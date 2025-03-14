Рютте подтвердил, что Трамп снял с повестки членство Украины в НАТО
Рютте: НАТО больше не рассматривает вопрос о вступлении Украины
© AP Photo / Virginia MayoФлаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны Североатлантического альянса в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги Украины и НАТО во время встречи министров обороны Североатлантического альянса в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Вступление Украины в НАТО больше не стоит на повестке дня, подтвердил генсек альянса Марк Рютте в интервью Bloomberg.
"Да" — так он ответил на вопрос о том, действительно ли президент США Дональд Трамп снимает вопрос о вступлении страны в военный блок.
В конце сентября 2022 года Владимир Зеленский сообщил о подаче заявки на вступление Украины в блок в ускоренном порядке. При этом тогдашний генсек НАТО Йенс Столтенберг подчеркивал, что полноценное членство страны в альянсе невозможно во время вооруженного конфликта.
В конце февраля хозяин Белого дома на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером подчеркнул, что у Киева не будет членства в НАТО. До этого он также говорил, что Украина может забыть о таких перспективах.
По мнению американского лидера, именно стремление в альянс привело страну к военному конфликту.
Владимир Путин не раз отмечал, что возможное членство Украины в НАТО — это угроза для безопасности России. Он подчеркивал, что риски вступления Киева в военный блок стали одной из причин начала специальной военной операции.