https://ria.ru/20250314/omsk-2005026737.html
В Омске женщина на BMW сбила школьницу
В Омске женщина на BMW сбила школьницу - РИА Новости, 14.03.2025
В Омске женщина на BMW сбила школьницу
Женщина за рулем BMW сбила 10-летнюю школьницу в центре Омска, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T14:55:00+03:00
2025-03-14T14:55:00+03:00
2025-03-14T14:55:00+03:00
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ОМСК, 14 мар - РИА Новости. Женщина за рулем BMW сбила 10-летнюю школьницу в центре Омска, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. "24-летняя водитель автомобиля BMW допустила наезд на 10-летнюю школьницу, пытавшуюся перейти дорогу на улице Кемеровская в Омске на запрещающий сигнал светофора", – говорится в сообщении. Девочку с тяжелыми травмами доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка случившегося, ход которой прокуратура поставила на контроль. Из-за ледяного дождя и ухудшения погодных условий в Омской области введено ограничение движения на региональных, межмуниципальных и трех федеральных трассах. В областной Госавтоинспекции рассказали, что количество ДТП из-за гололеда в среднем увеличилось в два раза. На текущий момент в Омской области произошло 80 аварий, среди них — пять с пострадавшими. Так, на трассе Омск - Черлак произошла авария с опрокидыванием. Пассажирская "Газель" с восемью людьми в салоне врезалась в KIA и перевернулась.
https://ria.ru/20250224/primore-2001204475.html
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происшествия, авто, омск, омская область
Происшествия, Авто, Омск, Омская область
В Омске женщина на BMW сбила школьницу
В центре Омска женщина за рулем BMW сбила десятилетнюю школьницу