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Группа украинских пограничников добровольно сдалась в плен - РИА Новости, 14.03.2025
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19:08 14.03.2025 (обновлено: 19:25 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/plen-2005100956.html
Группа украинских пограничников добровольно сдалась в плен
Группа украинских пограничников добровольно сдалась в плен - РИА Новости, 14.03.2025
Группа украинских пограничников добровольно сдалась в плен
Группа из пяти украинских пограничников добровольно сдалась в плен бойцам группировки войск "Запад" ВС РФ у населенного пункта Красное Первое в Харьковской... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T19:08:00+03:00
2025-03-14T19:25:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
харьковская область
вооруженные силы рф
украина
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Группа из пяти украинских пограничников добровольно сдалась в плен бойцам группировки войск "Запад" ВС РФ у населенного пункта Красное Первое в Харьковской области на купянском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Группа украинских пограничников из пяти человек, принадлежавших третьему погранотряду ГПС Украины, дислоцированная в районе населенного пункта Красное Первое Харьковской области, добровольно сдалась в плен наступающим на купянском направлении бойцам группировки войск "Запад" ВС РФ", - сказал представитель российских силовых структур. Снятое с разведывательного коптера видео со сдачей пограничников противника в плен передано в распоряжение РИА Новости.
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Пять украинских пограничников сдались в плен Российским военным в Харьковской области
Пять украинских пограничников сдались в плен бойцам группировки войск "Запад" в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Снятое с разведывательного коптера видео со сдачей боевиков ВСУ в плен передано в распоряжение агентства.
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в мире, харьковская область, вооруженные силы рф, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Харьковская область, Вооруженные силы РФ, Украина
Группа украинских пограничников добровольно сдалась в плен

Пять украинских пограничников добровольно сдались в плен в Харьковской области

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Группа из пяти украинских пограничников добровольно сдалась в плен бойцам группировки войск "Запад" ВС РФ у населенного пункта Красное Первое в Харьковской области на купянском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
«
"Группа украинских пограничников из пяти человек, принадлежавших третьему погранотряду ГПС Украины, дислоцированная в районе населенного пункта Красное Первое Харьковской области, добровольно сдалась в плен наступающим на купянском направлении бойцам группировки войск "Запад" ВС РФ", - сказал представитель российских силовых структур.
Снятое с разведывательного коптера видео со сдачей пограничников противника в плен передано в распоряжение РИА Новости.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреХарьковская областьВооруженные силы РФУкраина
 
 
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