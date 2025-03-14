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В Норильске звукорежиссера заподозрили в сексуальном насилии над мальчиком - РИА Новости, 14.03.2025
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08:59 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/norilsk-2004916446.html
В Норильске звукорежиссера заподозрили в сексуальном насилии над мальчиком
В Норильске звукорежиссера заподозрили в сексуальном насилии над мальчиком - РИА Новости, 14.03.2025
В Норильске звукорежиссера заподозрили в сексуальном насилии над мальчиком
Житель Норильска подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 14-летнего подростка, мужчина арестован, сообщает... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T08:59:00+03:00
2025-03-14T08:59:00+03:00
происшествия
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КРАСНОЯРСК, 14 мар – РИА Новости. Житель Норильска подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 14-летнего подростка, мужчина арестован, сообщает следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии. По данным ведомства, вечером 8 марта 38-летний подозреваемый пригласил к себе домой знакомого 14-летнего подростка, предложив ему поиграть в компьютерную игру. Воспользовавшись ситуацией, мужчина совершил в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера ради удовлетворения собственных сексуальных потребностей. "Факт преступления стал известен матери приятеля пострадавшего подростка, которая сообщила о произошедшем в правоохранительные органы… (Мужчина – ред.) подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" частью 3 статьей 132 УК РФ "иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего"… Мужчина был задержан в кратчайшие сроки ", - говорится в сообщении. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что подозреваемый работал в местном ДК звукорежиссером, откуда был уволен после случившегося. С мальчиком он познакомился в другом месте.
https://ria.ru/20250306/nasilie-2003389232.html
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происшествия
Происшествия
В Норильске звукорежиссера заподозрили в сексуальном насилии над мальчиком

СК: в Норильске звукорежиссера заподозрили в сексуальном насилии над мальчиком

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КРАСНОЯРСК, 14 мар – РИА Новости. Житель Норильска подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 14-летнего подростка, мужчина арестован, сообщает следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным ведомства, вечером 8 марта 38-летний подозреваемый пригласил к себе домой знакомого 14-летнего подростка, предложив ему поиграть в компьютерную игру. Воспользовавшись ситуацией, мужчина совершил в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера ради удовлетворения собственных сексуальных потребностей.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
Жителя Воронежской области обвинили в сексуальном насилии над школьницей
6 марта, 13:23
"Факт преступления стал известен матери приятеля пострадавшего подростка, которая сообщила о произошедшем в правоохранительные органы… (Мужчина – ред.) подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" частью 3 статьей 132 УК РФ "иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего"… Мужчина был задержан в кратчайшие сроки ", - говорится в сообщении.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что подозреваемый работал в местном ДК звукорежиссером, откуда был уволен после случившегося. С мальчиком он познакомился в другом месте.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.02.2025
СК проверит школу в Петербурге, где ученики надругались над одноклассником
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