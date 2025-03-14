МВД Украины взяло под контроль дело об убийстве Ганула, пишут СМИ
МВД Украины взяло под личный контроль дело об убийстве националиста Ганула
© Кадр видео из соцсетейДемьян Ганул
© Кадр видео из соцсетей
Демьян Ганул. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар – РИА Новости. Глава МВД Украины Игорь Клименко заявил, что берет под личный контроль дело об убийстве радикального националиста Демьяна Ганула - организатора беспорядков у Дома профсоюзов и поджога здания, из-за чего 2 мая 2014 года погибли почти 50 человек, сообщает украинский "5 телеканал".
Украинский депутат Алексей Гончаренко* ранее в пятницу заявил, что в Одессе убит радикальный националист Демьян Ганул.
© Фото : Нацполиция УкраиныПолиция на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе
© Фото : Нацполиция Украины
Полиция на месте убийства Демьяна Ганула в Одессе
"Только что в Раде министр внутренних дел Игорь Клименко сказал, что берет это дело (об убийстве Ганула – ред.) под личный контроль. В Одессу уже направили специальную группу", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.
Басманный суд Москвы в апреле 2024 года заочно арестовал Ганула по обвинению в уничтожении воинских захоронений и памятников, а также в нападении на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
В Одессе после государственного переворота на Украине в 2014 году активисты "антимайдана" в знак протеста разбили палаточный лагерь на Куликовом поле. Днем 2 мая в районе Греческой площади начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными "ультрас" из Харькова и Одессы, а также участниками "евромайдана" - с другой. Палаточный городок был разрушен, после чего сторонники госпереворота и националисты подожгли Дом профсоюзов, в котором укрылись представители "антимайдана". Жертвами трагедии в тот день стали 48 человек, более 250 пострадали.
*Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.