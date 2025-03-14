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В Госдуме сочли новое заявление Рютте по Украине признаком благоразумия - РИА Новости, 14.03.2025
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17:21 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/nato-2005058855.html
В Госдуме сочли новое заявление Рютте по Украине признаком благоразумия
В Госдуме сочли новое заявление Рютте по Украине признаком благоразумия - РИА Новости, 14.03.2025
В Госдуме сочли новое заявление Рютте по Украине признаком благоразумия
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал признаком благоразумия отказ Украине в членстве в НАТО. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T17:21:00+03:00
2025-03-14T17:21:00+03:00
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал признаком благоразумия отказ Украине в членстве в НАТО. Ранее генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Bloomberg согласился с тем, что президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в а Североатлантический альянс. "Отказ Украине в членстве в НАТО - это признак благоразумия, но, учитывая страсть коллективного Запада к обману, не факт, что мы доверяем этим словам", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, главная проблема нынешней глобальной политики - в отсутствии доверия к любым международным договорам. "Подпись и заряженный револьвер гораздо надежнее, чем просто подпись. Мы приветствуем это, пусть и выдавленное из себя, признание Рютте. И понимаем, что в нем нет искренности. Это признание успехов нашей армии и потепления отношений с США. Без сомнения, это победа наших солдат и офицеров, добровольцев и волонтеров. Запад не капитулирует, он сквозь зубы признает провал операции по разрушению России на этом историческом этапе", - добавил депутат.
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в мире, сша, россия, дмитрий белик, марк рютте, дональд трамп
В мире, США, Россия, Дмитрий Белик, Марк Рютте, Дональд Трамп
В Госдуме сочли новое заявление Рютте по Украине признаком благоразумия

Депутат ГД Белик назвал отказ Украине в членстве в НАТО признаком благоразумия

© AP Photo / Virginia MayoБаннеры с символикой НАТО в Брюсселе
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Баннеры с символикой НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал признаком благоразумия отказ Украине в членстве в НАТО.
Ранее генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Bloomberg согласился с тем, что президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в а Североатлантический альянс.
"Отказ Украине в членстве в НАТО - это признак благоразумия, но, учитывая страсть коллективного Запада к обману, не факт, что мы доверяем этим словам", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, главная проблема нынешней глобальной политики - в отсутствии доверия к любым международным договорам.
"Подпись и заряженный револьвер гораздо надежнее, чем просто подпись. Мы приветствуем это, пусть и выдавленное из себя, признание Рютте. И понимаем, что в нем нет искренности. Это признание успехов нашей армии и потепления отношений с США. Без сомнения, это победа наших солдат и офицеров, добровольцев и волонтеров. Запад не капитулирует, он сквозь зубы признает провал операции по разрушению России на этом историческом этапе", - добавил депутат.
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