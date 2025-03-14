https://ria.ru/20250314/omsk-2005026737.html

В Омске женщина на BMW сбила школьницу

В Омске женщина на BMW сбила школьницу - РИА Новости, 14.03.2025

В Омске женщина на BMW сбила школьницу

Женщина за рулем BMW сбила 10-летнюю школьницу в центре Омска, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T14:55:00+03:00

2025-03-14T14:55:00+03:00

2025-03-14T14:55:00+03:00

происшествия

авто

омск

омская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151713/51/1517135131_0:5:1036:588_1920x0_80_0_0_c4c29b61f6782163a62331000d322f6a.jpg

ОМСК, 14 мар - РИА Новости. Женщина за рулем BMW сбила 10-летнюю школьницу в центре Омска, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. "24-летняя водитель автомобиля BMW допустила наезд на 10-летнюю школьницу, пытавшуюся перейти дорогу на улице Кемеровская в Омске на запрещающий сигнал светофора", – говорится в сообщении. Девочку с тяжелыми травмами доставили в больницу. Обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка случившегося, ход которой прокуратура поставила на контроль. Из-за ледяного дождя и ухудшения погодных условий в Омской области введено ограничение движения на региональных, межмуниципальных и трех федеральных трассах. В областной Госавтоинспекции рассказали, что количество ДТП из-за гололеда в среднем увеличилось в два раза. На текущий момент в Омской области произошло 80 аварий, среди них — пять с пострадавшими. Так, на трассе Омск - Черлак произошла авария с опрокидыванием. Пассажирская "Газель" с восемью людьми в салоне врезалась в KIA и перевернулась.

https://ria.ru/20250224/primore-2001204475.html

омск

омская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, авто, омск, омская область