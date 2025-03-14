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Украинский пленный рассказал, как на него обрушился град своих же мин - РИА Новости, 14.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
08:59 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/plennyj-2004916247.html
Украинский пленный рассказал, как на него обрушился град своих же мин
Украинский пленный рассказал, как на него обрушился град своих же мин - РИА Новости, 14.03.2025
Украинский пленный рассказал, как на него обрушился град своих же мин
Пленный украинский военнослужащий Михаил Белов рассказал на видео Минобороны РФ, как, находясь на позиции в приграничном районе Курской области, на него... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T08:59:00+03:00
2025-03-14T08:59:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
львов
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Михаил Белов рассказал на видео Минобороны РФ, как, находясь на позиции в приграничном районе Курской области, на него обрушился град своих же мин. По его словам, он проходил службу в составе 129-й бригады теробороны, а попал туда потому, что был пойман "людоловами" из ТЦК во Львове в начале декабря прошлого года. Спустя всего восемь дней Белов оказался в зоне боевых действий. Михаил рассказал на видео, что командование угрожало им расправой в случае, если солдаты попытаются сдаться в российский плен. Насколько эти угрозы реальны, он наглядно убедился, когда на позицию, где находился Белов, обрушился град своих же мин. Им надлежало во что бы то ни стало держать опорный пункт. Белов сообщил, что его побратим после сдачи очередной позиции хотел сбежать и был расстрелян своими же. "Была автоматная очередь. Они (ВСУ - ред.) задвухсотили нашего "Бобра" (позывной - ред.), он один был с рацией…", - рассказал пленный. По его словам, на позиции, которую прозвали в честь "Хохла", их должны были заменить ГУРовцы, но этого не произошло. "Нас должны были поменять ГУРовцы, но, видимо, это планировалось только на бумаге...", - говорит Белов. Михаил с сослуживцами так и не встретился со спецами из главного управления украинской разведки, хотя именно они должны были усилить их подразделение. Перед сдачей в плен Белов был ранен. Он считает, что командование бросает их, обычных военных, как кусок мяса, на убой на позициях в курском приграничье.
https://ria.ru/20241216/plennyy-1989363221.html
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курская область, львов, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Львов, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины
Украинский пленный рассказал, как на него обрушился град своих же мин

Украинский пленный Белов рассказал, как на него обрушился град своих же мин

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкВоеннопленный ВСУ
Военнопленный ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пленный украинский военнослужащий Михаил Белов рассказал на видео Минобороны РФ, как, находясь на позиции в приграничном районе Курской области, на него обрушился град своих же мин.
По его словам, он проходил службу в составе 129-й бригады теробороны, а попал туда потому, что был пойман "людоловами" из ТЦК во Львове в начале декабря прошлого года. Спустя всего восемь дней Белов оказался в зоне боевых действий.
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Михаил рассказал на видео, что командование угрожало им расправой в случае, если солдаты попытаются сдаться в российский плен.
Насколько эти угрозы реальны, он наглядно убедился, когда на позицию, где находился Белов, обрушился град своих же мин. Им надлежало во что бы то ни стало держать опорный пункт.
Белов сообщил, что его побратим после сдачи очередной позиции хотел сбежать и был расстрелян своими же.
"Была автоматная очередь. Они (ВСУ - ред.) задвухсотили нашего "Бобра" (позывной - ред.), он один был с рацией…", - рассказал пленный.
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По его словам, на позиции, которую прозвали в честь "Хохла", их должны были заменить ГУРовцы, но этого не произошло.
"Нас должны были поменять ГУРовцы, но, видимо, это планировалось только на бумаге...", - говорит Белов. Михаил с сослуживцами так и не встретился со спецами из главного управления украинской разведки, хотя именно они должны были усилить их подразделение.
Перед сдачей в плен Белов был ранен. Он считает, что командование бросает их, обычных военных, как кусок мяса, на убой на позициях в курском приграничье.
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