"Подлинная причина": Пушков раскрыл тайный замысел ЕС по Украине
Пушков: Европа поддержала идею перемирия, чтобы дать себе и Киеву передышку
Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Несмотря на то, что европейские лидеры поддержали идею перемирия после переговоров Украины и США в Саудовской Аравии, ЕС не отступил от идеи продолжения войны с Россией. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Подлинная причина их поддержки, помимо желания не ссориться с Трампом, состоит в том, что речь пока идет о перемирии, а не о мире. А в плане перемирия нет - во всяком случае, пока нет того, что Владимир Путин <…> вежливо назвал "нюансами"", — написал он.
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"По сути, в их подходах, как и в их нацеленности на продолжение конфликта, ничего не изменилось", — констатировал сенатор.
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России.
Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд вопросов, требующих кропотливого исследования с обеих сторон.
Основные тезисы:
- непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена;
- Киев может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия, нужно решить вопрос, как это контролировать;
- Россия будет договариваться о следующих шагах по прекращению конфликта, основываясь на ситуации "на земле".
При этом Путин не исключил обсуждения с Дональдом Трампом идеи перемирия.