https://ria.ru/20250314/peskov-2004984651.html

Власти будут защищать интересы российских компаний, заявили в Кремле

Власти будут защищать интересы российских компаний, заявили в Кремле - РИА Новости, 14.03.2025

Власти будут защищать интересы российских компаний, заявили в Кремле

Отечественные компании будут в полном приоритете, власти России будут защищать их интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:51:00+03:00

2025-03-14T12:51:00+03:00

2025-03-14T13:01:00+03:00

экономика

россия

дмитрий песков

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Отечественные компании будут в полном приоритете, власти России будут защищать их интересы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о возможном возвращении зарубежного бизнеса в Россию. "Мы, конечно, ни в коем случае не допустим, чтобы те ниши, оставленные иностранцами, которые заняты нашими бизнесом, чтобы в этих нишах каким-то образом что-то представляло угрозу для интересов российских бизнесменов. Они вложили свои деньги, имели достаточную смелость в непростое время пойти на внутренние инвестиции. Конечно, они будут в полном приоритете - и мы будем всячески защищать их интересы", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. Председатель Госдумы Вячеслав Володин ранее заявил, что недальновидные решения иностранных компаний об уходе из России возымели обратный эффект и вернуться на российский рынок им теперь будет непросто. Он отметил, что российская промышленность успешно адаптировалась под сложившиеся условия и набрала хорошие темпы развития, о чем свидетельствует рост экономических показателей. Володин также подчеркнул, что объем промышленного производства вырос на 4,6% за 2024 год, а суверенная политика России позволяет наращивать технологии, обеспечивая собственные национальные интересы, и среди этих интересов точно нет тех зарубежных компаний, которые в угоду политической конъюнктуре бежали, "делая "громкие" заявления о России".

https://ria.ru/20250219/brendy-2000320055.html

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экономика, россия, дмитрий песков