https://ria.ru/20250314/peremirie-2004906674.html

"Подлинная причина": Пушков раскрыл тайный замысел ЕС по Украине

"Подлинная причина": Пушков раскрыл тайный замысел ЕС по Украине - РИА Новости, 14.03.2025

"Подлинная причина": Пушков раскрыл тайный замысел ЕС по Украине

Несмотря на то, что европейские лидеры поддержали идею перемирия после переговоров Украины и США в Саудовской Аравии, ЕС не отступил от идеи продолжения войны с РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T06:04:00+03:00

2025-03-14T06:04:00+03:00

2025-03-14T06:20:00+03:00

в мире

сша

украина

россия

владимир путин

алексей пушков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/58/1556685862_0:138:3151:1910_1920x0_80_0_0_50f650868a667f335dfd5eeb8d55203d.jpg

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Несмотря на то, что европейские лидеры поддержали идею перемирия после переговоров Украины и США в Саудовской Аравии, ЕС не отступил от идеи продолжения войны с Россией. Такое мнение выразил в своем Telegram-канале глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков."Подлинная причина их поддержки, помимо желания не ссориться с Трампом, состоит в том, что речь пока идет о перемирии, а не о мире. А в плане перемирия нет - во всяком случае, пока нет того, что Владимир Путин <…> вежливо назвал "нюансами"", — написал он.По мнению парламентария, в перспективе заключения перемирия без включения критически важных вопросов, обозначенных президентом России, Европа увидела возможность взять паузу для себя и Киева, а также показать, что она находится на одной стороне с США."По сути, в их подходах, как и в их нацеленности на продолжение конфликта, ничего не изменилось", — констатировал сенатор.Во вторник в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. Офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона по итогам переговоров, в котором отмечается, что Киев готов на предложение США о прекращении огня на 30 дней, его могут продлить по согласию сторон. Также в документе говорится, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России.Владимир Путин, в свою очередь, заявил, что что в целом поддерживает идею прекращения огня, однако есть целый ряд вопросов, требующих кропотливого исследования с обеих сторон.Основные тезисы:При этом Путин не исключил обсуждения с Дональдом Трампом идеи перемирия.

https://ria.ru/20250307/mest-2003532619.html

https://ria.ru/20250309/razryv-2003918584.html

https://ria.ru/20250314/zelenskiy-2004895139.html

https://ria.ru/20250313/peremirie-2004877080.html

сша

украина

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, россия, владимир путин, алексей пушков