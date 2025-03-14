https://ria.ru/20250314/peskov-2004986242.html

Песков: сферы, в которых ЕС может ввести санкции против России, сохраняются

Песков: сферы, в которых ЕС может ввести санкции против России, сохраняются - РИА Новости, 14.03.2025

Песков: сферы, в которых ЕС может ввести санкции против России, сохраняются

Сферы, в которых Евросоюз может ввести санкции против РФ, еще сохраняются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:58:00+03:00

2025-03-14T12:58:00+03:00

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евросоюз

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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сферы, в которых Евросоюз может ввести санкции против РФ, еще сохраняются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть еще какие-то сферы, которые можно санкционировать", - сказал Песков.

https://ria.ru/20250314/sanktsii-2004891527.html

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евросоюз, дмитрий песков, россия, в мире