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Боец рассказал об обстрелах ВСУ Курской области кассетными боеприпасами - РИА Новости, 14.03.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
06:13 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/obstrel-2004907371.html
Боец рассказал об обстрелах ВСУ Курской области кассетными боеприпасами
Боец рассказал об обстрелах ВСУ Курской области кассетными боеприпасами - РИА Новости, 14.03.2025
Боец рассказал об обстрелах ВСУ Курской области кассетными боеприпасами
ВСУ забрасывают освобожденные ВС РФ районы Курской области кассетными боеприпасами, рассказал РИА Новости боец "Гостуха" батальона командира с позывным "Каштан" РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T06:13:00+03:00
2025-03-14T06:13:00+03:00
специальная военная операция на украине
курская область
россия
суджа
валерий герасимов
владимир путин
апти алаудинов
вооруженные силы украины
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ЗАЗУЛЕВКА (Курская обл.), 14 мар - РИА Новости. ВСУ забрасывают освобожденные ВС РФ районы Курской области кассетными боеприпасами, рассказал РИА Новости боец "Гостуха" батальона командира с позывным "Каштан" спецназа "Ахмат". Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что ВСУ ведут огонь по группам эвакуации мирных жителей из Суджи и близлежащих населенных пунктов Курской области. "Очень много "колокольчиков" (элемент кассетных боеприпасов - ред.). Вот они валяются. Их здесь разбросано очень много", - рассказал "Гостуха", демонстрируя элементы кассетных боеприпасов. Он пояснил, что таким образом ВСУ пытаются сдержать продвижение российских бойцов в Курской области. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории. Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как долго лежали на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
https://ria.ru/20250314/tekhnika-2004902633.html
https://ria.ru/20250314/vsu-2004899041.html
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курская область, россия, суджа, валерий герасимов, владимир путин, апти алаудинов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Россия, Суджа, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Апти Алаудинов, Вооруженные силы Украины
Боец рассказал об обстрелах ВСУ Курской области кассетными боеприпасами

Боец Гостуха: ВСУ обстреливают освобожденные районы кассетными боеприпасами

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в Курской области
Военнослужащий ВС РФ в Курской области - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащий ВС РФ в Курской области. Архивное фото
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ЗАЗУЛЕВКА (Курская обл.), 14 мар - РИА Новости. ВСУ забрасывают освобожденные ВС РФ районы Курской области кассетными боеприпасами, рассказал РИА Новости боец "Гостуха" батальона командира с позывным "Каштан" спецназа "Ахмат".
Ранее командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что ВСУ ведут огонь по группам эвакуации мирных жителей из Суджи и близлежащих населенных пунктов Курской области.
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"Очень много "колокольчиков" (элемент кассетных боеприпасов - ред.). Вот они валяются. Их здесь разбросано очень много", - рассказал "Гостуха", демонстрируя элементы кассетных боеприпасов.
Он пояснил, что таким образом ВСУ пытаются сдержать продвижение российских бойцов в Курской области.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
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Кассетные боеприпасы не обеспечены устройствами самоликвидации. По данным американских военных, от 5% до 14% из поставленных Киеву боеприпасов такого типа могут вообще не разорваться, так как долго лежали на складах. В этом случае они будут представлять собой мины, угрожающие гражданскому населению даже после завершения конфликта.
Военнослужащий батальонной тактической группы (БТГР) Каштана спецназа Ахмат в церкви Воздвижения Честного Креста Господня в селе Черкасское Поречное в Суджанском районе Курской области, освобожденном российскими Вооруженными силами от подразделений ВСУ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьРоссияСуджаВалерий ГерасимовВладимир ПутинАпти АлаудиновВооруженные силы Украины
 
 
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