https://ria.ru/20250314/nato-2005035175.html

Рютте подтвердил, что Трамп снял с повестки членство Украины в НАТО

Рютте подтвердил, что Трамп снял с повестки членство Украины в НАТО - РИА Новости, 14.03.2025

Рютте подтвердил, что Трамп снял с повестки членство Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО больше не стоит на повестке дня, подтвердил генсек альянса Марк Рютте в интервью Bloomberg. РИА Новости, 14.03.2025

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2025-03-14T16:28:00+03:00

в мире

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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО больше не стоит на повестке дня, подтвердил генсек альянса Марк Рютте в интервью Bloomberg."Да" — так он ответил на вопрос о том, действительно ли президент США Дональд Трамп снимает вопрос о вступлении страны в военный блок.В конце февраля хозяин Белого дома на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером подчеркнул, что у Киева не будет членства в НАТО. До этого он также говорил, что Украина может забыть о таких перспективах.По мнению американского лидера, именно стремление в альянс привело страну к военному конфликту.Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала специальной военной операции.

https://ria.ru/20250314/peremirie-2004909801.html

https://ria.ru/20250314/spetsoperatsiya-2005026230.html

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в мире, дональд трамп, украина, марк рютте, нато, сша, кир стармер