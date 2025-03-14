https://ria.ru/20250314/ogranichenie-2005064307.html

В приграничных районах Курской области ограничат перемещение людей

В приграничных районах Курской области ограничат перемещение людей - РИА Новости, 14.03.2025

В приграничных районах Курской области ограничат перемещение людей

Ограничение на посещение и перемещение гражданских лиц в некоторых населенных пунктах и прилегающих к ним зонах в приграничье Курской области вводится с 15... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T17:42:00+03:00

2025-03-14T17:42:00+03:00

2025-03-14T19:21:00+03:00

курская область

происшествия

беловский район

сосновый бор

владимир путин

суджа

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КУРСК, 14 мар — РИА Новости. Ограничение на посещение и перемещение гражданских лиц в некоторых населенных пунктах и прилегающих к ним зонах в приграничье Курской области вводится с 15 марта, сообщили в оперштабе регионального правительства в Telegram-канале."В приграничных районах Курской области с 15 марта 2025 года вводится ограничение на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов и прилегающих к ним зон, включая сельскохозяйственные земли и лесные массивы. Курян призывают не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не обследованы саперами", — говорится в материале. Уточняется, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в земле, траве, зданиях и других местах, где их трудно заметить.В региональном оперштабе опубликовали список населенных пунктов, на посещение которых вводится запрет:Если граждане нарушат запрет, то при получении вреда здоровью или в случае гибели они не получат единовременных пособий."За нарушение запрета также предусмотрена административная ответственность", — заключили в оперштабе региона.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 квадратных километров территории, захваченной украинскими войсками, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. Накануне Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — города Суджи.Как в среду доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.

https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html

курская область

беловский район

сосновый бор

суджа

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

курская область, происшествия, беловский район, сосновый бор, владимир путин, суджа