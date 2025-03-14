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Песков ответил на вопрос о разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 14.03.2025
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12:41 14.03.2025 (обновлено: 12:45 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/peskov-2004979454.html
Песков ответил на вопрос о разговоре Путина и Трампа
Песков ответил на вопрос о разговоре Путина и Трампа - РИА Новости, 14.03.2025
Песков ответил на вопрос о разговоре Путина и Трампа
Точное время разговора президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина пока не согласовано, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:41:00+03:00
2025-03-14T12:45:00+03:00
владимир путин
переговоры россии и сша по украине в эр-рияде
дональд трамп
дмитрий песков
сша
россия
политика
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Точное время разговора президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина пока не согласовано, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков"Точное время разговора двух президентов пока не согласовано", - сказал Песков журналистам.
https://ria.ru/20250314/peskov-2004981222.html
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владимир путин, переговоры россии и сша по украине в эр-рияде, дональд трамп, дмитрий песков, сша, россия, политика
Владимир Путин, Переговоры России и США по Украине в Эр-Рияде, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, США, Россия, Политика
Песков ответил на вопрос о разговоре Путина и Трампа

Песков: точное время разговора Путина и Трампа пока не согласовано

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Точное время разговора президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина пока не согласовано, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
"Точное время разговора двух президентов пока не согласовано", - сказал Песков журналистам.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Россия и США понимают, что разговор Путина и Трампа нужен, заявил Песков
Вчера, 12:44
 
Владимир ПутинПереговоры России и США по Украине в Эр-РиядеДональд ТрампДмитрий ПесковСШАРоссияПолитика
 
 
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