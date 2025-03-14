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В Британии раскрыли совместный план России и США против Украины - РИА Новости, 14.03.2025
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05:34 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/plan-2004905253.html
В Британии раскрыли совместный план России и США против Украины
В Британии раскрыли совместный план России и США против Украины - РИА Новости, 14.03.2025
В Британии раскрыли совместный план России и США против Украины
Россия и США хотят отстранить Владимира Зеленского от власти на Украине. Такое мнение высказал британский эксперт в области геополитики Джон Лок в интервью... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T05:34:00+03:00
2025-03-14T05:34:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Россия и США хотят отстранить Владимира Зеленского от власти на Украине. Такое мнение высказал британский эксперт в области геополитики Джон Лок в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost."И американцы, и россияне стремятся положить конец президентству Зеленского", — сказал он, отвечая на вопрос о том, для чего Россия и США настаивают на необходимости проведения выборов на Украине.Лог также подчеркнул, что отношения главы киевского режима с администрацией Трампа ухудшились еще до перепалки в Белом доме, а Москва и Вашингтон разделяли взаимную позицию по украинским выборам. Тем не менее, признает профессор, если перемирие продержится больше 30 дней, то позиции Зеленского резко ухудшатся из-за усталости населения и усилившейся критики в его адрес.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Зеленскому придется пойти на выборы после отмены военного положения в его стране. Как указывал российский лидер, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".В администрации американского коллеги также неоднократно заявляли, что Киеву необходимо провести выборы, особенно если удастся достигнуть договоренностей о прекращении огня, а сам Трамп публично называл Зеленского "диктатором без выборов".Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
https://ria.ru/20250312/peregovory-2004443043.html
https://ria.ru/20250307/zapad-2003635592.html
https://ria.ru/20250313/zelenskij-2004675991.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский
В мире, Россия, Украина, США, Владимир Зеленский
В Британии раскрыли совместный план России и США против Украины

Профессор Лок: Россия и США хотят отстранить Зеленского от власти

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Флаги России и США. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Россия и США хотят отстранить Владимира Зеленского от власти на Украине. Такое мнение высказал британский эксперт в области геополитики Джон Лок в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost.
«
"И американцы, и россияне стремятся положить конец президентству Зеленского", — сказал он, отвечая на вопрос о том, для чего Россия и США настаивают на необходимости проведения выборов на Украине.
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Лог также подчеркнул, что отношения главы киевского режима с администрацией Трампа ухудшились еще до перепалки в Белом доме, а Москва и Вашингтон разделяли взаимную позицию по украинским выборам. Тем не менее, признает профессор, если перемирие продержится больше 30 дней, то позиции Зеленского резко ухудшатся из-за усталости населения и усилившейся критики в его адрес.
Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Зеленскому придется пойти на выборы после отмены военного положения в его стране. Как указывал российский лидер, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
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В администрации американского коллеги также неоднократно заявляли, что Киеву необходимо провести выборы, особенно если удастся достигнуть договоренностей о прекращении огня, а сам Трамп публично называл Зеленского "диктатором без выборов".
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
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