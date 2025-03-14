https://ria.ru/20250314/obstrel-2005040467.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 14.03.2025

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска выпустили семь кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по центру Горловки, сообщили в управлении администрации главы и... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T16:10:00+03:00

2025-03-14T16:10:00+03:00

2025-03-14T16:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

иван приходько

нато

стирол

происшествия

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ДОНЕЦК, 14 мар - РИА Новости. Украинские войска выпустили семь кассетных снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по центру Горловки, сообщили в управлении администрации главы и правительства ДНР по вопросам документирования военных преступлений Украины. "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 15.10 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): четыре снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный); 15.20 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Центрально-городской район): три снаряда калибра 155 миллиметров (кассетный)", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. Мэр Горловки Иван Приходько также сообщил в своем Telegram-канале, что снаряд ВСУ попал в квартиру одного из домов в центре города. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как давно лежат на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20250310/gorlovka-2004121537.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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горловка, украина, донецкая народная республика, иван приходько, нато, стирол, происшествия