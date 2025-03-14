https://ria.ru/20250314/peskov-2004920601.html
Песков назвал главные задачи нового посла России в США
Песков назвал главные задачи нового посла России в США - РИА Новости, 14.03.2025
Песков назвал главные задачи нового посла России в США
Развивать отношения с США и отстаивать интересы России являются главными задачами, которые президент РФ Владимир Путин ставит перед новым послом в Вашингтоне,... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T09:29:00+03:00
2025-03-14T09:29:00+03:00
2025-03-14T09:31:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Развивать отношения с США и отстаивать интересы России являются главными задачами, которые президент РФ Владимир Путин ставит перед новым послом в Вашингтоне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин 6 марта подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом РФ в США и постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне. Ранее Дарчиев занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД России."Развивать отношения и отстаивать интересы Российской Федерации", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какие основные задачи ставит Путин перед новым послом РФ в Вашингтоне.
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россия, сша, политика, вашингтон (штат), владимир путин, дмитрий песков, александр дарчиев
Россия, США, Политика, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Дарчиев
Песков назвал главные задачи нового посла России в США
Песков назвал развитие отношений с США главной задачей нового посла в Вашингтоне