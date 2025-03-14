https://ria.ru/20250314/mvd-2004992720.html

МВД Украины взяло под контроль дело об убийстве Ганула, пишут СМИ

МВД Украины взяло под контроль дело об убийстве Ганула, пишут СМИ - РИА Новости, 14.03.2025

МВД Украины взяло под контроль дело об убийстве Ганула, пишут СМИ

Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что берет под личный контроль дело об убийстве радикального националиста Демьяна Ганула - организатора беспорядков у... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T13:17:00+03:00

2025-03-14T13:17:00+03:00

2025-03-14T13:18:00+03:00

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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что берет под личный контроль дело об убийстве радикального националиста Демьяна Ганула - организатора беспорядков у Дома профсоюзов и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек, сообщает украинский "5 телеканал". Украинский депутат Алексей Гончаренко* ранее в пятницу заявил, что в Одессе убит радикальный националист Демьян Ганул. "Только что в Раде министр внутренних дел Игорь Клименко сказал, что берет это дело (об убийстве Ганула – ред.) под личный контроль. В Одессу уже направили специальную группу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ. Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.

https://ria.ru/20250314/ukraina-2004989676.html

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в мире, одесса, украина, россия, игорь клименко, алексей гончаренко