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Венгрия не позволит ЕС взять кредит на поддержку Украины, заявил Орбан - РИА Новости, 14.03.2025
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11:09 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/orban-2004937432.html
Венгрия не позволит ЕС взять кредит на поддержку Украины, заявил Орбан
Венгрия не позволит ЕС взять кредит на поддержку Украины, заявил Орбан - РИА Новости, 14.03.2025
Венгрия не позволит ЕС взять кредит на поддержку Украины, заявил Орбан
Венгрия не должна позволить Евросоюзу брать общий огромный кредит на разные цели, в том числе, для поддержки Украины, потому что это вгонит в долговую кабалу... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T11:09:00+03:00
2025-03-14T11:09:00+03:00
в мире
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БУДАПЕШТ, 14 мар - РИА Новости. Венгрия не должна позволить Евросоюзу брать общий огромный кредит на разные цели, в том числе, для поддержки Украины, потому что это вгонит в долговую кабалу следующие поколения европейцев, заявил венгерский премьер Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. По его словам, страны ЕС разделились во мнениях, где брать деньги на развитие европейской оборонной промышленности, поддержку украинского государства и украинской армии: часть стран выступает за то, чтобы выделить финансирование из собственных бюджетов, вторая часть - за общий кредит, погашение которого гарантирует всё сообщество. "Я утверждаю, что Венгрия не должна соглашаться на то, чтобы страны-члены Евросоюза совместно брали кредиты, влезали в долги и загоняли в долги не только наших детей, но и наших внуков. На мой взгляд, Венгрия не должна в этом участвовать", - сказал Орбан.Он также отметил, что по конституции Венгрии решение о ее участии в общем кредите всего ЕС должны поддержать две трети парламента. Ожидается, что венгерский законодательный орган выскажет свое мнение до 20 марта, когда состоится следующий внеочередной саммит ЕС.
https://ria.ru/20250303/vengrija-2002717537.html
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в мире, венгрия, украина, виктор орбан, евросоюз
В мире, Венгрия, Украина, Виктор Орбан, Евросоюз
Венгрия не позволит ЕС взять кредит на поддержку Украины, заявил Орбан

Орбан: Венгрия не должна позволить ЕС брать огромный кредит на поддержку Украины

© AP Photo / Denes ErdosВиктор Орбан
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Denes Erdos
Виктор Орбан. Архивное фото
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БУДАПЕШТ, 14 мар - РИА Новости. Венгрия не должна позволить Евросоюзу брать общий огромный кредит на разные цели, в том числе, для поддержки Украины, потому что это вгонит в долговую кабалу следующие поколения европейцев, заявил венгерский премьер Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
По его словам, страны ЕС разделились во мнениях, где брать деньги на развитие европейской оборонной промышленности, поддержку украинского государства и украинской армии: часть стран выступает за то, чтобы выделить финансирование из собственных бюджетов, вторая часть - за общий кредит, погашение которого гарантирует всё сообщество.
"Я утверждаю, что Венгрия не должна соглашаться на то, чтобы страны-члены Евросоюза совместно брали кредиты, влезали в долги и загоняли в долги не только наших детей, но и наших внуков. На мой взгляд, Венгрия не должна в этом участвовать", - сказал Орбан.
Он также отметил, что по конституции Венгрии решение о ее участии в общем кредите всего ЕС должны поддержать две трети парламента. Ожидается, что венгерский законодательный орган выскажет свое мнение до 20 марта, когда состоится следующий внеочередной саммит ЕС.
Украинские флаги перед зданием штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе, Бельгия - РИА Новости, 1920, 03.03.2025
Венгрия отклонила проект ЕС о гарантиях безопасности Киеву, пишет Politico
3 марта, 11:49
 
В миреВенгрияУкраинаВиктор ОрбанЕвросоюз
 
 
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