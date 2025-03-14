https://ria.ru/20250314/peskov-2004986242.html
Песков: сферы, в которых ЕС может ввести санкции против России, сохраняются
Песков: сферы, в которых ЕС может ввести санкции против России, сохраняются - РИА Новости, 14.03.2025
Песков: сферы, в которых ЕС может ввести санкции против России, сохраняются
Сферы, в которых Евросоюз может ввести санкции против РФ, еще сохраняются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:58:00+03:00
2025-03-14T12:58:00+03:00
2025-03-14T12:59:00+03:00
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МОСКВА, 13 мар - РИА Новости. Сферы, в которых Евросоюз может ввести санкции против РФ, еще сохраняются, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Есть еще какие-то сферы, которые можно санкционировать", - сказал Песков.
https://ria.ru/20250314/sanktsii-2004891527.html
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евросоюз, дмитрий песков, россия, в мире
Евросоюз, Дмитрий Песков, Россия, В мире
Песков: сферы, в которых ЕС может ввести санкции против России, сохраняются
Песков: сферы, в которых ЕС может ввести санкции против РФ, еще сохраняются