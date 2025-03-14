Рейтинг@Mail.ru
Песков: Путин через Уиткоффа передал дополнительные сигналы для Трампа - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:45 14.03.2025 (обновлено: 13:38 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/peskov-2004982113.html
Песков: Путин через Уиткоффа передал дополнительные сигналы для Трампа
Песков: Путин через Уиткоффа передал дополнительные сигналы для Трампа - РИА Новости, 14.03.2025
Песков: Путин через Уиткоффа передал дополнительные сигналы для Трампа
Президент Владимир Путин вчера поздно вечером принял американского спецпосланника Стива Уиткоффа и передал через него информацию и дополнительные сигналы для... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:45:00+03:00
2025-03-14T13:38:00+03:00
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990328332_215:100:2852:1583_1920x0_80_0_0_b0c6ca097e7ea1a5b1cbaacabec0c997.jpg
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин вчера поздно вечером принял американского спецпосланника Стива Уиткоффа и передал через него информацию и дополнительные сигналы для Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Другие заявления Кремля:Об урегулировании на Украине"Безусловно, есть основания испытывать осторожный оптимизм".О возвращении иностранных компанийОни вложили свои деньги, имели достаточную смелость в непростое время пойти на внутренние инвестиции. Конечно, они будут в полном приоритете — и мы будем всячески защищать их интересы".Накануне Путин заявил на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня на Украине, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, речь идет о том, как будет организовано гипотетическое перемирие.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Москве нужно долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.Президент Дональд Трамп назвал слова Путина многообещающими. Он добавил, что с удовольствием встретится с российским лидером.
https://ria.ru/20250313/putin--2004839693.html
https://ria.ru/20250313/peremirie-2004801296.html
https://ria.ru/20250314/peremirie-2004909801.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/14/1990328332_121:0:2852:2048_1920x0_80_0_0_d073a5f0647bc26cb632403e21fe4da2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина
Украина

Песков: Путин через Уиткоффа передал дополнительные сигналы для Трампа

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин вчера поздно вечером принял американского спецпосланника Стива Уиткоффа и передал через него информацию и дополнительные сигналы для Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Другие заявления Кремля:

Об урегулировании на Украине

  • Россия получила от США дополнительную информацию по Украине.
  • Путин поддерживает позицию Трампа по урегулированию на Украине, но озвучил вопросы, на которые нужно совместно найти ответ.
  • И Россия, и США понимают, что разговор Путина и Трампа нужен.
  • Точное время разговора Трампа и Путина пока не согласовано.
«
"Безусловно, есть основания испытывать осторожный оптимизм".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
Полный ответ Путина на вопрос об отношении Москвы к возможному перемирию - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
"Мы за, но есть нюансы". Путин обозначил вопросы о перемирии с Украиной
13 марта, 18:50

О возвращении иностранных компаний

  • Россия ждет зарубежных инвесторов, отечественный рынок для них открыт.
  • Россия не допустит, чтобы в нишах, оставленных иностранными инвесторами, что-то представляло угрозу для отечественных бизнесменов.
  • Идея маркировать вернувшиеся западные компании вряд ли получит поддержку.
  • Российские компании будут в полном приоритете.
«
Они вложили свои деньги, имели достаточную смелость в непростое время пойти на внутренние инвестиции. Конечно, они будут в полном приоритете — и мы будем всячески защищать их интересы".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
На Западе рассказали, что скрывает за собой перемирие на Украине
13 марта, 17:07
Накануне Путин заявил на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня на Украине, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, речь идет о том, как будет организовано гипотетическое перемирие.
По словам помощника президента Юрия Ушакова, Москве нужно долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.
Президент Дональд Трамп назвал слова Путина многообещающими. Он добавил, что с удовольствием встретится с российским лидером.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
США вводят санкции: Путин согласился на 30-дневное перемирие с Украиной
Вчера, 08:00
 
Украина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала