В Пекине началась встреча замглав МИД России, Ирана и Китая
В Пекине началась встреча замглав МИД России, Ирана и Китая по ядерной проблеме
© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкЗаместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади, заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время встречи в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине
Заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади, заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время встречи в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине
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ПЕКИН, 14 мар - РИА Новости. Встреча заместителей министров иностранных дел России, Ирана и Китая началась в пятницу в Пекине, стороны обсудят иранскую ядерную проблему, а также сотрудничество трех стран в рамках региональных организаций, таких как ШОС и БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит в государственной резиденции Дяоюйтай на западе Пекина, в ней участвуют заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее сообщила, что "стороны обменяются мнениями по иранской ядерной проблеме и другим вопросам, представляющим общий интерес", а пекинская встреча является "самым новым дипломатическим усилием Китая, направленным на укрепление взаимодействия и координации, а также на создание условий для скорейшего возобновления диалога и переговоров".
Дипломат отмечала, что Китай всегда выступал за надлежащее решение иранской ядерной проблемы политическими и дипломатическими средствами, поддержание международного механизма ядерного нераспространения и содействие миру и стабильности на Ближнем Востоке.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
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