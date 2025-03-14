https://ria.ru/20250314/obvinenie-2005042075.html
Таксиста, въехавшего в остановку в Казани, обвинили по трем статьям
Таксиста, въехавшего в остановку в Казани, обвинили по трем статьям - РИА Новости, 14.03.2025
Таксиста, въехавшего в остановку в Казани, обвинили по трем статьям
Обвинение по трем статьям предъявлено водителю такси, от наезда которого на автобусную остановку в Казани пострадали 11 человек, по решению суда он арестован на РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T16:15:00+03:00
2025-03-14T16:15:00+03:00
2025-03-14T16:15:00+03:00
происшествия
казань
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КАЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости. Обвинение по трем статьям предъявлено водителю такси, от наезда которого на автобусную остановку в Казани пострадали 11 человек, по решению суда он арестован на два месяца, сообщает МВД по Татарстану. По данным МВД по Татарстану, в понедельник водитель арендованного "Москвича", следуя в Казани по улице Вишневского и пытаясь объехать остановившийся автобус, совершил наезд на пешеходов, которые выходили из общественного транспорта. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. "Задержанному предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, совершенных в состоянии опьянения, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека, в управлении автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже подвергнутым административному наказанию за аналогичные действия, в использовании двух заведомо поддельных документов", - говорится в сообщении. По информации МВД, решением Приволжского районного суда Казани обвиняемый заключен под стражу. Ранее МВД сообщало, что 29-летний подозреваемый - житель Казани, официально не трудоустроен, неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за употребление наркотических веществ без назначение врача, отказ от прохождения лечения, а также в 2018 и в 2022 годах - за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Согласно акту освидетельствования после ДТП, в биологических материалах таксиста обнаружены следы амфетамина и марихуаны. Во вторник мировой суд Вахитовского района Казани арестовал его на 15 суток за употребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача. Кроме того, полицейские установили, что подозреваемый использовал поддельную справку медосвидетельствования. Установлено, что после истечения срока лишения прав он приобрел поддельные медицинские справки о том, что не состоит на учете у психиатра и нарколога. Благодаря этим поддельным документам он получил водительское удостоверение. Как уточняет МВД, в результате ДТП пострадали 12 человек. Здоровью одной из потерпевших причинен тяжкий вред, в отношении 11 пострадавших проводятся медицинские судебные экспертизы. Ранее минздрав Татарстана сообщал об 11 пострадавших, девять из которых были госпитализированы.
https://ria.ru/20250310/dtp-2004070023.html
https://ria.ru/20250310/kazan-2004138862.html
https://ria.ru/20240924/sud-1974483875.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, казань
Таксиста, въехавшего в остановку в Казани, обвинили по трем статьям
Таксисту, наехавшему на остановку в Казани, предъявили обвинение по трем статьям
КАЗАНЬ, 14 мар - РИА Новости.
Обвинение по трем статьям предъявлено водителю такси, от наезда которого на автобусную остановку в Казани пострадали 11 человек, по решению суда он арестован на два месяца, сообщает
МВД по Татарстану.
По данным МВД по Татарстану, в понедельник водитель арендованного "Москвича", следуя в Казани
по улице Вишневского и пытаясь объехать остановившийся автобус, совершил наезд на пешеходов, которые выходили из общественного транспорта. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью.
«
"Задержанному предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспорта, совершенных в состоянии опьянения, повлекших причинение тяжкого вреда здоровью человека, в управлении автомобилем в состоянии опьянения лицом, уже подвергнутым административному наказанию за аналогичные действия, в использовании двух заведомо поддельных документов", - говорится в сообщении.
По информации МВД, решением Приволжского районного суда Казани обвиняемый заключен под стражу.
Ранее МВД сообщало, что 29-летний подозреваемый - житель Казани, официально не трудоустроен, неоднократно привлекался к административной ответственности, в том числе за употребление наркотических веществ без назначение врача, отказ от прохождения лечения, а также в 2018 и в 2022 годах - за управление транспортным средством в состоянии опьянения. Согласно акту освидетельствования после ДТП, в биологических материалах таксиста обнаружены следы амфетамина и марихуаны.
Во вторник мировой суд Вахитовского района Казани арестовал его на 15 суток за употребление наркотиков или психотропных веществ без назначения врача.
Кроме того, полицейские установили, что подозреваемый использовал поддельную справку медосвидетельствования. Установлено, что после истечения срока лишения прав он приобрел поддельные медицинские справки о том, что не состоит на учете у психиатра и нарколога. Благодаря этим поддельным документам он получил водительское удостоверение.
Как уточняет МВД, в результате ДТП пострадали 12 человек. Здоровью одной из потерпевших причинен тяжкий вред, в отношении 11 пострадавших проводятся медицинские судебные экспертизы. Ранее минздрав Татарстана сообщал об 11 пострадавших, девять из которых были госпитализированы.