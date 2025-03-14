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В московском метро мужчина с ножом напал на сотрудника службы безопасности - РИА Новости, 14.03.2025
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22:46 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/moskva-2005129671.html
В московском метро мужчина с ножом напал на сотрудника службы безопасности
В московском метро мужчина с ножом напал на сотрудника службы безопасности - РИА Новости, 14.03.2025
В московском метро мужчина с ножом напал на сотрудника службы безопасности
Полиция задержала пьяного мужчину, напавшего с ножом на сотрудника службы безопасности московского метро, возбуждено уголовное дело, сообщила представитель МВД... РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T22:46:00+03:00
2025-03-14T22:46:00+03:00
происшествия
россия
ирина волк
москва
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Полиция задержала пьяного мужчину, напавшего с ножом на сотрудника службы безопасности московского метро, возбуждено уголовное дело, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Напавший с ножом на сотрудника службы безопасности столичного метрополитена задержан моими коллегами", - написала Волк в Telegram-канале. Предварительно установлено, что в вестибюле станции "Улица 1905 года" инспектор службы безопасности воспрепятстовал проходу в метро двум мужчинам. Пассажиры имели визуальные признаки алкогольного опьянения. В ходе конфликта один из них причинил телесные повреждения представителю службы безопасности. Потом злоумышленник достал из кармана предмет, похожий на нож, и стал размахивать им, высказывая угрозы жизни и здоровью. Очевидцы попытались успокоить дебошира и сообщили о происшествии в полицию. "Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний житель столицы. Орудие, которым он угрожал, изъято и направлено на исследование экспертам-криминалистам УВД на Московском метрополитене", - уточнила Волк. Пострадавший доставлен в городскую больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статьям 116 (побои) и 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Также в отношении задержанного и его знакомого сотрудниками полиции составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).
https://ria.ru/20241223/moskva-1990789454.html
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происшествия, россия, ирина волк, москва, московский метрополитен
Происшествия, Россия, Ирина Волк, Москва, Московский метрополитен
В московском метро мужчина с ножом напал на сотрудника службы безопасности

В Москве пьяный мужчина напал с ножом на сотрудника службы безопасности в метро

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Полиция задержала пьяного мужчину, напавшего с ножом на сотрудника службы безопасности московского метро, возбуждено уголовное дело, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк.
«
"Напавший с ножом на сотрудника службы безопасности столичного метрополитена задержан моими коллегами", - написала Волк в Telegram-канале.
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Предварительно установлено, что в вестибюле станции "Улица 1905 года" инспектор службы безопасности воспрепятстовал проходу в метро двум мужчинам. Пассажиры имели визуальные признаки алкогольного опьянения. В ходе конфликта один из них причинил телесные повреждения представителю службы безопасности. Потом злоумышленник достал из кармана предмет, похожий на нож, и стал размахивать им, высказывая угрозы жизни и здоровью. Очевидцы попытались успокоить дебошира и сообщили о происшествии в полицию.
«
"Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний житель столицы. Орудие, которым он угрожал, изъято и направлено на исследование экспертам-криминалистам УВД на Московском метрополитене", - уточнила Волк.
Пострадавший доставлен в городскую больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает.
Возбуждено уголовное дело по статьям 116 (побои) и 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.
Также в отношении задержанного и его знакомого сотрудниками полиции составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).
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ПроисшествияРоссияИрина ВолкМоскваМосковский метрополитен
 
 
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