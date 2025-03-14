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"Подлинная причина": Пушков раскрыл тайный замысел ЕС по Украине - РИА Новости, 14.03.2025
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06:04 14.03.2025 (обновлено: 06:20 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/peremirie-2004906674.html
"Подлинная причина": Пушков раскрыл тайный замысел ЕС по Украине
"Подлинная причина": Пушков раскрыл тайный замысел ЕС по Украине - РИА Новости, 14.03.2025
"Подлинная причина": Пушков раскрыл тайный замысел ЕС по Украине
Несмотря на то, что европейские лидеры поддержали идею перемирия после переговоров Украины и США в Саудовской Аравии, ЕС не отступил от идеи продолжения войны с РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T06:04:00+03:00
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в мире
сша
украина
россия
владимир путин
алексей пушков
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Несмотря на то, что европейские лидеры поддержали идею перемирия после переговоров Украины и США в Саудовской Аравии, ЕС не отступил от идеи продолжения войны с Россией. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков."Подлинная причина их поддержки, помимо желания не ссориться с Трампом, состоит в том, что речь пока идет о перемирии, а не о мире. А в плане перемирия нет - во всяком случае, пока нет того, что Владимир Путин &lt;…&gt; вежливо назвал "нюансами"", — написал он.По мнению парламентария, в перспективе заключения перемирия без включения критически важных вопросов, обозначенных президентом России, Европа увидела возможность взять паузу для себя и Киева, а также показать, что она находится на одной стороне с США."По сути, в их подходах, как и в их нацеленности на продолжение конфликта, ничего не изменилось", — констатировал сенатор.Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России.Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд вопросов, требующих кропотливого исследования с обеих сторон.Основные тезисы:При этом Путин не исключил обсуждения с Дональдом Трампом идеи перемирия.
https://ria.ru/20250307/mest-2003532619.html
https://ria.ru/20250309/razryv-2003918584.html
https://ria.ru/20250314/zelenskiy-2004895139.html
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в мире, сша, украина, россия, владимир путин, алексей пушков
В мире, США, Украина, Россия, Владимир Путин, Алексей Пушков
"Подлинная причина": Пушков раскрыл тайный замысел ЕС по Украине

Пушков: Европа поддержала идею перемирия, чтобы дать себе и Киеву передышку

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкАлексей Пушков
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Нина Зотина
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Алексей Пушков. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Несмотря на то, что европейские лидеры поддержали идею перемирия после переговоров Украины и США в Саудовской Аравии, ЕС не отступил от идеи продолжения войны с Россией. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
"Подлинная причина их поддержки, помимо желания не ссориться с Трампом, состоит в том, что речь пока идет о перемирии, а не о мире. А в плане перемирия нет - во всяком случае, пока нет того, что Владимир Путин <…> вежливо назвал "нюансами"", — написал он.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 07.03.2025
"Лидер оппозиции": Пушков раскрыл, как Макрон отомстил Трампу
7 марта, 05:45
По мнению парламентария, в перспективе заключения перемирия без включения критически важных вопросов, обозначенных президентом России, Европа увидела возможность взять паузу для себя и Киева, а также показать, что она находится на одной стороне с США.
«
"По сути, в их подходах, как и в их нацеленности на продолжение конфликта, ничего не изменилось", — констатировал сенатор.
Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 09.03.2025
Пушков заявил об идейном разрыве между США и странами Евросоюза
9 марта, 14:14
Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
"От лукавого": план Зеленского по перемирию шокировал Раду
02:07
Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд вопросов, требующих кропотливого исследования с обеих сторон.
Основные тезисы:
  • непонятно, кто будет отдавать приказы о прекращении боевых действий и какова будет их цена;
  • Киев может использовать временное перемирие для принудительной мобилизации и поставок оружия, нужно решить вопрос, как это контролировать;
  • Россия будет договариваться о следующих шагах по прекращению конфликта, основываясь на ситуации "на земле".
При этом Путин не исключил обсуждения с Дональдом Трампом идеи перемирия.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Во Франции задались вопросом после слов Путина о перемирии на Украине
Вчера, 21:30
 
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