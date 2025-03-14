https://ria.ru/20250314/oruzhie-2004982895.html

В США сделали неожиданное заявление о новом российском оружии

В США сделали неожиданное заявление о новом российском оружии - РИА Новости, 14.03.2025

В США сделали неожиданное заявление о новом российском оружии

Зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" считается первоклассной системой противовоздушной обороны, пишет National Interest. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T12:46:00+03:00

2025-03-14T12:46:00+03:00

2025-03-14T14:44:00+03:00

сша

игорь коротченко

олимпийский комитет россии (окр)

с-500 (зенитный ракетный комплекс)

нато

в мире

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Зенитный ракетный комплекс С-500 "Прометей" считается первоклассной системой противовоздушной обороны, пишет National Interest."Большинство экспертов считают новый российский ЗРК С-500 первоклассной системой", — говорится в материале.Обозреватель также указала, что используемые "Прометеем" ракеты 40Н6М и 77Н6 могут преодолевать расстояние примерно 400 и 600 километров соответственно.В декабре прошлого года главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко рассказал РИА Новости, что главная отличительная особенность зенитной ракетной системы С-500 "Прометей" – возможность уничтожения широкой номенклатуры целей в ближнем космосе, что эффективно нейтрализует возможности нового поколения вооружений США и ряда европейских стран НАТО, обладающих развитой военной и космической промышленностью.С-500 "Прометей" (ОКР "Триумфатор-М") относится к новому поколению зенитных ракетных систем "земля — воздух". Она представляет собой универсальный комплекс дальнего действия и высотного перехвата с повышенным потенциалом противоракетной обороны.

https://ria.ru/20250314/bloomberg-2004944819.html

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сша, игорь коротченко, олимпийский комитет россии (окр), с-500 (зенитный ракетный комплекс), нато, в мире