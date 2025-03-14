https://ria.ru/20250314/norilsk-2004916446.html
В Норильске звукорежиссера заподозрили в сексуальном насилии над мальчиком
В Норильске звукорежиссера заподозрили в сексуальном насилии над мальчиком - РИА Новости, 14.03.2025
В Норильске звукорежиссера заподозрили в сексуальном насилии над мальчиком
Житель Норильска подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 14-летнего подростка, мужчина арестован, сообщает... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T08:59:00+03:00
2025-03-14T08:59:00+03:00
2025-03-14T08:59:00+03:00
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КРАСНОЯРСК, 14 мар – РИА Новости. Житель Норильска подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 14-летнего подростка, мужчина арестован, сообщает следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии. По данным ведомства, вечером 8 марта 38-летний подозреваемый пригласил к себе домой знакомого 14-летнего подростка, предложив ему поиграть в компьютерную игру. Воспользовавшись ситуацией, мужчина совершил в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера ради удовлетворения собственных сексуальных потребностей. "Факт преступления стал известен матери приятеля пострадавшего подростка, которая сообщила о произошедшем в правоохранительные органы… (Мужчина – ред.) подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" частью 3 статьей 132 УК РФ "иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего"… Мужчина был задержан в кратчайшие сроки ", - говорится в сообщении. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что подозреваемый работал в местном ДК звукорежиссером, откуда был уволен после случившегося. С мальчиком он познакомился в другом месте.
https://ria.ru/20250306/nasilie-2003389232.html
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происшествия
В Норильске звукорежиссера заподозрили в сексуальном насилии над мальчиком
СК: в Норильске звукорежиссера заподозрили в сексуальном насилии над мальчиком
КРАСНОЯРСК, 14 мар – РИА Новости.
Житель Норильска подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 14-летнего подростка, мужчина арестован, сообщает следственное управление СК
России по Красноярскому краю и Хакасии.
По данным ведомства, вечером 8 марта 38-летний подозреваемый пригласил к себе домой знакомого 14-летнего подростка, предложив ему поиграть в компьютерную игру. Воспользовавшись ситуацией, мужчина совершил в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера ради удовлетворения собственных сексуальных потребностей.
"Факт преступления стал известен матери приятеля пострадавшего подростка, которая сообщила о произошедшем в правоохранительные органы… (Мужчина – ред.) подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" частью 3 статьей 132 УК РФ "иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего"… Мужчина был задержан в кратчайшие сроки ", - говорится в сообщении.
Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что подозреваемый работал в местном ДК звукорежиссером, откуда был уволен после случившегося. С мальчиком он познакомился в другом месте.