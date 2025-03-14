https://ria.ru/20250314/nato-2005058855.html

В Госдуме сочли новое заявление Рютте по Украине признаком благоразумия

В Госдуме сочли новое заявление Рютте по Украине признаком благоразумия - РИА Новости, 14.03.2025

В Госдуме сочли новое заявление Рютте по Украине признаком благоразумия

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал признаком благоразумия отказ Украине в членстве в НАТО. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T17:21:00+03:00

2025-03-14T17:21:00+03:00

2025-03-14T17:21:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 мар - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал признаком благоразумия отказ Украине в членстве в НАТО. Ранее генсек НАТО Марк Рютте в интервью телеканалу Bloomberg согласился с тем, что президент США Дональд Трамп снял со стола переговоров вопрос о вступлении Украины в а Североатлантический альянс. "Отказ Украине в членстве в НАТО - это признак благоразумия, но, учитывая страсть коллективного Запада к обману, не факт, что мы доверяем этим словам", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, главная проблема нынешней глобальной политики - в отсутствии доверия к любым международным договорам. "Подпись и заряженный револьвер гораздо надежнее, чем просто подпись. Мы приветствуем это, пусть и выдавленное из себя, признание Рютте. И понимаем, что в нем нет искренности. Это признание успехов нашей армии и потепления отношений с США. Без сомнения, это победа наших солдат и офицеров, добровольцев и волонтеров. Запад не капитулирует, он сквозь зубы признает провал операции по разрушению России на этом историческом этапе", - добавил депутат.

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