На восстановление пляжей в Анапе выделили более 30 миллионов рублей
На восстановление песчаных пляжей в Анапе выделили более 30 миллионов рублей
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкВолонтеры ликвидируют последствия разлива мазута на береговой линии Черного моря в Анапе
Волонтеры ликвидируют последствия разлива мазута на береговой линии Черного моря в Анапе. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 14 мар - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подписал постановление о выделении более 30 миллионов рублей на разработку проекта по восстановлению песчаных пляжей в Анапе и Темрюкском районе, пострадавших в результате крушения танкеров и разлива мазута, соответствующий документ опубликован на сайте краевой администрации.
"Выделить из резервного фонда администрации Краснодарского края бюджетные ассигнования в размере 30 190 000 рублей 00 копеек министерству природных ресурсов Краснодарского края для осуществления государственным казенным учреждением Краснодарского края "Краевой центр геологической информации, мониторинга геологической среды и запасов полезных ископаемых "Кубаньгеология" закупки работ (услуг) по подготовке проекта по восстановлению песчаных пляжей на территории муниципального округа город-курорт Анапа и Темрюкского муниципального района Краснодарского края до состояния, существовавшего до чрезвычайной ситуации, произошедшей вследствие разлива нефти и нефтепродуктов в Керченском проливе 15 декабря 2024 года", - говорится в тексте постановления.
Уточняется, что подрядчиком выступает Кубанский государственный университет.
В районе Керченского пролива 15 декабря 2024 года во время шторма потерпели крушение танкеры "Волгонефть-212" и "Волгонефть-239". В море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов, из трещины в корме одного из танкеров в январе произошел новый выброс мазута, основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. В начале марта демонтаж кормы "Волгонефти-239" у мыса Панагия был завершен. От загрязнения пострадало черноморское побережье Краснодарского края, на Кубани и в Крыму введен режим ЧС.
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