https://ria.ru/20250314/plan-2004905253.html

В Британии раскрыли совместный план России и США против Украины

В Британии раскрыли совместный план России и США против Украины - РИА Новости, 14.03.2025

В Британии раскрыли совместный план России и США против Украины

Россия и США хотят отстранить Владимира Зеленского от власти на Украине. Такое мнение высказал британский эксперт в области геополитики Джон Лок в интервью... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T05:34:00+03:00

2025-03-14T05:34:00+03:00

2025-03-14T05:34:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Россия и США хотят отстранить Владимира Зеленского от власти на Украине. Такое мнение высказал британский эксперт в области геополитики Джон Лок в интервью немецкой газете Berliner Morgenpost."И американцы, и россияне стремятся положить конец президентству Зеленского", — сказал он, отвечая на вопрос о том, для чего Россия и США настаивают на необходимости проведения выборов на Украине.Лог также подчеркнул, что отношения главы киевского режима с администрацией Трампа ухудшились еще до перепалки в Белом доме, а Москва и Вашингтон разделяли взаимную позицию по украинским выборам. Тем не менее, признает профессор, если перемирие продержится больше 30 дней, то позиции Зеленского резко ухудшатся из-за усталости населения и усилившейся критики в его адрес.Президент России Владимир Путин ранее заявлял, что Зеленскому придется пойти на выборы после отмены военного положения в его стране. Как указывал российский лидер, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".В администрации американского коллеги также неоднократно заявляли, что Киеву необходимо провести выборы, особенно если удастся достигнуть договоренностей о прекращении огня, а сам Трамп публично называл Зеленского "диктатором без выборов".Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".

https://ria.ru/20250312/peregovory-2004443043.html

https://ria.ru/20250307/zapad-2003635592.html

https://ria.ru/20250313/zelenskij-2004675991.html

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в мире, россия, украина, сша, владимир зеленский