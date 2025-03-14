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В Китае оценили слова Путина о перемирии на Украине

В Китае оценили слова Путина о перемирии на Украине - РИА Новости, 14.03.2025

В Китае оценили слова Путина о перемирии на Украине

Читатели китайского портала Tencent активно обсуждают заявления президента России Владимира Путина о возможности прекращения огня на Украине. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T23:14:00+03:00

2025-03-14T23:14:00+03:00

2025-03-14T23:14:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Читатели китайского портала Tencent активно обсуждают заявления президента России Владимира Путина о возможности прекращения огня на Украине."Путин мудро поступил. С одной стороны, он поддержал прекращение огня, а с другой стороны, продолжает отстаивать требования, которые максимально соответствуют интересам России", — написал один из комментаторов."Тридцатидневное прекращение огня — это тактика проволочек со стороны Украины", — констатировал другой."Фактически президент России Владимир Путин заявил, что не позволит хвосту вертеть собакой, и условия прекращения огня будут определены Россией", — поделился мнением пользователь."Украина прислушивается к мнению США и Европы, в то время как США и Европа прислушиваются к мнению России", — заключил читатель.Накануне Путин заявил, что в целом поддерживает выдвинутую США идею прекращения огня на Украине, но есть нюансы, которые важно предусмотреть. В частности, он поднял вопрос об украинских подразделениях в Курской области, а также указал, что пока непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена.По словам помощника президента Юрия Ушакова, России нужно долгосрочное урегулирование украинского конфликта, а не передышка.Президент США Дональд Трамп назвал слова Путина многообещающими. Он добавил, что с удовольствием встретится с российским лидером.Ранее в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций Украины и США. Офис Зеленского опубликовал совместное заявление Украины и Штатов по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что Вашингтон немедленно отменяет паузу в обмене разведданными и возобновляет военные поставки Украине.Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>

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в мире, украина, владимир путин, сша, россия, европа