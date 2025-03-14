https://ria.ru/20250314/parlament-2005101718.html

В Гагаузии выразили протест властям Молдавии из-за закрытия Русского дома

В Гагаузии выразили протест властям Молдавии из-за закрытия Русского дома - РИА Новости, 14.03.2025

В Гагаузии выразили протест властям Молдавии из-за закрытия Русского дома

Парламент Гагаузии выразил протест властям Молдавии в связи с решением закрыть Российский центр науки и культуры, об этом сообщил депутат Николай Андрушой. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T19:12:00+03:00

2025-03-14T19:12:00+03:00

2025-03-14T19:12:00+03:00

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дмитрий песков

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КИШИНЕВ, 14 мар - РИА Новости. Парламент Гагаузии выразил протест властям Молдавии в связи с решением закрыть Российский центр науки и культуры, об этом сообщил депутат Николай Андрушой. "Мы, депутаты Народного собрания Гагаузии (парламента - ред.), выражаем категорический протест в связи с принятым правительством Молдовы решением о закрытии Российского центра науки и культуры в Кишинёве", — заявил на заседании Андрушой. По его словам, власти Молдавии должны пересмотреть свое решение, поскольку РЦНК играет значительную роль в укреплении межкультурных связей народов Молдавии и России. МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. Как заявили в Кишиневе, это решение было принято в ответ на нарушение воздушного пространства Молдавии тремя дронами, власти республики утверждают, что беспилотники якобы были российскими. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Молдавия не направляла России официального уведомления о расторжении межправительственного соглашения о культурных центрах. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.

https://ria.ru/20250218/moldaviya-2000054980.html

https://ria.ru/20250307/moldaviya-2003725025.html

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в мире, молдавия, россия, кишинев, мария захарова, майя санду, дмитрий песков, рцнк