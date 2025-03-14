https://ria.ru/20250314/peskov-2004979454.html

Песков ответил на вопрос о разговоре Путина и Трампа

Песков ответил на вопрос о разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 14.03.2025

Песков ответил на вопрос о разговоре Путина и Трампа

Точное время разговора президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина пока не согласовано, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:41:00+03:00

2025-03-14T12:41:00+03:00

2025-03-14T12:45:00+03:00

владимир путин

переговоры россии и сша по украине в эр-рияде

дональд трамп

дмитрий песков

сша

россия

политика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155600/72/1556007211_0:9:2874:1626_1920x0_80_0_0_aa3236d1824a3ed8eaac39607a15f585.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Точное время разговора президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина пока не согласовано, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"Точное время разговора двух президентов пока не согласовано", - сказал Песков журналистам.

https://ria.ru/20250314/peskov-2004981222.html

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, дональд трамп, дмитрий песков, сша, россия, политика