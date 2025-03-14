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В Пекине началась встреча замглав МИД России, Ирана и Китая - РИА Новости, 14.03.2025
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06:47 14.03.2025 (обновлено: 12:43 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/pekin-2004908497.html
В Пекине началась встреча замглав МИД России, Ирана и Китая
В Пекине началась встреча замглав МИД России, Ирана и Китая - РИА Новости, 14.03.2025
В Пекине началась встреча замглав МИД России, Ирана и Китая
Встреча заместителей министров иностранных дел России, Ирана и Китая началась в пятницу в Пекине, стороны обсудят иранскую ядерную проблему, а также... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T06:47:00+03:00
2025-03-14T12:43:00+03:00
в мире
китай
иран
сша
сергей рябков
казем гариб-абади
мао нин
пекин
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ПЕКИН, 14 мар - РИА Новости. Встреча заместителей министров иностранных дел России, Ирана и Китая началась в пятницу в Пекине, стороны обсудят иранскую ядерную проблему, а также сотрудничество трех стран в рамках региональных организаций, таких как ШОС и БРИКС, передает корреспондент РИА Новости. Встреча проходит в государственной резиденции Дяоюйтай на западе Пекина, в ней участвуют заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади. Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее сообщила, что "стороны обменяются мнениями по иранской ядерной проблеме и другим вопросам, представляющим общий интерес", а пекинская встреча является "самым новым дипломатическим усилием Китая, направленным на укрепление взаимодействия и координации, а также на создание условий для скорейшего возобновления диалога и переговоров". Дипломат отмечала, что Китай всегда выступал за надлежащее решение иранской ядерной проблемы политическими и дипломатическими средствами, поддержание международного механизма ядерного нераспространения и содействие миру и стабильности на Ближнем Востоке. В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
https://ria.ru/20250310/iran-2004073853.html
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в мире, китай, иран, сша, сергей рябков, казем гариб-абади, мао нин, пекин
В мире, Китай, Иран, США, Сергей Рябков, Казем Гариб-Абади, Мао Нин, Пекин
В Пекине началась встреча замглав МИД России, Ирана и Китая

В Пекине началась встреча замглав МИД России, Ирана и Китая по ядерной проблеме

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкЗаместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади, заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время встречи в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине
Заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади, заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время встречи в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Анна Раткогло
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Заместитель главы МИД Ирана Казем Гариб-Абади, заместитель главы МИД КНР Ма Чжаосюй и заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков во время встречи в государственной резиденции Дяоюйтай в Пекине
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ПЕКИН, 14 мар - РИА Новости. Встреча заместителей министров иностранных дел России, Ирана и Китая началась в пятницу в Пекине, стороны обсудят иранскую ядерную проблему, а также сотрудничество трех стран в рамках региональных организаций, таких как ШОС и БРИКС, передает корреспондент РИА Новости.
Встреча проходит в государственной резиденции Дяоюйтай на западе Пекина, в ней участвуют заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков, замглавы МИД КНР Ма Чжаосюй и замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 10.03.2025
Кремль: Иран ищет конструктивных переговоров по ситуации с ядерным досье
10 марта, 13:13
Официальный представитель МИД КНР Мао Нин ранее сообщила, что "стороны обменяются мнениями по иранской ядерной проблеме и другим вопросам, представляющим общий интерес", а пекинская встреча является "самым новым дипломатическим усилием Китая, направленным на укрепление взаимодействия и координации, а также на создание условий для скорейшего возобновления диалога и переговоров".
Дипломат отмечала, что Китай всегда выступал за надлежащее решение иранской ядерной проблемы политическими и дипломатическими средствами, поддержание международного механизма ядерного нераспространения и содействие миру и стабильности на Ближнем Востоке.
В 2015 году Великобритания, Германия, Китай, Россия, США, Франция и Иран заключили ядерную сделку, которая предполагала снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана. США при предыдущем президентстве Дональда Трампа в мае 2018 года вышли из СВПД и восстановили санкции против Тегерана. В ответ Иран заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения, отказавшись, в частности, от ограничений в ядерных исследованиях и уровне обогащения урана.
Иранский флаг - РИА Новости, 1920, 29.01.2025
Главы МИД Великобритании и Ирана обсудили ядерную сделку
29 января, 20:48
 
В миреКитайИранСШАСергей РябковКазем Гариб-АбадиМао НинПекин
 
 
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