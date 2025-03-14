https://ria.ru/20250314/odessa-2005029167.html

С убийства Ганула на Украине начинаются тектонические сдвиги

С убийства Ганула на Украине начинаются тектонические сдвиги - РИА Новости, 14.03.2025

С убийства Ганула на Украине начинаются тектонические сдвиги

В Одессе расстреляли одиозного украинского националиста Демьяна Ганула, который участвовал в поджоге Дома профсоюзов 2 мая 2014-го. Мотивы убийцы пока... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T15:33:00+03:00

2025-03-14T15:33:00+03:00

2025-03-14T16:03:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости, Захар Андреев. В Одессе расстреляли одиозного украинского националиста Демьяна Ганула, который участвовал в поджоге Дома профсоюзов 2 мая 2014-го. Мотивы убийцы пока неизвестны. Однако, по мнению экспертов, шансов выжить в стремительно меняющемся мире у таких, как Ганул, в любом случае было немного.Любитель шашлыковУбийство совершили демонстративно: среди дня, на одной из центральных улиц, прямо под камерами видеонаблюдения, на глазах у многочисленных прохожих. Судя по опубликованным записям, первые пули сбили жертву с ног, затем киллер подошел к лежавшему на тротуаре раненому и добил его контрольными выстрелами в голову. Таков был страшный, но, по словам многочисленных сетевых комментаторов, вполне закономерный финал жизни одесского ультраправого активиста.Демьян Ганул родился в 1993-м в селе Новоселецкое Кировоградской области. Его отец активно поддержал Евромайдан, а затем отправился воевать в Донбасс. Сам же Демьян состоял в "Правом секторе"*, участвовал в столкновениях с антимайдановцами, в том числе 2 мая на Куликовом поле в Одессе.Как писали одесские журналисты, параллельно с "патриотической" активностью Ганул в 2014-м занимался криминалом — в частности, рейдерством — в родной Кировоградской и соседней Николаевской областях. В том же году попал в розыск по статье "Разбой". Правда, дело замяли."Звездный час" Ганула наступил несколько лет спустя. Он развернул масштабную деятельность в Одессе: боролся против русского языка, российской и советской символики, добивался отмены концертов российских исполнителей, оказывал силовую поддержку раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ). А в годовщину событий 2 мая демонстративно жарил на площади перед Домом профсоюзов шашлыки — глумился над памятью жертв."Награда за голову"С началом СВО стал еще активнее и радикальнее. Публично призывал к охоте на пророссийских оппозиционеров и церковников. Разрушал памятники, так или иначе связанные с Россией. Позировал в соцсетях с автоматом, однако на фронт не пошел.Вместо этого собирал деньги в помощь военным. Но случился неприятный эпизод: в мае 2023-го его избили уроженцы Кавказа, боевики так называемого иностранного легиона ВСУ. По одной из версий — из-за того, что Ганул присвоил собранные средства. Согласно другой, активист хотел заполучить долю в мошеннических кол-центрах, работавших в городе, но ему отказали.Организовывал акции устрашения несогласных с политикой властей. Летом 2024-го жестоко избил — судя по всему, и пытал — фитнес-тренера, у которого возник конфликт с ТЦК, и выложил в соцсети фото, на котором позирует на фоне окровавленной жертвы. После этого тренера забрали на фронт.Спустя некоторое время Ганул сообщил, что российские спецслужбы объявили награду за его голову в размере "от пяти до десяти тысяч долларов". Попросил СБУ и полицию обеспечить ему охрану."Гадящий вампир"Ганул раздражал многих — в том числе убежденных украинских патриотов."Более ненавидимого персонажа в Одессе, чем Ганул, вспомнить трудно. Его ненавидели одинаково все — и пророссийские, и проукраинские, и нейтральные жители города. Почему? Потому что смыслом жизни Демьяна, его сутью были гадости. Он готов был гадить круглосуточно, без выходных, лишь бы все видели это, и его устраивала любая реакция. Эдакий гадящий вампир. Скольким людям он испортил и поломал жизнь, а кого и вовсе лишил ее, сколько крови попил, можно только догадываться", — пишет военкор, уроженец Одессы Олег Блохин.Пока убийца не пойман и причины преступления неизвестны. Однако, по мнению экспертов, некоторые версии кажутся более убедительными, чем другие."Существует определенная градация вероятностей. Но, к сожалению, вероятность того, что это была некая акция возмездия, организованная подпольем или российскими спецслужбами, — наименьшая. В частности, потому что Ганул был одиозной, но не настолько значительной фигурой, чтобы задействовать такие сложные операции", — считает историк, экс-депутат Одесского горсовета Александр Васильев.В беседе с РИА Новости он отметил: погибший нажил себе огромное количество врагов, но до до сих пор отлично себя чувствовал по одной-единственной причине — из-за покровительства спецслужб. Однако это покровительство, видимо, сняли."Выполнил задачи"По словам эксперта, Ганул выполнял для украинской власти грязную работу — его "эскадроны смерти" помогали расправляться с неугодными, держать население в страхе. И эти задачи были выполнены: сегодня Киев не испытывает проблем в контроле над Одессой и не нуждается в таких персонажах. Более того, подобные активисты теперь только мешают своим кураторам."Происходят тектонические сдвиги. Запущен переговорный процесс. Новая американская власть активно интересуется тем, что вообще происходит на Украине. Например, гонениями на церковь — а, как мы знаем, вице-президент Джей Ди Вэнс постоянно говорит о защите православных. Тогда как тот же самый Ганул участвовал в гонениях", — объясняет историк.В устранении Ганула были заинтересованы прежде всего украинские спецслужбы — и либо сами ликвидировали его, либо дали зеленый свет кому-то из его многочисленных врагов, предполагает собеседник РИА Новости.И добавляет: у Киева нет недостатка в подобном человеческом материале. Если же "новый Ганул" понадобится, его легко найти среди многочисленной когорты украинских националистов. Но сейчас, судя по всему, наиболее одиозных зачистят."Слишком мало"Примечательно, что убийство было совершено на следующий день после того, как Европейский суд по правам человека наконец-то вынес решение о трагедии 2 мая."Хотя в целом этот приговор выдержан в официальных антироссийских формулировках, тем не менее некая доля вины Украины там установлена", — отмечает Васильев.ЕСПЧ называет в числе причин трагедии "дезинформацию и пропаганду со стороны России". При этом признает вину начальника одесской ГСЧС и замначальника местного управления МВД в бездействии, которое привело к большому количеству жертв. Теперь украинское государство обязано выплатить родственникам погибших компенсации в размере от 12 до 17 тысяч евро.По мнению ряда наблюдателей, решение слишком запоздало, а возмещения понесенного одесситами ущерба явно недостаточно. Однако, по всей видимости, тектонические процессы только начинаются.** Организация признана террористической и запрещена в России.

https://ria.ru/20241208/odessa-1987588216.html

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в мире, украина, киев, олег блохин, европейский суд по правам человека (еспч)