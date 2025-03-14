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Песков: Путин поддержал позицию Трампа по Украине, но озвучил нюансы - РИА Новости, 14.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:54 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/peskov-2004985595.html
Песков: Путин поддержал позицию Трампа по Украине, но озвучил нюансы
Песков: Путин поддержал позицию Трампа по Украине, но озвучил нюансы - РИА Новости, 14.03.2025
Песков: Путин поддержал позицию Трампа по Украине, но озвучил нюансы
Президент России Владимир Путин поддерживает позицию президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине, но озвучил вопросы, на которые нужно совместно РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:54:00+03:00
2025-03-14T12:54:00+03:00
специальная военная операция на украине
украина
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сша
владимир путин
дональд трамп
дмитрий песков
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддерживает позицию президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине, но озвучил вопросы, на которые нужно совместно найти ответ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Вы слышали вчера очень важное заявление президента Путина. Отвечая на вопрос журналистов, он сказал, что он поддерживает позицию президента Трампа в плане урегулирования, но озвучил некоторые вопросы, на которые нужно совместно найти ответ. Поэтому, да, действительно, еще многое предстоит сделать, но, тем не менее, президент солидаризировал с позицией господина Трампа", - сказал Песков журналистам. Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса. По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле. При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращениибоевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
https://ria.ru/20250314/kreml-2004984463.html
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украина, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, дмитрий песков, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, В мире
Песков: Путин поддержал позицию Трампа по Украине, но озвучил нюансы

Песков: Владимир Путин поддержал позицию Трампа по Украине, но озвучил нюансы

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поддерживает позицию президента США Дональда Трампа по урегулированию на Украине, но озвучил вопросы, на которые нужно совместно найти ответ, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Вы слышали вчера очень важное заявление президента Путина. Отвечая на вопрос журналистов, он сказал, что он поддерживает позицию президента Трампа в плане урегулирования, но озвучил некоторые вопросы, на которые нужно совместно найти ответ. Поэтому, да, действительно, еще многое предстоит сделать, но, тем не менее, президент солидаризировал с позицией господина Трампа", - сказал Песков журналистам.
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
В Кремле оценили оптимизм США по урегулированию на Украине
Вчера, 12:50
Путин 13 марта заявил, что согласен с предложением США прекратить боевые действия на Украине, но это перемирие должно привести к долгосрочному миру и устранить первоначальные причины этого кризиса.
По его словам, украинской стороне выгодно добиться перемирия в связи с полной изоляцией ее группировки, вторгшейся на территорию РФ. Путин убежден, что Украина должна была настоятельно просить американцев о прекращении огня, исходя из ситуации на земле.
При этом, рассуждая об идее временного перемирия, он отметил что есть вопросы, требующие кропотливого исследования с обеих сторон. В частности, Путин поставил вопрос о том, кто будет отдавать приказы о прекращениибоевых действий и контролировать действия Украины во время предлагаемого перемирия. Президент РФ также отметил, что Украина может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации. Путин не исключил обсуждения с Трампом идеи перемирия на Украине.
Центр Москвы - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Кремль: Россия получила от США дополнительную информацию по Украине
Вчера, 12:50
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампДмитрий ПесковВ мире
 
 
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