В московском метро мужчина с ножом напал на сотрудника службы безопасности
В Москве пьяный мужчина напал с ножом на сотрудника службы безопасности в метро
Автомобиль полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Полиция задержала пьяного мужчину, напавшего с ножом на сотрудника службы безопасности московского метро, возбуждено уголовное дело, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
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"Напавший с ножом на сотрудника службы безопасности столичного метрополитена задержан моими коллегами", - написала Волк в Telegram-канале.
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Предварительно установлено, что в вестибюле станции "Улица 1905 года" инспектор службы безопасности воспрепятстовал проходу в метро двум мужчинам. Пассажиры имели визуальные признаки алкогольного опьянения. В ходе конфликта один из них причинил телесные повреждения представителю службы безопасности. Потом злоумышленник достал из кармана предмет, похожий на нож, и стал размахивать им, высказывая угрозы жизни и здоровью. Очевидцы попытались успокоить дебошира и сообщили о происшествии в полицию.
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"Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний житель столицы. Орудие, которым он угрожал, изъято и направлено на исследование экспертам-криминалистам УВД на Московском метрополитене", - уточнила Волк.
Пострадавший доставлен в городскую больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.
Возбуждено уголовное дело по статьям 116 (побои) и 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Также в отношении задержанного и его знакомого сотрудниками полиции составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).
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