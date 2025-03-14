https://ria.ru/20250314/pashinyan-2005045433.html

Пашинян подтвердил свое присутствие в Параде Победы в Москве

Пашинян подтвердил свое присутствие в Параде Победы в Москве - РИА Новости, 14.03.2025

Пашинян подтвердил свое присутствие в Параде Победы в Москве

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил свое участие в юбилейных торжествах 9 мая в Москве по... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T16:30:00+03:00

2025-03-14T16:30:00+03:00

2025-03-14T16:33:00+03:00

москва

80-летие победы в великой отечественной войне

армения

россия

владимир путин

никол пашинян

в мире

80-летие победы в великой отечественной войне

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/08/1976983796_0:0:3162:1779_1920x0_80_0_0_8511346228930b49001882c816ddd119.jpg

МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил свое участие в юбилейных торжествах 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы, сообщила пресс-служба Кремля."Премьер-министр Армении подтвердил, что принимает приглашение президента России и будет участвовать в юбилейных торжествах 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250314/pobeda-2004919999.html

москва

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, армения, россия, владимир путин, никол пашинян, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне