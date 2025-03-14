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Германия захотела договориться с Сирией о возвращении сотен тысяч беженцев
Германия захотела договориться с Сирией о возвращении сотен тысяч беженцев - РИА Новости, 14.03.2025
Германия захотела договориться с Сирией о возвращении сотен тысяч беженцев
МВД ФРГ хочет договориться с новыми сирийскими властями о возвращении сотен тысяч проживающих в Германии сирийских беженцев, сообщило издание Bild. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T23:29:00+03:00
2025-03-14T23:29:00+03:00
2025-03-14T23:29:00+03:00
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. МВД ФРГ хочет договориться с новыми сирийскими властями о возвращении сотен тысяч проживающих в Германии сирийских беженцев, сообщило издание Bild. По данным Bild, глава МВД ФРГ Нэнси Фезер собирается совершить визит в Сирию, чтобы обсудить вопрос возврата беженцев с президентом страны на переходный период Ахмадом аш-Шараа. "Министерство внутренних дел Германии находится в контакте с временным правительством Сирии, в том числе для обсуждения вопросов, касающихся возвращения сирийских беженцев в Германию", - цитирует Bild пресс-секретаря МВД ФРГ. Пресс-секретарь отказался говорить о конкретных планах визита Фезер в Сирию. "Согласно данным Bild, переговоры касаются в целом 974 тысяч сирийских граждан, находящихся в Германии. Массовое возвращение также существенно повлияет на социальные фонды. 512 тысяч сирийцев получают пособия на сумму около 4 миллиардов евро в год. В среднем это составляет 664 евро в месяц на человека", - пишет Bild. В конце ноября 2024 года вооруженные формирования сирийской оппозиции начали масштабное наступление на позиции сирийской армии и 8 декабря вошли в Дамаск, Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. Глава новой сирийской администрации аш-Шараа 29 января был объявлен президентом Сирии на время переходного периода.
https://ria.ru/20250106/berbok-1992640231.html
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в мире, германия, сирия, дамаск (город), башар асад, bild
В мире, Германия, Сирия, Дамаск (город), Башар Асад, Bild
Германия захотела договориться с Сирией о возвращении сотен тысяч беженцев
Bild: МВД ФРГ хочет договориться с новыми властями Сирии о возвращении беженцев