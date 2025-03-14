https://ria.ru/20250314/pobeda-2004919999.html

Москвичи подали заявки на вступление в волонтерский корпус 80-летия Победы

Москвичи подали заявки на вступление в волонтерский корпус 80-летия Победы - РИА Новости, 14.03.2025

Москвичи подали заявки на вступление в волонтерский корпус 80-летия Победы

Свыше 10 тысяч москвичей подали заявки на вступление в волонтерский корпус 80-летия Победы, сообщили журналистам в пресс-службе комитета общественных связей и... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T09:25:00+03:00

2025-03-14T09:25:00+03:00

2025-03-14T09:25:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

общество

москва

наталья сергунина

волонтеры победы

80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Свыше 10 тысяч москвичей подали заявки на вступление в волонтерский корпус 80-летия Победы, сообщили журналистам в пресс-службе комитета общественных связей и молодежной политики Москвы. "Заявки на вступление в волонтерский корпус подали уже свыше 10 тысяч москвичей. За несколько месяцев его участники присоединились более чем к 150 патриотическим событиям", - рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина, чьи слова приводят в пресс-службе. В ведомстве отметили, что обучение состоит из двух этапов. Первый — онлайн-курс, который объединяет блоки, посвященные основам добровольческой деятельности, истории и героям Великой Отечественной войны. Затем полученные знания проверяют и дополняют эксперты на очных занятиях. Например, слушателей знакомят с тем, как правильно выстраивать командную работу. "В преддверии 9 Мая волонтерам предстоит встречать на вокзалах и в аэропортах почетных гостей, главные из которых - ветераны, помогать им добираться до гостиниц, сопровождать на различные мероприятия. Кроме того, москвичи помогут в организации акций "Георгиевская лента", "Цветы Победы" и других", - добавили в пресс-службе. В ведомстве уточнили, что вступить в корпус приглашают горожан старше 14 лет. Подать заявку можно на сайте Всероссийского общественного движения "Волонтеры Победы".

https://ria.ru/20250312/abhazija-2004621304.html

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общество, москва, наталья сергунина, волонтеры победы, 80-летие победы в великой отечественной войне