Рейтинг@Mail.ru
В приграничных районах Курской области ограничат перемещение людей - РИА Новости, 14.03.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 14.03.2025 (обновлено: 19:21 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/ogranichenie-2005064307.html
В приграничных районах Курской области ограничат перемещение людей
В приграничных районах Курской области ограничат перемещение людей - РИА Новости, 14.03.2025
В приграничных районах Курской области ограничат перемещение людей
Ограничение на посещение и перемещение гражданских лиц в некоторых населенных пунктах и прилегающих к ним зонах в приграничье Курской области вводится с 15... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T17:42:00+03:00
2025-03-14T19:21:00+03:00
курская область
происшествия
беловский район
сосновый бор
владимир путин
суджа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004816435_0:0:3169:1783_1920x0_80_0_0_7a38bf54309605b520504745af1316ea.jpg
КУРСК, 14 мар — РИА Новости. Ограничение на посещение и перемещение гражданских лиц в некоторых населенных пунктах и прилегающих к ним зонах в приграничье Курской области вводится с 15 марта, сообщили в оперштабе регионального правительства в Telegram-канале.&quot;В приграничных районах Курской области с 15 марта 2025 года вводится ограничение на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов и прилегающих к ним зон, включая сельскохозяйственные земли и лесные массивы. Курян призывают не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не обследованы саперами&quot;, — говорится в материале. Уточняется, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в земле, траве, зданиях и других местах, где их трудно заметить.В региональном оперштабе опубликовали список населенных пунктов, на посещение которых вводится запрет:Если граждане нарушат запрет, то при получении вреда здоровью или в случае гибели они не получат единовременных пособий."За нарушение запрета также предусмотрена административная ответственность", — заключили в оперштабе региона.В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 квадратных километров территории, захваченной украинскими войсками, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. Накануне Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — города Суджи.Как в среду доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
https://ria.ru/20250313/putin-2004694689.html
курская область
беловский район
сосновый бор
суджа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0d/2004816435_219:0:2950:2048_1920x0_80_0_0_5eed6d46f16176b87af99e9fe7499531.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, происшествия, беловский район, сосновый бор, владимир путин, суджа
Курская область, Происшествия, Беловский район, Сосновый Бор, Владимир Путин, Суджа
В приграничных районах Курской области ограничат перемещение людей

В приграничных районах Курской области ограничат перемещение людей с 15 марта

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военные в Курской области
Российские военные в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российские военные в Курской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
КУРСК, 14 мар — РИА Новости. Ограничение на посещение и перемещение гражданских лиц в некоторых населенных пунктах и прилегающих к ним зонах в приграничье Курской области вводится с 15 марта, сообщили в оперштабе регионального правительства в Telegram-канале.
«

"В приграничных районах Курской области с 15 марта 2025 года вводится ограничение на посещение и перемещение гражданских лиц в ряде населенных пунктов и прилегающих к ним зон, включая сельскохозяйственные земли и лесные массивы. Курян призывают не возвращаться на потенциально опасные территории, которые еще не обследованы саперами", — говорится в материале.

© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Подразделения группировки войск Север освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Север" освободили населенные пункты Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный в Курской области
Уточняется, что мины и неразорвавшиеся боеприпасы могут быть замаскированы в земле, траве, зданиях и других местах, где их трудно заметить.
В региональном оперштабе опубликовали список населенных пунктов, на посещение которых вводится запрет:
  • Беловский район: Забужевка, Крупец, Озерки, Гоптаровка, Кондратовка, Кучеров, Гирьи, Камышное, Сосновый Бор, Белица.
  • Большесолдатский район: Нечаев, Будище, Бирюковка, Новосотницкий, Бердин, Розгребли, Ямская Cтeпь, Нижняя Паровая.
  • Глушковский район: Oбуxoвкa.
  • Кореневский район: Уcпeнoвкa, Гордеевка, Внезапное, Викторовка, Бяхово, Любимовка, Обуховка, Ольговка, Краснооктябрьское, Koмаровкa, Снагость, Aпaнacoвкa, 10-й Октябрь, Maтвеевкa, Вишневка, Beтрено, Жеболовка, Журавли, Дуровка, Кремяное, Шептуховка, Скрылевка, Каучук.
  • Суджанский район: Александрия, Борки, Спальное, Гончаровка, Куриловка, Меловой, Гуево, Горналь, Первый Княжий, Второй Княжий, Гоголевка, Заолешенка, Олешня, Рубанщина, Зеленый Шлях, Леонидово, Новоивановка, Толстый Луг, Плехово, Дарьино, Лебедевка, Локня, Николаево-Дарьино, Свердликово, Суджа, Богдановка, Казачья Локня, Зазулевка, Кругленькое, Никольский, Южный, Мартыновка, Maxновкa, Черкасское Поречное, Уланок, Новая Сорочина, Старая Сорочина, Косица, Замостье, Дмитрюков, Колмаков, Викторовка, Мирный, Михайловка, Бондаревка, Агроном, Черкасская Конопелька, Фанасеевка, Русская Конопелька, Погребки, Орловка, Mapьeвкa, Новочеркасский, Правда, Ивашковский, Pуccкoe Поречное, Малая Локня, Кубаткин, Николаевка, Нижнемахово, Cеменовкa, Ворожба, Осипова Лука, Черный Олех, Пушкарное, Зеленый, Бахтинка, Лeoнтьевка, Киреевка, Камышовка, Дьяковка, Хитровка, Новоселовка, Красный Поселок, Ивница, Мерзловка, Шептуховка, Исаковка, Генераловка.
  • Льговский район: Левшинка.
Если граждане нарушат запрет, то при получении вреда здоровью или в случае гибели они не получат единовременных пособий.
"За нарушение запрета также предусмотрена административная ответственность", — заключили в оперштабе региона.
В конце прошлой недели российская армия перешла в масштабное наступление в Курской области и за несколько дней освободила более 1100 квадратных километров территории, захваченной украинскими войсками, включая села Старая Сорочина, Малая Локня, Черкасское Поречное, Мартыновка, Михайловка. Накануне Минобороны отчиталось об освобождении районного центра — города Суджи.
Как в среду доложил начальник Генштаба Валерий Герасимов президенту Владимиру Путину, группировка ВСУ изолирована, сейчас идет ее планомерное уничтожение, а на отдельных направлениях российские подразделения перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 13.03.2025
Все решено: Путин в Курской области ответил на главный вопрос
13 марта, 10:44
 
Курская областьПроисшествияБеловский районСосновый БорВладимир ПутинСуджа
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала