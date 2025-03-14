https://ria.ru/20250314/pekin-2004908497.html

В Пекине началась встреча замглав МИД России, Ирана и Китая

В Пекине началась встреча замглав МИД России, Ирана и Китая - РИА Новости, 14.03.2025

В Пекине началась встреча замглав МИД России, Ирана и Китая

Встреча заместителей министров иностранных дел России, Ирана и Китая началась в пятницу в Пекине, стороны обсудят иранскую ядерную проблему, а также... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T06:47:00+03:00

2025-03-14T06:47:00+03:00

2025-03-14T12:43:00+03:00

в мире

китай

иран

сша

сергей рябков

казем гариб-абади

мао нин

пекин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004978747_0:192:2805:1770_1920x0_80_0_0_b16631b1670ee74e6a47194b1c247cab.jpg

ПЕКИН, 14 мар - РИА Новости. Встреча заместителей министров иностранных дел России, Ирана и Китая началась в пятницу в Пекине, стороны обсудят иранскую ядерную проблему, а также сотрудничество трех стран в рамках региональных организаций, таких как ШОС и БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. Встреча проходит в государственной резиденции Дяоюйтай на западе Пекина, в ней участвуют заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее сообщила, что "стороны обменяются мнениями по иранской ядерной проблеме и другим вопросам, представляющим общий интерес", а пекинская встреча является "самым новым дипломатическим усилием Китая, направленным на укрепление взаимодействия и координации, а также на создание условий для скорейшего возобновления диалога и переговоров". Дипломат отмечала, что Китай всегда выступал за надлежащее решение иранской ядерной проблемы политическими и дипломатическими средствами, поддержание международного механизма ядерного нераспространения и содействие миру и стабильности на Ближнем Востоке. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.

https://ria.ru/20250310/iran-2004073853.html

https://ria.ru/20250129/sdelka-1996205693.html

китай

иран

сша

пекин

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, китай, иран, сша, сергей рябков, казем гариб-абади, мао нин, пекин