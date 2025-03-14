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На Украине заявили, что подозреваемый в убийстве Ганула является одесситом

На Украине заявили, что подозреваемый в убийстве Ганула является одесситом - РИА Новости, 14.03.2025

На Украине заявили, что подозреваемый в убийстве Ганула является одесситом

Нацполиция Украины сообщила, что подозреваемый в убийстве радикального украинского националиста и и одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе 2... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T18:24:00+03:00

2025-03-14T18:24:00+03:00

2025-03-14T20:10:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Нацполиция Украины сообщила, что подозреваемый в убийстве радикального украинского националиста и и одного из организаторов поджога Дома профсоюзов в Одессе 2 мая 2014 года Демьяна Ганула является жителем Одессы. Ранее в пятницу украинский депутат Алексей Гончаренко* (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что в Одессе убили националиста Ганула. Глава МВД Украины Игорь Клименко подтвердил задержание подозреваемого в убийстве Ганула. "Стрелок был задержан. Это местный житель 1978 года рождения. Полиция изъяла у него оружие и гранату", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции. По последним данным украинских СМИ, подозреваемого зовут Сергей Коч. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали. Как сообщают украинские СМИ, Ганул руководил силовым крылом националистической организации "Правый сектор"** (признана террористической и запрещена в России). После событий 2 мая 2014 года проводил акции против одесситов, пытавшихся почтить память погибших в пожаре и во время столкновений у Дома профсоюзов. Судя по фотографиям в соцсетях Ганула, он с соратниками приносил к месту трагедии шашлыки, заявив, что они символизируют заживо сгоревших при пожаре антимайдановцев. Ганул также активно боролся с советской и русской символикой: участвовал в разрушении памятников и барельефов, срывал концерты российских исполнителей и активно преследовал русскоговорящих жителей Одессы. В январе 2025 года Ганул угрожал расправой мэру Одессы Геннадию Труханову из-за подаренного тому юбилейного торта, украшенного книгами русскоязычных писателей-одесситов. После начала СВО Ганул активно боролся с противниками мобилизации и людьми, критиковавшими насильственные действия сотрудников военкоматов на Украине. В июле 2024 года в Одессе Ганул участвовал в избиении и похищении фитнес-тренера, критиковавшего военкомов. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.** Организация признана террористической и запрещена в России.

https://ria.ru/20250314/odessa-2005002863.html

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https://ria.ru/20250314/sbu-2005077958.html

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в мире, одесса, украина, россия, алексей гончаренко, игорь клименко, геннадий труханов, правый сектор