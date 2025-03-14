https://ria.ru/20250314/podolsk-2005022117.html
Мужчина, набросившийся на сотрудника ДПС в Подольске, получил срок
Мужчина, набросившийся на сотрудника ДПС в Подольске, получил срок - РИА Новости, 14.03.2025
Мужчина, набросившийся на сотрудника ДПС в Подольске, получил срок
Молодому человеку, набросившемуся на сотрудника ДПС в подмосковном Подольске, вынесен приговор в виде одного года лишения свободы и штрафа в 20 тысяч рублей,... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T14:34:00+03:00
2025-03-14T14:34:00+03:00
2025-03-14T14:34:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Молодому человеку, набросившемуся на сотрудника ДПС в подмосковном Подольске, вынесен приговор в виде одного года лишения свободы и штрафа в 20 тысяч рублей, сообщается в Telegram-канале ГСУСК России по Московской области в пятницу. Ранее в Telegram-канале подмосковного главка СК РФ сообщали, что 5 февраля пьяный 18-летний молодой человек в Подольске набросился на сотрудника ДПС, который пытался его утихомирить, возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти). Позднее ГСУСК России по Московской области сообщало, что молодой человек предстанет перед судом. В СК отметили, что в Подольске оглашен приговор о совершении преступлений в отношении представителя власти. Собранные доказательства, как сообщается, признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении 18-летнего молодого человека, он признан виновным по статье об оскорблении и применении насилия в отношении сотрудника ДПС. "Собранные по уголовному делу доказательства легли в основу обвинения. Приговором городского суда ему назначено наказание в виде 1 года лишения свободы в колонии-поселении со штрафом 20 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250306/krasnodar-2003399888.html
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происшествия, россия, подольск, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Подольск, Московская область (Подмосковье), Следственный комитет России (СК РФ)
Мужчина, набросившийся на сотрудника ДПС в Подольске, получил срок
Мужчина, набросившийся на сотрудника ДПС в Подольске, получил год тюрьмы