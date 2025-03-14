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НАТО планирует увеличить военный потенциал - РИА Новости, 14.03.2025
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17:12 14.03.2025 (обновлено: 17:16 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/nato-2005055007.html
НАТО планирует увеличить военный потенциал
НАТО планирует увеличить военный потенциал - РИА Новости, 14.03.2025
НАТО планирует увеличить военный потенциал
НАТО намерено призвать страны-члены альянса на 30% увеличить целевые показатели военного потенциала частей и соединений, выполняющих совместные задачи альянса,... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T17:12:00+03:00
2025-03-14T17:16:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. НАТО намерено призвать страны-члены альянса на 30% увеличить целевые показатели военного потенциала частей и соединений, выполняющих совместные задачи альянса, в целях как обороны, так и сдерживания, сообщает портал Defense News со ссылкой на верховного главнокомандующего объединённых вооружённых сил НАТО по трансформации Пьер Вандье. "По словам командующего, отвечающего за оборонное планирование в альянсе, НАТО попросит членов альянса повысить свои военные возможности на 30%, поскольку организация стремится укрепить свои вооруженные силы. Предложенные цели по наращиванию потенциала уже были приняты 80% стран НАТО", - пишет издание. В ходе военного форума в Париже Вандье подчеркнул, что ключевые в наращивании "целевого" потенциала элементы заключаются не столько в увеличении личного состава, сколько в наращивании возможностей соединений. "Если механизированная бригада союзника будет состоять на 20% из беспилотников и в результате станет в два раза более сильнее, это позволит данной стране достичь своих целей по наращиванию потенциала быстрее, чем путем добавления солдат", - сказал он. При этом, по данным Вандье, союзники на данный момент уже на 30% отстают от достижения существующих целевых показателей, и предлагаемое увеличение означает, что "образовалась огромная дыра". Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
https://ria.ru/20250305/nato-2003140779.html
https://ria.ru/20250314/nato-2005035175.html
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в мире, европа, париж, сша, дональд трамп, пит хегсет, нато, министерство обороны сша
В мире, Европа, Париж, США, Дональд Трамп, Пит Хегсет, НАТО, Министерство обороны США
НАТО планирует увеличить военный потенциал

Defense News: НАТО хочет на 30% увеличить военный потенциал стран альянса

© Fotolia / selensergenФлаг НАТО
Флаг НАТО - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Fotolia / selensergen
Флаг НАТО. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. НАТО намерено призвать страны-члены альянса на 30% увеличить целевые показатели военного потенциала частей и соединений, выполняющих совместные задачи альянса, в целях как обороны, так и сдерживания, сообщает портал Defense News со ссылкой на верховного главнокомандующего объединённых вооружённых сил НАТО по трансформации Пьер Вандье.
"По словам командующего, отвечающего за оборонное планирование в альянсе, НАТО попросит членов альянса повысить свои военные возможности на 30%, поскольку организация стремится укрепить свои вооруженные силы. Предложенные цели по наращиванию потенциала уже были приняты 80% стран НАТО", - пишет издание.
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В ходе военного форума в Париже Вандье подчеркнул, что ключевые в наращивании "целевого" потенциала элементы заключаются не столько в увеличении личного состава, сколько в наращивании возможностей соединений.
"Если механизированная бригада союзника будет состоять на 20% из беспилотников и в результате станет в два раза более сильнее, это позволит данной стране достичь своих целей по наращиванию потенциала быстрее, чем путем добавления солдат", - сказал он.
При этом, по данным Вандье, союзники на данный момент уже на 30% отстают от достижения существующих целевых показателей, и предлагаемое увеличение означает, что "образовалась огромная дыра".
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
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