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В Китае оценили слова Путина о перемирии на Украине - РИА Новости, 14.03.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:14 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/peremirie-2005131946.html
В Китае оценили слова Путина о перемирии на Украине
В Китае оценили слова Путина о перемирии на Украине - РИА Новости, 14.03.2025
В Китае оценили слова Путина о перемирии на Украине
Читатели китайского портала Tencent активно обсуждают заявления президента России Владимира Путина о возможности прекращения огня на Украине. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T23:14:00+03:00
2025-03-14T23:14:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
владимир путин
сша
россия
европа
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Читатели китайского портала Tencent активно обсуждают заявления президента России Владимира Путина о возможности прекращения огня на Украине."Путин мудро поступил. С одной стороны, он поддержал прекращение огня, а с другой стороны, продолжает отстаивать требования, которые максимально соответствуют интересам России", — написал один из комментаторов."Тридцатидневное прекращение огня — это тактика проволочек со стороны Украины", — констатировал другой."Фактически президент России Владимир Путин заявил, что не позволит хвосту вертеть собакой, и условия прекращения огня будут определены Россией", — поделился мнением пользователь."Украина прислушивается к мнению США и Европы, в то время как США и Европа прислушиваются к мнению России", — заключил читатель.Накануне Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня на Украине, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области, а также указал, что пока непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена.По словам помощника президента Юрия Ушакова, России нужно долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.Президент США Дональд Трамп назвал слова Путина многообещающими. Он добавил, что с удовольствием встретится с российским лидером.Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://ria.ru/20250314/zakharova-2005126016.html
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в мире, украина, владимир путин, сша, россия, европа
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Владимир Путин, США, Россия, Европа

В Китае оценили слова Путина о перемирии на Украине

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Читатели китайского портала Tencent активно обсуждают заявления президента России Владимира Путина о возможности прекращения огня на Украине.
"Путин мудро поступил. С одной стороны, он поддержал прекращение огня, а с другой стороны, продолжает отстаивать требования, которые максимально соответствуют интересам России", — написал один из комментаторов.
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"Тридцатидневное прекращение огня — это тактика проволочек со стороны Украины", — констатировал другой.
«
"Фактически президент России Владимир Путин заявил, что не позволит хвосту вертеть собакой, и условия прекращения огня будут определены Россией", — поделился мнением пользователь.
"Украина прислушивается к мнению США и Европы, в то время как США и Европа прислушиваются к мнению России", — заключил читатель.
Накануне Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня на Украине, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области, а также указал, что пока непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена.
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По словам помощника президента Юрия Ушакова, России нужно долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.
Президент США Дональд Трамп назвал слова Путина многообещающими. Он добавил, что с удовольствием встретится с российским лидером.
Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВладимир ПутинСШАРоссияЕвропа
 
 
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