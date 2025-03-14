https://ria.ru/20250314/peskov-2004920601.html

Песков назвал главные задачи нового посла России в США

Песков назвал главные задачи нового посла России в США - РИА Новости, 14.03.2025

Песков назвал главные задачи нового посла России в США

Развивать отношения с США и отстаивать интересы России являются главными задачами, которые президент РФ Владимир Путин ставит перед новым послом в Вашингтоне,... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T09:29:00+03:00

2025-03-14T09:29:00+03:00

2025-03-14T09:31:00+03:00

россия

сша

политика

вашингтон (штат)

владимир путин

дмитрий песков

александр дарчиев

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990213465_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e0e6c004c8579703420afdaea3e13716.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Развивать отношения с США и отстаивать интересы России являются главными задачами, которые президент РФ Владимир Путин ставит перед новым послом в Вашингтоне, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Президент России Владимир Путин 6 марта подписал указ о назначении Александра Дарчиева послом РФ в США и постоянным наблюдателем РФ при Организации американских государств в Вашингтоне. Ранее Дарчиев занимал должность директора департамента Северной Атлантики МИД России."Развивать отношения и отстаивать интересы Российской Федерации", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, какие основные задачи ставит Путин перед новым послом РФ в Вашингтоне.

https://ria.ru/20250314/ushakov-2004904406.html

россия

сша

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, политика, вашингтон (штат), владимир путин, дмитрий песков, александр дарчиев