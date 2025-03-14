https://ria.ru/20250314/ogranicheniya-2004911285.html
Во Внуково и аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
Во Внуково и аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты - РИА Новости, 14.03.2025
Во Внуково и аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково и Калуга (Грабцево) сняты в 07:27 мск, сообщила Росавиация и первая из упомянутых... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T07:46:00+03:00
2025-03-14T07:46:00+03:00
2025-03-14T07:46:00+03:00
калуга
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204553_0:156:3087:1892_1920x0_80_0_0_8fde996fa49fb903bbdd2041b59fa6cd.jpg
МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропортах Внуково и Калуга (Грабцево) сняты в 07:27 мск, сообщила Росавиация и первая из упомянутых авиагаваней. "07:27 все ограничения сняты. Аэропорт "Внуково" работает без ограничений", - сообщили в авиагавани. "В аэропортах Внуково и Калуга (Грабцево) в 07:27 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС). Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250314/ogranicheniya-2004901399.html
калуга
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0d/1896204553_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_e1a6dc776d18f647f3a320eda61dbdf5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
калуга, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Калуга, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Во Внуково и аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты
Росавиация: во Внуково и аэропорту Калуги сняли ограничения на полеты