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Песков: Путин через Уиткоффа передал дополнительные сигналы для Трампа - РИА Новости, 14.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:43 14.03.2025 (обновлено: 12:51 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/peskov-2004980099.html
Песков: Путин через Уиткоффа передал дополнительные сигналы для Трампа
Песков: Путин через Уиткоффа передал дополнительные сигналы для Трампа - РИА Новости, 14.03.2025
Песков: Путин через Уиткоффа передал дополнительные сигналы для Трампа
Путин вчера поздно вечером принял американского спецпосланника Уиткоффа, передал через него информацию и дополнительные сигналы для Трампа, сообщил Песков... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:43:00+03:00
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владимир путин
в мире
специальная военная операция на украине
украина
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Путин вчера поздно вечером принял американского спецпосланника Уиткоффа, передал через него информацию и дополнительные сигналы для Трампа, сообщил Песков. Другие заявления Кремля:
https://ria.ru/20250314/peskov-2004980697.html
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владимир путин, в мире, украина
Владимир Путин, В мире, Специальная военная операция на Украине, Украина
Песков: Путин через Уиткоффа передал дополнительные сигналы для Трампа

Песков: Путин через Уиткоффа передал данные и дополнительные сигналы для Трампа

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Путин вчера поздно вечером принял американского спецпосланника Уиткоффа, передал через него информацию и дополнительные сигналы для Трампа, сообщил Песков. Другие заявления Кремля:
  1. 1.
    По вопросу урегулирования на Украине есть основания испытывать осторожный оптимизм.
  2. 2.
    Сроки проведения беседы Трампа и Путина определят, когда Уиткофф передаст послание
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Песков рассказал, когда определятся сроки разговора Путина и Трампа
Вчера, 12:43
 
Специальная военная операция на УкраинеВладимир ПутинВ миреУкраина
 
 
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