражданам. В материале уточняется, что для того, чтобы получить финансирование, предпринимателю необходимо защитить свой бизнес-план перед экспертной комиссией в службе занятости населения.
"Комиссия, на которой граждане защищают свои проекты, межведомственная. Есть критерии отбора, которыми руководствуются члены комиссии при оценке проектов, – это востребованность на рынке конечного продукта деятельности, планируемая рентабельность, наличие у потенциального предпринимателя образования и опыта работы по соответствующему виду деятельности", – приводит пресс-служба слова руководителя Территориального центра занятости населения городского округа Чапаевск Самарской области Павла Кургаева.
Жители региона смогут узнать о возможности открыть свое дело при содействии службы занятости в контакт-центре.