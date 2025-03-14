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Пашинян подтвердил свое присутствие в Параде Победы в Москве - РИА Новости, 14.03.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
16:30 14.03.2025 (обновлено: 16:33 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/pashinyan-2005045433.html
Пашинян подтвердил свое присутствие в Параде Победы в Москве
Пашинян подтвердил свое присутствие в Параде Победы в Москве - РИА Новости, 14.03.2025
Пашинян подтвердил свое присутствие в Параде Победы в Москве
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил свое участие в юбилейных торжествах 9 мая в Москве по... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T16:30:00+03:00
2025-03-14T16:33:00+03:00
москва
80-летие победы в великой отечественной войне
армения
россия
владимир путин
никол пашинян
в мире
80-летие победы в великой отечественной войне
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил свое участие в юбилейных торжествах 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы, сообщила пресс-служба Кремля."Премьер-министр Армении подтвердил, что принимает приглашение президента России и будет участвовать в юбилейных торжествах 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250314/pobeda-2004919999.html
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москва, армения, россия, владимир путин, никол пашинян, в мире, 80-летие победы в великой отечественной войне
Москва, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Армения, Россия, Владимир Путин, Никол Пашинян, В мире, 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Пашинян подтвердил свое присутствие в Параде Победы в Москве

Пашинян в разговоре с Путиным подтвердил свое участие в Параде Победы в Москве

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкНикол Пашинян
Никол Пашинян - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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Никол Пашинян. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в разговоре с президентом России Владимиром Путиным подтвердил свое участие в юбилейных торжествах 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы, сообщила пресс-служба Кремля.
"Премьер-министр Армении подтвердил, что принимает приглашение президента России и будет участвовать в юбилейных торжествах 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне", - говорится в сообщении.
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеМоскваАрменияРоссияВладимир ПутинНикол ПашинянВ мире80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
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