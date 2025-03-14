https://ria.ru/20250314/pomosch-2005106050.html

Более 500 жителей Самарской области открыли дело с помощью службы занятости

Более 500 жителей Самарской области открыли дело с помощью службы занятости - РИА Новости, 14.03.2025

Более 500 жителей Самарской области открыли дело с помощью службы занятости

Свыше 500 жителей Самарской области открыли свое дело за год при содействии службы занятости, сообщает пресс-служба регионального правительства. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T19:42:00+03:00

2025-03-14T19:42:00+03:00

2025-03-14T19:42:00+03:00

твой бизнес

твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

самарская область

чапаевск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2005106440_0:189:1280:909_1920x0_80_0_0_d67cba3425210bce26bed430e4f8b3dd.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Свыше 500 жителей Самарской области открыли свое дело за год при содействии службы занятости, сообщает пресс-служба регионального правительства. Служба занятости региона помогает начать свое дело безработным гражданам. В материале уточняется, что для того, чтобы получить финансирование, предпринимателю необходимо защитить свой бизнес-план перед экспертной комиссией в службе занятости населения. "Комиссия, на которой граждане защищают свои проекты, межведомственная. Есть критерии отбора, которыми руководствуются члены комиссии при оценке проектов, – это востребованность на рынке конечного продукта деятельности, планируемая рентабельность, наличие у потенциального предпринимателя образования и опыта работы по соответствующему виду деятельности", – приводит пресс-служба слова руководителя Территориального центра занятости населения городского округа Чапаевск Самарской области Павла Кургаева. Жители региона смогут узнать о возможности открыть свое дело при содействии службы занятости в контакт-центре.

https://ria.ru/20250314/kharbin-2004978537.html

https://ria.ru/20250313/inkubator-2004830531.html

самарская область

чапаевск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , самарская область, чапаевск