https://ria.ru/20250314/peskov-2004980099.html
Песков: Путин через Уиткоффа передал дополнительные сигналы для Трампа
Песков: Путин через Уиткоффа передал дополнительные сигналы для Трампа - РИА Новости, 14.03.2025
Песков: Путин через Уиткоффа передал дополнительные сигналы для Трампа
Путин вчера поздно вечером принял американского спецпосланника Уиткоффа, передал через него информацию и дополнительные сигналы для Трампа, сообщил Песков... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:43:00+03:00
2025-03-14T12:43:00+03:00
2025-03-14T12:51:00+03:00
владимир путин
в мире
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украина
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Путин вчера поздно вечером принял американского спецпосланника Уиткоффа, передал через него информацию и дополнительные сигналы для Трампа, сообщил Песков. Другие заявления Кремля:
https://ria.ru/20250314/peskov-2004980697.html
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владимир путин, в мире, украина
Владимир Путин, В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина
Песков: Путин через Уиткоффа передал дополнительные сигналы для Трампа
Песков: Путин через Уиткоффа передал данные и дополнительные сигналы для Трампа