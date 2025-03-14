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МВД предупредило о мошеннических рассылках в Telegram - РИА Новости, 14.03.2025
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16:40 14.03.2025 (обновлено: 17:11 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/mvd-2005048864.html
МВД предупредило о мошеннических рассылках в Telegram
МВД предупредило о мошеннических рассылках в Telegram - РИА Новости, 14.03.2025
МВД предупредило о мошеннических рассылках в Telegram
Мошенники распространяют в Telegram-каналах фишинговые ссылки с "кликбейтными" заголовками, предупредило управление по организации борьбы с противоправным... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T16:40:00+03:00
2025-03-14T17:11:00+03:00
технологии
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общество
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Мошенники распространяют в Telegram-каналах фишинговые ссылки с "кликбейтными" заголовками, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале. "Злоумышленники паразитируют на общественно значимых темах, пишут громкие слова, но конечная цель — похищение денег", — говорится в сообщении. В качестве примера фишинговой ссылки ведомство привело распространившееся в некоторых Telegram-каналах сообщение о якобы завершении СВО в 2025 году.Правоохранители пояснили, что "кликбейт" апеллирует к страху, любопытству, удивлению, часто использует недосказанность и создание эффекта срочности. "Сейчас его используют новостные порталы, блогеры, маркетологи и, конечно, мошенники. А мы предлагаем проверять источник информации, прежде чем тратить время (и деньги) на очередную "сенсацию". Ведь часто за кричащим заголовком закономерно скрывается лишь шум", — заключили в ведомстве. Термин "кликбейт" пришел из медиаиндустрии, хотя явление зародилось намного раньше. В эпоху бумажных газет за внимание боролись громкими и напечатанными крупными шрифтами заголовками, размещенными на первой полосе. Они привлекали внимание, но, чтобы узнать подробности, издание приходилось покупать.
https://ria.ru/20250312/mintsifry-2004478824.html
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технологии, министерство внутренних дел рф (мвд россии), общество
Технологии, Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Общество
МВД предупредило о мошеннических рассылках в Telegram

МВД: за кликбейтными рассылками в Telegram могут стоять аферисты

© РИА НовостиЛоготип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
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Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Мошенники распространяют в Telegram-каналах фишинговые ссылки с "кликбейтными" заголовками, предупредило управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД в Telegram-канале.
"Злоумышленники паразитируют на общественно значимых темах, пишут громкие слова, но конечная цель — похищение денег", — говорится в сообщении.
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В качестве примера фишинговой ссылки ведомство привело распространившееся в некоторых Telegram-каналах сообщение о якобы завершении СВО в 2025 году.
Правоохранители пояснили, что "кликбейт" апеллирует к страху, любопытству, удивлению, часто использует недосказанность и создание эффекта срочности.
"Сейчас его используют новостные порталы, блогеры, маркетологи и, конечно, мошенники. А мы предлагаем проверять источник информации, прежде чем тратить время (и деньги) на очередную "сенсацию". Ведь часто за кричащим заголовком закономерно скрывается лишь шум", — заключили в ведомстве.
Термин "кликбейт" пришел из медиаиндустрии, хотя явление зародилось намного раньше. В эпоху бумажных газет за внимание боролись громкими и напечатанными крупными шрифтами заголовками, размещенными на первой полосе. Они привлекали внимание, но, чтобы узнать подробности, издание приходилось покупать.
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