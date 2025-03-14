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Пентагон упразднил аналитический центр планирования - РИА Новости, 14.03.2025
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01:17 14.03.2025 (обновлено: 01:21 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/pentagon-2004892550.html
Пентагон упразднил аналитический центр планирования
Пентагон упразднил аналитический центр планирования - РИА Новости, 14.03.2025
Пентагон упразднил аналитический центр планирования
Американское министерство обороны сообщило об упразднении Управления чистой оценки - аналитического центра, созданного в Пентагоне в 1973 году по распоряжению... РИА Новости, 14.03.2025
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сша
в мире
ричард никсон
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Американское министерство обороны сообщило об упразднении Управления чистой оценки - аналитического центра, созданного в Пентагоне в 1973 году по распоряжению тогдашнего президента США Ричарда Никсона."Министр обороны поручил упразднить управление чистой оценки и разработать план по его перестройке в соответствии со стратегическими приоритетами ведомства", - сообщила пресс-служба Пентагона.Персонал управления будет переназначен "на критически важные роли в министерстве", сообщило ведомство.Президент США Дональд Трамп после вступления в должность объявил о масштабных сокращениях в правительстве и проверке расходов ведомственных структур.
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министерство обороны сша, сша, в мире, ричард никсон, дональд трамп
Министерство обороны США, США, В мире, Ричард Никсон, Дональд Трамп
Пентагон упразднил аналитический центр планирования

Пентагон упразднил аналитический центр планирования, созданный при Никсоне

© AP Photo / Charles DharapakПентагон
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Charles Dharapak
Пентагон. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Американское министерство обороны сообщило об упразднении Управления чистой оценки - аналитического центра, созданного в Пентагоне в 1973 году по распоряжению тогдашнего президента США Ричарда Никсона.
"Министр обороны поручил упразднить управление чистой оценки и разработать план по его перестройке в соответствии со стратегическими приоритетами ведомства", - сообщила пресс-служба Пентагона.
Персонал управления будет переназначен "на критически важные роли в министерстве", сообщило ведомство.
Президент США Дональд Трамп после вступления в должность объявил о масштабных сокращениях в правительстве и проверке расходов ведомственных структур.
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