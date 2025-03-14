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Москвичи подали заявки на вступление в волонтерский корпус 80-летия Победы - РИА Новости, 14.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
09:25 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/pobeda-2004919999.html
Москвичи подали заявки на вступление в волонтерский корпус 80-летия Победы
Москвичи подали заявки на вступление в волонтерский корпус 80-летия Победы - РИА Новости, 14.03.2025
Москвичи подали заявки на вступление в волонтерский корпус 80-летия Победы
Свыше 10 тысяч москвичей подали заявки на вступление в волонтерский корпус 80-летия Победы, сообщили журналистам в пресс-службе комитета общественных связей и... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T09:25:00+03:00
2025-03-14T09:25:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
общество
москва
наталья сергунина
волонтеры победы
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Свыше 10 тысяч москвичей подали заявки на вступление в волонтерский корпус 80-летия Победы, сообщили журналистам в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. "Заявки на вступление в волонтерский корпус подали уже свыше 10 тысяч москвичей. За несколько месяцев его участники присоединились более чем к 150 патриотическим событиям", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводят в пресс-службе. В ведомстве отметили, что обучение состоит из двух этапов. Первый — онлайн-курс, который объединяет блоки, посвященные основам добровольческой деятельности, истории и героям Великой Отечественной войны. Затем полученные знания проверяют и дополняют эксперты на очных занятиях. Например, слушателей знакомят с тем, как правильно выстраивать командную работу. "В преддверии 9 Мая волонтерам предстоит встречать на вокзалах и в аэропортах почетных гостей, главные из которых - ветераны, помогать им добираться до гостиниц, сопровождать на различные мероприятия. Кроме того, москвичи помогут в организации акций "Георгиевская лента", "Цветы Победы" и других", - добавили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что вступить в корпус приглашают горожан старше 14 лет. Подать заявку можно на сайте Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".
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общество, москва, наталья сергунина, волонтеры победы, 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Общество, Москва, Наталья Сергунина, Волонтеры Победы, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Москвичи подали заявки на вступление в волонтерский корпус 80-летия Победы

Десять тысяч москвичей хотят вступить в волонтерский корпус 80-летия Победы

© РИА Новости / Илья Аверьянов | Перейти в медиабанкВолонтер закрепляет георгиевскую ленточку во Владивостоке в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка"
Волонтер закрепляет георгиевскую ленточку во Владивостоке в рамках ежегодной акции Георгиевская ленточка - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Илья Аверьянов
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Волонтер закрепляет георгиевскую ленточку во Владивостоке в рамках ежегодной акции "Георгиевская ленточка". Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Свыше 10 тысяч москвичей подали заявки на вступление в волонтерский корпус 80-летия Победы, сообщили журналистам в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.
"Заявки на вступление в волонтерский корпус подали уже свыше 10 тысяч москвичей. За несколько месяцев его участники присоединились более чем к 150 патриотическим событиям", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводят в пресс-службе.
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В ведомстве отметили, что обучение состоит из двух этапов. Первый — онлайн-курс, который объединяет блоки, посвященные основам добровольческой деятельности, истории и героям Великой Отечественной войны. Затем полученные знания проверяют и дополняют эксперты на очных занятиях. Например, слушателей знакомят с тем, как правильно выстраивать командную работу.
"В преддверии 9 Мая волонтерам предстоит встречать на вокзалах и в аэропортах почетных гостей, главные из которых - ветераны, помогать им добираться до гостиниц, сопровождать на различные мероприятия. Кроме того, москвичи помогут в организации акций "Георгиевская лента", "Цветы Победы" и других", - добавили в пресс-службе.
В ведомстве уточнили, что вступить в корпус приглашают горожан старше 14 лет. Подать заявку можно на сайте Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".
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