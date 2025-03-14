https://ria.ru/20250314/moskva-2005129671.html

В московском метро мужчина с ножом напал на сотрудника службы безопасности

В московском метро мужчина с ножом напал на сотрудника службы безопасности - РИА Новости, 14.03.2025

В московском метро мужчина с ножом напал на сотрудника службы безопасности

Полиция задержала пьяного мужчину, напавшего с ножом на сотрудника службы безопасности московского метро, возбуждено уголовное дело, сообщила представитель МВД... РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T22:46:00+03:00

2025-03-14T22:46:00+03:00

2025-03-14T22:46:00+03:00

происшествия

россия

ирина волк

москва

московский метрополитен

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Полиция задержала пьяного мужчину, напавшего с ножом на сотрудника службы безопасности московского метро, возбуждено уголовное дело, сообщила представитель МВД РФ Ирина Волк. "Напавший с ножом на сотрудника службы безопасности столичного метрополитена задержан моими коллегами", - написала Волк в Telegram-канале. Предварительно установлено, что в вестибюле станции "Улица 1905 года" инспектор службы безопасности воспрепятстовал проходу в метро двум мужчинам. Пассажиры имели визуальные признаки алкогольного опьянения. В ходе конфликта один из них причинил телесные повреждения представителю службы безопасности. Потом злоумышленник достал из кармана предмет, похожий на нож, и стал размахивать им, высказывая угрозы жизни и здоровью. Очевидцы попытались успокоить дебошира и сообщили о происшествии в полицию. "Оперативно прибывшие на место происшествия полицейские патрульно-постовой службы УВД на Московском метрополитене задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний житель столицы. Орудие, которым он угрожал, изъято и направлено на исследование экспертам-криминалистам УВД на Московском метрополитене", - уточнила Волк. Пострадавший доставлен в городскую больницу, где ему оказана необходимая медицинская помощь. Жизни и здоровью мужчины ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статьям 116 (побои) и 119 (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью) УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Также в отношении задержанного и его знакомого сотрудниками полиции составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном статьей 20.21 КоАП РФ (появление в общественных местах в состоянии опьянения).

https://ria.ru/20241223/moskva-1990789454.html

https://ria.ru/20250204/deboshir-1997351057.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, ирина волк, москва, московский метрополитен