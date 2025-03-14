https://ria.ru/20250314/peskov-2004980099.html

Песков: Путин через Уиткоффа передал дополнительные сигналы для Трампа

Песков: Путин через Уиткоффа передал дополнительные сигналы для Трампа - РИА Новости, 14.03.2025

Песков: Путин через Уиткоффа передал дополнительные сигналы для Трампа

Путин вчера поздно вечером принял американского спецпосланника Уиткоффа, передал через него информацию и дополнительные сигналы для Трампа, сообщил Песков... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:43:00+03:00

2025-03-14T12:43:00+03:00

2025-03-14T12:51:00+03:00

владимир путин

в мире

специальная военная операция на украине

украина

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Путин вчера поздно вечером принял американского спецпосланника Уиткоффа, передал через него информацию и дополнительные сигналы для Трампа, сообщил Песков. Другие заявления Кремля:

https://ria.ru/20250314/peskov-2004980697.html

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2025

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владимир путин, в мире, украина