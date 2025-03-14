Кремль ответил на вопрос об отстранении Келлога
Кремль не подтвердил, что Келлога отстранили от переговоров по просьбе Москвы
© AP Photo / Susan WalshКит Келлог
© AP Photo / Susan Walsh
Кит Келлог. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил, что советника президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога отстранили от переговоров по Украине из-за просьбы Москвы, отметив, что Россия не вмешивается во внутренние дела США.
Ранее телеканал NBC News со ссылкой на источник сообщал, что Келлог якобы отстранен от переговоров по Украине по просьбе России. Издание Politico со ссылкой на неназванного чиновника из Белого дома также сообщало, что роль Келлога в решении украинского конфликта под большим вопросом. При этом официальные представители опровергли слова анонимного источника Politico.
"Нет, я не могу подтвердить. Наверное, было бы абсурдно думать, что российская сторона может влезать во внутренние американские дела, мы не имеем ни малейшего намерения. И мы как раз говорим, что любые отношения должны строиться на основе взаимного уважения. А исходя из взаимного вложения, конечно, мы не будем влезать во внутреннюю кухню американцев. Это их решение, кого назначать, кого не назначать и так далее. Поэтому нет, это здесь я совсем не могу подтвердить", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, могут ли подтвердить в Кремле, так ли это.
Ранее в Саудовской Аравии прошли переговоры делегаций Украины и США, американскую сторону на ней представляли советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолтц и госсекретарь Марко Рубио.
Как сообщил Песков, президент России Владимир Путин вечером 13 марта принял в России спецпосланника лидера США Стива Уиткоффа. Он предоставил российской стороне дополнительную информацию по Украине, а Путин через Уиткоффа передал информацию и дополнительные сигналы для Трампа, рассказал представитель Кремля.