В приграничных районах Курской области ограничат перемещение людей
В приграничных районах Курской области ограничат перемещение людей с 15 марта
Российские военные в Курской области. Архивное фото
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КУРСК, 14 мар — РИА Новости. Ограничение на посещение и перемещение гражданских лиц в некоторых населенных пунктах и прилегающих к ним зонах в приграничье Курской области вводится с 15 марта, сообщили в оперштабе регионального правительства в Telegram-канале.
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"В приграничных районах Курской области с 15 марта 2025 года вводится ограничение на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов и прилегающих к ним зон, включая сельскохозяйственные земли и лесные массивы. Курян призывают не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не обследованы саперами", — говорится в материале.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Уточняется, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в земле, траве, зданиях и других местах, где их трудно заметить.
В региональном оперштабе опубликовали список населенных пунктов, на посещение которых вводится запрет:
- Беловский район: Забужевка, Крупец, Озерки, Гоптаровка, Кондратовка, Кучеров, Гирьи, Камышное, Сосновый Бор, Белица.
- Большесолдатский район: Нечаев, Будище, Бирюковка, Новосотницкий, Бердин, Розгребли, Ямская Cтeпь, Нижняя Паровая.
- Глушковский район: Oбуxoвкa.
- Кореневский район: Уcпeнoвкa, Гордеевка, Внезапное, Викторовка, Бяхово, Любимовка, Обуховка, Ольговка, Краснооктябрьское, Koмаровкa, Снагость, Aпaнacoвкa, 10-й Октябрь, Maтвеевкa, Вишневка, Beтрено, Жеболовка, Журавли, Дуровка, Кремяное, Шептуховка, Скрылевка, Каучук.
- Суджанский район: Александрия, Борки, Спальное, Гончаровка, Куриловка, Меловой, Гуево, Горналь, Первый Княжий, Второй Княжий, Гоголевка, Заолешенка, Олешня, Рубанщина, Зеленый Шлях, Леонидово, Новоивановка, Толстый Луг, Плехово, Дарьино, Лебедевка, Локня, Николаево-Дарьино, Свердликово, Суджа, Богдановка, Казачья Локня, Зазулевка, Кругленькое, Никольский, Южный, Мартыновка, Maxновкa, Черкасское Поречное, Уланок, Новая Сорочина, Старая Сорочина, Косица, Замостье, Дмитрюков, Колмаков, Викторовка, Мирный, Михайловка, Бондаревка, Агроном, Черкасская Конопелька, Фанасеевка, Русская Конопелька, Погребки, Орловка, Mapьeвкa, Новочеркасский, Правда, Ивашковский, Pуccкoe Поречное, Малая Локня, Кубаткин, Николаевка, Нижнемахово, Cеменовкa, Ворожба, Осипова Лука, Черный Олех, Пушкарное, Зеленый, Бахтинка, Лeoнтьевка, Киреевка, Камышовка, Дьяковка, Хитровка, Новоселовка, Красный Поселок, Ивница, Мерзловка, Шептуховка, Исаковка, Генераловка.
- Льговский район: Левшинка.
Если граждане нарушат запрет, то при получении вреда здоровью или в случае гибели они не получат единовременных пособий.
"За нарушение запрета также предусмотрена административная ответственность", — заключили в оперштабе региона.
В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 квадратных километров территории, захваченной украинскими войсками, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. Накануне Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — города Суджи.
Как в среду доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.