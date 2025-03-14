https://ria.ru/20250314/pentagon-2004892550.html

Пентагон упразднил аналитический центр планирования

Пентагон упразднил аналитический центр планирования - РИА Новости, 14.03.2025

Пентагон упразднил аналитический центр планирования

Американское министерство обороны сообщило об упразднении Управления чистой оценки - аналитического центра, созданного в Пентагоне в 1973 году по распоряжению... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T01:17:00+03:00

2025-03-14T01:17:00+03:00

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министерство обороны сша

сша

в мире

ричард никсон

дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 14 мар - РИА Новости. Американское министерство обороны сообщило об упразднении Управления чистой оценки - аналитического центра, созданного в Пентагоне в 1973 году по распоряжению тогдашнего президента США Ричарда Никсона."Министр обороны поручил упразднить управление чистой оценки и разработать план по его перестройке в соответствии со стратегическими приоритетами ведомства", - сообщила пресс-служба Пентагона.Персонал управления будет переназначен "на критически важные роли в министерстве", сообщило ведомство.Президент США Дональд Трамп после вступления в должность объявил о масштабных сокращениях в правительстве и проверке расходов ведомственных структур.

https://ria.ru/20250313/pentagon-2004650591.html

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министерство обороны сша, сша, в мире, ричард никсон, дональд трамп