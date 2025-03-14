https://ria.ru/20250314/ogranicheniya-2004911285.html

Во Внуково и аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты

Во Внуково и аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 14.03.2025

Во Внуково и аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково и Калуга (Грабцево) сняты в 07:27 мск, сообщила Росавиация и первая из упомянутых... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T07:46:00+03:00

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2025-03-14T07:46:00+03:00

калуга

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково и Калуга (Грабцево) сняты в 07:27 мск, сообщила Росавиация и первая из упомянутых авиагаваней. "07:27 все ограничения сняты. Аэропорт "Внуково" работает без ограничений", - сообщили в авиагавани. "В аэропортах Внуково и Калуга (Грабцево) в 07:27 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20250314/ogranicheniya-2004901399.html

калуга

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калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)