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Песков: Путин через Уиткоффа передал дополнительные сигналы для Трампа
Песков: Путин через Уиткоффа передал дополнительные сигналы для Трампа - РИА Новости, 14.03.2025
Песков: Путин через Уиткоффа передал дополнительные сигналы для Трампа
Президент Владимир Путин вчера поздно вечером принял американского спецпосланника Стива Уиткоффа и передал через него информацию и дополнительные сигналы для... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:45:00+03:00
2025-03-14T12:45:00+03:00
2025-03-14T13:38:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин вчера поздно вечером принял американского спецпосланника Стива Уиткоффа и передал через него информацию и дополнительные сигналы для Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Другие заявления Кремля:Об урегулировании на Украине"Безусловно, есть основания испытывать осторожный оптимизм".О возвращении иностранных компанийОни вложили свои деньги, имели достаточную смелость в непростое время пойти на внутренние инвестиции. Конечно, они будут в полном приоритете — и мы будем всячески защищать их интересы".Накануне Путин заявил на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня на Украине, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, речь идет о том, как будет организовано гипотетическое перемирие.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Москве нужно долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.Президент Дональд Трамп назвал слова Путина многообещающими. Он добавил, что с удовольствием встретится с российским лидером.
https://ria.ru/20250313/putin--2004839693.html
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украина
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин вчера поздно вечером принял американского спецпосланника Стива Уиткоффа и передал через него информацию и дополнительные сигналы для Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Другие заявления Кремля:
Об урегулировании на Украине
- Россия получила от США дополнительную информацию по Украине.
- Путин поддерживает позицию Трампа по урегулированию на Украине, но озвучил вопросы, на которые нужно совместно найти ответ.
- И Россия, и США понимают, что разговор Путина и Трампа нужен.
- Точное время разговора Трампа и Путина пока не согласовано.
«
"Безусловно, есть основания испытывать осторожный оптимизм".
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
О возвращении иностранных компаний
- Россия ждет зарубежных инвесторов, отечественный рынок для них открыт.
- Россия не допустит, чтобы в нишах, оставленных иностранными инвесторами, что-то представляло угрозу для отечественных бизнесменов.
- Идея маркировать вернувшиеся западные компании вряд ли получит поддержку.
- Российские компании будут в полном приоритете.
«
Они вложили свои деньги, имели достаточную смелость в непростое время пойти на внутренние инвестиции. Конечно, они будут в полном приоритете — и мы будем всячески защищать их интересы".
Дмитрий Песков
пресс-секретарь президента России
Накануне Путин заявил на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня на Украине, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, речь идет о том, как будет организовано гипотетическое перемирие.
По словам помощника президента Юрия Ушакова, Москве нужно долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.
Президент Дональд Трамп назвал слова Путина многообещающими. Он добавил, что с удовольствием встретится с российским лидером.