https://ria.ru/20250314/obstrel-2005040467.html
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 14.03.2025
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили семь кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по центру Горловки, сообщили в управлении администрации главы и... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T16:10:00+03:00
2025-03-14T16:10:00+03:00
2025-03-14T16:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
горловка
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донецкая народная республика
иван приходько
нато
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происшествия
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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по центру Горловки, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.10 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): четыре снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный); 15.20 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщил в своем Telegram-канале, что снаряд ВСУ попал в квартиру одного из домов в центре города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20250310/gorlovka-2004121537.html
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горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, нато, стирол, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, НАТО, Стирол, Происшествия
Украинские войска обстреляли Горловку
Украинские войска выпустили семь кассетных снарядов по центру Горловки