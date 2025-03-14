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В Омске женщина на BMW сбила школьницу - РИА Новости, 14.03.2025
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14:55 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/omsk-2005026737.html
В Омске женщина на BMW сбила школьницу
В Омске женщина на BMW сбила школьницу - РИА Новости, 14.03.2025
В Омске женщина на BMW сбила школьницу
Женщина за рулем BMW сбила 10-летнюю школьницу в центре Омска, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T14:55:00+03:00
2025-03-14T14:55:00+03:00
происшествия
авто
омск
омская область
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ОМСК, 14 мар - РИА Новости. Женщина за рулем BMW сбила 10-летнюю школьницу в центре Омска, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. "24-летняя водитель автомобиля BMW допустила наезд на 10-летнюю школьницу, пытавшуюся перейти дорогу на улице Кемеровская в Омске на запрещающий сигнал светофора", – говорится в сообщении. Девочку с тяжелыми травмами доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка случившегося, ход которой прокуратура поставила на контроль. Из-за ледяного дождя и ухудшения погодных условий в Омской области введено ограничение движения на региональных, межмуниципальных и трех федеральных трассах. В областной Госавтоинспекции рассказали, что количество ДТП из-за гололеда в среднем увеличилось в два раза. На текущий момент в Омской области произошло 80 аварий, среди них — пять с пострадавшими. Так, на трассе Омск - Черлак произошла авария с опрокидыванием. Пассажирская "Газель" с восемью людьми в салоне врезалась в KIA и перевернулась.
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омск
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РИА Новости
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происшествия, авто, омск, омская область
Происшествия, Авто, Омск, Омская область
В Омске женщина на BMW сбила школьницу

В центре Омска женщина за рулем BMW сбила десятилетнюю школьницу

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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ОМСК, 14 мар - РИА Новости. Женщина за рулем BMW сбила 10-летнюю школьницу в центре Омска, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.
"24-летняя водитель автомобиля BMW допустила наезд на 10-летнюю школьницу, пытавшуюся перейти дорогу на улице Кемеровская в Омске на запрещающий сигнал светофора", – говорится в сообщении.
Девочку с тяжелыми травмами доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка случившегося, ход которой прокуратура поставила на контроль.
Из-за ледяного дождя и ухудшения погодных условий в Омской области введено ограничение движения на региональных, межмуниципальных и трех федеральных трассах. В областной Госавтоинспекции рассказали, что количество ДТП из-за гололеда в среднем увеличилось в два раза. На текущий момент в Омской области произошло 80 аварий, среди них — пять с пострадавшими. Так, на трассе Омск - Черлак произошла авария с опрокидыванием. Пассажирская "Газель" с восемью людьми в салоне врезалась в KIA и перевернулась.
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