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Пашинян подтвердил свое присутствие в Параде Победы в Москве
Пашинян подтвердил свое присутствие в Параде Победы в Москве - РИА Новости, 14.03.2025
Пашинян подтвердил свое присутствие в Параде Победы в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил свое участие в юбилейных торжествах 9 мая в Москве по... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T16:30:00+03:00
2025-03-14T16:30:00+03:00
2025-03-14T16:33:00+03:00
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
армения
россия
владимир путин
никол пашинян
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил свое участие в юбилейных торжествах 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы, сообщила пресс-служба Кремля."Премьер-министр Армении подтвердил, что принимает приглашение президента России и будет участвовать в юбилейных торжествах 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
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Пашинян подтвердил свое присутствие в Параде Победы в Москве
Пашинян в разговоре с Путиным подтвердил свое участие в Параде Победы в Москве