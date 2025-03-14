https://ria.ru/20250314/peskov-2004979454.html
Песков ответил на вопрос о разговоре Путина и Трампа
Песков ответил на вопрос о разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 14.03.2025
Песков ответил на вопрос о разговоре Путина и Трампа
Точное время разговора президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина пока не согласовано, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:41:00+03:00
2025-03-14T12:41:00+03:00
2025-03-14T12:45:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Точное время разговора президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина пока не согласовано, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"Точное время разговора двух президентов пока не согласовано", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250314/peskov-2004981222.html
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Песков ответил на вопрос о разговоре Путина и Трампа
Песков: точное время разговора Путина и Трампа пока не согласовано