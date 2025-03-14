https://ria.ru/20250314/ogranicheniya-2004900641.html

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты - РИА Новости, 14.03.2025

В аэропорту Сочи ввели временные ограничения на полеты

Временные ограничения введены с 2.53 мск на работу аэропорта Сочи, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T03:30:00+03:00

2025-03-14T03:30:00+03:00

2025-03-14T03:30:00+03:00

сочи

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

международная организация гражданской авиации

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Временные ограничения введены с 2.53 мск на работу аэропорта Сочи, воздушная гавань временно не принимает и не отправляет рейсы, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. "Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в 02.53 мск временные ограничения введены на работу аэропорта Сочи (код ИКАО: URSS)", - написал он в Telegram-канале. Аэропорт, по его словам, временно не принимает и не отправляет рейсы.

https://ria.ru/20250314/saratov-2004893510.html

сочи

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

сочи, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации