https://ria.ru/20250314/peskov-2004982113.html

Песков: Путин через Уиткоффа передал дополнительные сигналы для Трампа

Песков: Путин через Уиткоффа передал дополнительные сигналы для Трампа - РИА Новости, 14.03.2025

Песков: Путин через Уиткоффа передал дополнительные сигналы для Трампа

Президент Владимир Путин вчера поздно вечером принял американского спецпосланника Стива Уиткоффа и передал через него информацию и дополнительные сигналы для... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:45:00+03:00

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украина

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Президент Владимир Путин вчера поздно вечером принял американского спецпосланника Стива Уиткоффа и передал через него информацию и дополнительные сигналы для Дональда Трампа, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Другие заявления Кремля:Об урегулировании на Украине"Безусловно, есть основания испытывать осторожный оптимизм".О возвращении иностранных компанийОни вложили свои деньги, имели достаточную смелость в непростое время пойти на внутренние инвестиции. Конечно, они будут в полном приоритете — и мы будем всячески защищать их интересы".Накануне Путин заявил на пресс-конференции после переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня на Украине, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, речь идет о том, как будет организовано гипотетическое перемирие.По словам помощника президента Юрия Ушакова, Москве нужно долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.Президент Дональд Трамп назвал слова Путина многообещающими. Он добавил, что с удовольствием встретится с российским лидером.

https://ria.ru/20250313/putin--2004839693.html

https://ria.ru/20250313/peremirie-2004801296.html

https://ria.ru/20250314/peremirie-2004909801.html

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