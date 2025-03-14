Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал главные задачи нового посла России в США - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:29 14.03.2025 (обновлено: 09:31 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/peskov-2004920601.html
Песков назвал главные задачи нового посла России в США
Песков назвал главные задачи нового посла России в США - РИА Новости, 14.03.2025
Песков назвал главные задачи нового посла России в США
Развивать отношения с США и отстаивать интересы России являются главными задачами, которые президент РФ Владимир Путин ставит перед новым послом в Вашингтоне,... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T09:29:00+03:00
2025-03-14T09:31:00+03:00
россия
сша
политика
вашингтон (штат)
владимир путин
дмитрий песков
александр дарчиев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Развивать отношения с США и отстаивать интересы России являются главными задачами, которые президент РФ Владимир Путин ставит перед новым послом в Вашингтоне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин 6 марта подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом РФ в США и постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне. Ранее Дарчиев занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД России."Развивать отношения и отстаивать интересы Российской Федерации", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какие основные задачи ставит Путин перед новым послом РФ в Вашингтоне.
https://ria.ru/20250314/ushakov-2004904406.html
россия
сша
вашингтон (штат)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_7fab2425dd5e0a36899390936493a865.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, политика, вашингтон (штат), владимир путин, дмитрий песков, александр дарчиев
Россия, США, Политика, Вашингтон (штат), Владимир Путин, Дмитрий Песков, Александр Дарчиев
Песков назвал главные задачи нового посла России в США

Песков назвал развитие отношений с США главной задачей нового посла в Вашингтоне

© РИА Новости / Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента России Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Гавриил Григоров
Перейти в медиабанк
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Развивать отношения с США и отстаивать интересы России являются главными задачами, которые президент РФ Владимир Путин ставит перед новым послом в Вашингтоне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент России Владимир Путин 6 марта подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом РФ в США и постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне. Ранее Дарчиев занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД России.
"Развивать отношения и отстаивать интересы Российской Федерации", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какие основные задачи ставит Путин перед новым послом РФ в Вашингтоне.
Юрий Ушаков - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
Новый посол России в США еще не отбыл в Вашингтон, заявил Ушаков
Вчера, 05:14
 
РоссияСШАПолитикаВашингтон (штат)Владимир ПутинДмитрий ПесковАлександр Дарчиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала