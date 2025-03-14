https://ria.ru/20250314/plen-2005100956.html

Группа украинских пограничников добровольно сдалась в плен

Группа украинских пограничников добровольно сдалась в плен - РИА Новости, 14.03.2025

Группа украинских пограничников добровольно сдалась в плен

Группа из пяти украинских пограничников добровольно сдалась в плен бойцам группировки войск "Запад" ВС РФ у населенного пункта Красное Первое в Харьковской... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T19:08:00+03:00

2025-03-14T19:08:00+03:00

2025-03-14T19:25:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Группа из пяти украинских пограничников добровольно сдалась в плен бойцам группировки войск "Запад" ВС РФ у населенного пункта Красное Первое в Харьковской области на купянском направлении, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Группа украинских пограничников из пяти человек, принадлежавших третьему погранотряду ГПС Украины, дислоцированная в районе населенного пункта Красное Первое Харьковской области, добровольно сдалась в плен наступающим на купянском направлении бойцам группировки войск "Запад" ВС РФ", - сказал представитель российских силовых структур. Снятое с разведывательного коптера видео со сдачей пограничников противника в плен передано в распоряжение РИА Новости.

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Пять украинских пограничников сдались в плен Российским военным в Харьковской области Пять украинских пограничников сдались в плен бойцам группировки войск "Запад" в Харьковской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. Снятое с разведывательного коптера видео со сдачей боевиков ВСУ в плен передано в распоряжение агентства. 2025-03-14T19:08 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, харьковская область, вооруженные силы рф, украина