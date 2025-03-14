https://ria.ru/20250314/odessa-2004908679.html

Украинские власти готовили поджог Дома профсоюзов, заявила активистка

Украинские власти готовили поджог Дома профсоюзов, заявила активистка - РИА Новости, 14.03.2025

Украинские власти готовили поджог Дома профсоюзов, заявила активистка

Украинские власти подготовили поджог Дома профсоюзов в Одессе, речи о предотвращении насилия не было, рассказала РИА Новости участница событий мая 2014 года,... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T06:48:00+03:00

2025-03-14T06:48:00+03:00

2025-03-14T07:36:00+03:00

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РИМ, 14 мар - РИА Новости. Украинские власти подготовили поджог Дома профсоюзов в Одессе, речи о предотвращении насилия не было, рассказала РИА Новости участница событий мая 2014 года, активистка одесского "антимайдана" Ольга Игнатьева, комментируя решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). В четверг ЕСПЧ признал Украину виновной в непредотвращении насилия в ходе протестов в Одессе в 2014 году. Суд постановил, что власти не сделали того, что могло от них ожидаться для предотвращения и остановки насилия и не обеспечили своевременные меры по спасению людей, оказавшихся в огне. "Я бы даже сказала, они не то что не сделали, во-первых, они всё организовали, подготовили и дали команду, во-вторых, они изначально препятствовали предотвращению этого предполагаемого насилия", - заявила Игнатьева, которой удалось выбраться из здания, когда в него ворвались украинские националисты. В 2015 году она получила убежище в Италии как преследуемая на Украине по политическим соображениям. Она рассказала, что 2 мая на совещание на окраине Одессы были вызваны начальники милиции, где они остались с выключенными телефонами, то есть, "когда им звонили младшие по рангу, они не могли просто дозвониться, чтобы как-то получить приказ". В то же пожарная служба, которая находилась в четырех минутах, "видимо, получила приказ не выезжать на тушение, не реагировать на звонки до определенного времени", добавила Игнатьева. "Нацисты предупреждали, что маршем пройдут по центру Одессы. То есть тут не надо быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что что-то будет, потому что, естественно, антифашисты, антимайдановцы будут против", - отметила активистка. Она также рассказала о предварительно расквартированных погромщиках и раздававшемся им оружии. "Хорошо, конечно, что они (ЕСПЧ - ред.) приняли хоть что-то уже, какие-то изменения в правильную сторону, в правильном направлении. Но еще это так, очень поверхностно", - заключила Игнатьева. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Драка закончилась разрушением палаточного городка, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день, как сообщалось, стали 48 человек, более 250 пострадали. Сама Игнатьева считает, что жертвами расправы стали от 130 до 200 человек.

https://ria.ru/20250313/rogov-2004881966.html

https://ria.ru/20241119/odessa-1984500166.html

https://ria.ru/20250313/espch-2004761202.html

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в мире, одесса, украина, италия, европейский суд по правам человека (еспч)