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Рютте подтвердил, что Трамп снял с повестки членство Украины в НАТО - РИА Новости, 14.03.2025
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15:51 14.03.2025 (обновлено: 16:28 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/nato-2005035175.html
Рютте подтвердил, что Трамп снял с повестки членство Украины в НАТО
Рютте подтвердил, что Трамп снял с повестки членство Украины в НАТО - РИА Новости, 14.03.2025
Рютте подтвердил, что Трамп снял с повестки членство Украины в НАТО
Вступление Украины в НАТО больше не стоит на повестке дня, подтвердил генсек альянса Марк Рютте в интервью Bloomberg. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T15:51:00+03:00
2025-03-14T16:28:00+03:00
в мире
дональд трамп
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО больше не стоит на повестке дня, подтвердил генсек альянса Марк Рютте в интервью Bloomberg."Да" — так он ответил на вопрос о том, действительно ли президент США Дональд Трамп снимает вопрос о вступлении страны в военный блок.В конце февраля хозяин Белого дома на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером подчеркнул, что у Киева не будет членства в НАТО. До этого он также говорил, что Украина может забыть о таких перспективах.По мнению американского лидера, именно стремление в альянс привело страну к военному конфликту.Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала специальной военной операции.
https://ria.ru/20250314/peremirie-2004909801.html
https://ria.ru/20250314/spetsoperatsiya-2005026230.html
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в мире, дональд трамп, украина, марк рютте, нато, сша, кир стармер
В мире, Дональд Трамп, Украина, Марк Рютте, НАТО, США, Кир Стармер
Рютте подтвердил, что Трамп снял с повестки членство Украины в НАТО

Рютте: НАТО больше не рассматривает вопрос о вступлении Украины

© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны Североатлантического альянса в Брюсселе
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны Североатлантического альянса в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны Североатлантического альянса в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО больше не стоит на повестке дня, подтвердил генсек альянса Марк Рютте в интервью Bloomberg.
"Да" — так он ответил на вопрос о том, действительно ли президент США Дональд Трамп снимает вопрос о вступлении страны в военный блок.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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Вчера, 08:00

В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление Украины в блок в ускоренном порядке. При этом тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что полноценное членство страны в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.

В конце февраля хозяин Белого дома на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером подчеркнул, что у Киева не будет членства в НАТО. До этого он также говорил, что Украина может забыть о таких перспективах.
По мнению американского лидера, именно стремление в альянс привело страну к военному конфликту.
Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала специальной военной операции.
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В миреДональд ТрампУкраинаМарк РюттеНАТОСШАКир Стармер
 
 
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