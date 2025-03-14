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В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов в 2014 году
В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов в 2014 году - РИА Новости, 14.03.2025
В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов в 2014 году
В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014, радикального националиста Демьяна Ганула, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко* в своем... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T12:29:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов 2 мая 2014, радикального националиста Демьяна Ганула, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко* в своем Telegram-канале."По информации из моих источников, в Одессе убили Демьяна Ганула", — написал он.Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В четверг ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении насилия в ходе протестов в Одессе в 2014 году. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне.В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. Сама Игнатьева считает, что жертвами расправы стали от 130 до 200 человек.*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов
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в мире, одесса, алексей гончаренко, москва, украина
В мире, Одесса, Алексей Гончаренко, Москва, Украина
В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов в 2014 году
В Одессе убили организатора поджога Дома профсоюзов в 2014 году Демьяна Ганула