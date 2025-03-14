https://ria.ru/20250314/podgotovka-2005059806.html

В Тюменской области рассказали о подготовке к пожароопасному сезону

В Тюменской области рассказали о подготовке к пожароопасному сезону - РИА Новости, 14.03.2025

В Тюменской области рассказали о подготовке к пожароопасному сезону

Власти Тюменской области подготовку к предстоящему пожароопасному сезону ведут исходя из вероятности развития самых негативных сценариев, заявил глава региона... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T17:27:00+03:00

2025-03-14T17:27:00+03:00

2025-03-14T17:27:00+03:00

тюменская область

россия

александр моор

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ТЮМЕНЬ, 14 мар – РИА Новости. Власти Тюменской области подготовку к предстоящему пожароопасному сезону ведут исходя из вероятности развития самых негативных сценариев, заявил глава региона Александр Моор. "Принял участие в совещании, посвященном подготовке к паводку и пожароопасному сезону, которое провел полпред президента России в УФО… Артём Владимирович (Жога) отметил, что при планировании работы по борьбе с паводком и природными пожарами следует исходить из наихудших сценариев. Именно так мы и действуем. Главное – минимизировать ущерб от стихийных бедствий и сберечь жизни и здоровье людей", - сообщил Моор в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что подготовка ведется согласно разработанному плану и с учетом опыта 2023 года, когда ситуация по природным пожарам в регионе была наиболее острой. Уже заключены контракты на авиационное патрулирование и тушение лесных пожаров с использованием воздушных судов. Для своевременного обнаружения возгораний планируют применять 60 беспилотников и 104 камеры видеонаблюдения. Лесопожарные подразделения обеспечены оборудованием, экипировкой и инвентарем в полном объёме. В пресс-службе губернатора добавили, что в пожароопасный период будет задействована и региональная противопожарная служба. В ее состав входят 87 отдельных постов с общей численностью более 750 человек. Подразделения прикрывают 356 населенных пунктов, в которых проживают в общей сложности свыше 150 тысяч человек. На начало апреля запланированы полевые межрайонные учения по тактике и технике тушения лесных пожаров.

https://ria.ru/20250313/pavodok-2004779066.html

https://ria.ru/20250228/pavodki-2002132489.html

тюменская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

тюменская область, россия, александр моор