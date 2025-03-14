https://ria.ru/20250314/orban-2004937432.html

Венгрия не позволит ЕС взять кредит на поддержку Украины, заявил Орбан

Венгрия не позволит ЕС взять кредит на поддержку Украины, заявил Орбан - РИА Новости, 14.03.2025

Венгрия не позволит ЕС взять кредит на поддержку Украины, заявил Орбан

Венгрия не должна позволить Евросоюзу брать общий огромный кредит на разные цели, в том числе, для поддержки Украины, потому что это вгонит в долговую кабалу... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T11:09:00+03:00

2025-03-14T11:09:00+03:00

2025-03-14T11:09:00+03:00

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евросоюз

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БУДАПЕШТ, 14 мар - РИА Новости. Венгрия не должна позволить Евросоюзу брать общий огромный кредит на разные цели, в том числе, для поддержки Украины, потому что это вгонит в долговую кабалу следующие поколения европейцев, заявил венгерский премьер Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, страны ЕС разделились во мнениях, где брать деньги на развитие европейской оборонной промышленности, поддержку украинского государства и украинской армии: часть стран выступает за то, чтобы выделить финансирование из собственных бюджетов, вторая часть - за общий кредит, погашение которого гарантирует всё сообщество. "Я утверждаю, что Венгрия не должна соглашаться на то, чтобы страны-члены Евросоюза совместно брали кредиты, влезали в долги и загоняли в долги не только наших детей, но и наших внуков. На мой взгляд, Венгрия не должна в этом участвовать", - сказал Орбан.Он также отметил, что по конституции Венгрии решение о ее участии в общем кредите всего ЕС должны поддержать две трети парламента. Ожидается, что венгерский законодательный орган выскажет свое мнение до 20 марта, когда состоится следующий внеочередной саммит ЕС.

https://ria.ru/20250303/vengrija-2002717537.html

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в мире, венгрия, украина, виктор орбан, евросоюз