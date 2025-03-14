https://ria.ru/20250314/podderzhka-2004945583.html

Минэкономразвития РФ: нижегородцы успешно сочетают инструменты поддержки

Минэкономразвития РФ: нижегородцы успешно сочетают инструменты поддержки - РИА Новости, 14.03.2025

Минэкономразвития РФ: нижегородцы успешно сочетают инструменты поддержки

Нижегородская область успешно сочетает различные федеральные инструменты поддержки, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе рабочей... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T11:57:00+03:00

2025-03-14T11:57:00+03:00

2025-03-14T11:57:00+03:00

нижегородская область

нижний новгород

глеб никитин

максим решетников

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 мар - РИА Новости. Нижегородская область успешно сочетает различные федеральные инструменты поддержки, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников в ходе рабочей поездки в Нижний Новгород. "На примере Нижнего Новгорода хорошо демонстрировать, как по уму сочетать различные меры поддержки, чтобы получить положительную динамику для города: здесь меняются городская среда, набережные, застройка, качество образования и здравоохранения, транспортная инфраструктура. Все это вместе создает устойчивую и производительную экономику. В основе как раз лежит грамотная работа, в первую очередь, региональных властей, – использование федеральных возможностей, которые благодаря президенту России создаются в стране", – цитирует пресс-служба правительства Нижегородской области слова Решетникова. Вместе с губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным глава Минэкономразвития России побывал на нескольких площадках. Так, на Нижегородском автозаводе Решетников осмотрел экспозицию туристических автобусов российских производителей. В их числе – автобусы большого класса "Круиз", среднеразмерный автобус Citymax 8, компактный автобус малого класса "Газель City" в VIP-исполнении, полноприводный минивэн "Соболь NN". Модели различной вместимости, от малого до большого класса, помогут транспортным компаниям организовывать комфортные поездки для туристических групп различной численности. Решетникову также представили планы по дальнейшему развитию туристической инфраструктуры, в том числе в рамках нового нацпроекта "Туризм и гостеприимство". Глава Минэкономразвития РФ посетил площадку строительства пятизвездочной гостиницы в историческом центре Нижнего Новгорода. Никитин презентовал ему несколько проектов строительства отелей в Нижнем Новгороде, Городце и Кулебаках в рамках федеральной программы льготного кредитования Минэкономразвития России. "Новые коллективные средства размещения нужны нам как воздух, это задача номер один для развития туристического потенциала региона. В Москве уже даже есть легенда, что в Нижнем Новгороде невозможно забронировать номер, хотя, конечно, это не так. Благодаря поддержке Минэкономразвития России и лично Максима Геннадьевича реализуем новые прорывные проекты. В 2024 году, например, в программу льготного кредитования включили сразу пять инвестиционных проектов по строительству отелей, они будут реализованы в 2026-2028 годах и дадут нам почти 800 новых номеров. Один из этих проектов, о котором точно уже слышали нижегородцы, – "Экопарк на Гребном канале": под трамплином вовсю идет стройка, и там, где вчера были горы земли, уже возводят стены", – приводятся в сообщении слова Никитина. Губернатор Нижегородской области подчеркнул, что регион активно вовлекается во все новые инициативы министерства экономического развития России. "Мы подаем качественные заявки на конкурсы, выигрываем отборы, получаем поддержку и улучшаем инфраструктуру выбранных населенных пунктов. А затем, используя этот позитивный опыт, реализуем подобные практики уже за счет регионального бюджета на других территориях области", – отметил он.

https://ria.ru/20250314/proizvoditelnost-2004944390.html

https://ria.ru/20250312/finansy-2004549938.html

нижний новгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

нижний новгород, глеб никитин, максим решетников, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)