https://ria.ru/20250314/norilsk-2004916446.html

В Норильске звукорежиссера заподозрили в сексуальном насилии над мальчиком

В Норильске звукорежиссера заподозрили в сексуальном насилии над мальчиком - РИА Новости, 14.03.2025

В Норильске звукорежиссера заподозрили в сексуальном насилии над мальчиком

Житель Норильска подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 14-летнего подростка, мужчина арестован, сообщает... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T08:59:00+03:00

2025-03-14T08:59:00+03:00

2025-03-14T08:59:00+03:00

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/1e/1924292699_129:0:3459:1873_1920x0_80_0_0_cae030a006d32edbcb5ef58fdde08abd.jpg

КРАСНОЯРСК, 14 мар – РИА Новости. Житель Норильска подозревается в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 14-летнего подростка, мужчина арестован, сообщает следственное управление СК России по Красноярскому краю и Хакасии. По данным ведомства, вечером 8 марта 38-летний подозреваемый пригласил к себе домой знакомого 14-летнего подростка, предложив ему поиграть в компьютерную игру. Воспользовавшись ситуацией, мужчина совершил в отношении мальчика насильственные действия сексуального характера ради удовлетворения собственных сексуальных потребностей. "Факт преступления стал известен матери приятеля пострадавшего подростка, которая сообщила о произошедшем в правоохранительные органы… (Мужчина – ред.) подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом "а" частью 3 статьей 132 УК РФ "иные действия сексуального характера, совершенные в отношении несовершеннолетнего"… Мужчина был задержан в кратчайшие сроки ", - говорится в сообщении. Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В правоохранительных органах уточнили РИА Новости, что подозреваемый работал в местном ДК звукорежиссером, откуда был уволен после случившегося. С мальчиком он познакомился в другом месте.

https://ria.ru/20250306/nasilie-2003389232.html

https://ria.ru/20250218/peterburg-2000062998.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия