https://ria.ru/20250314/moskva-2005126702.html

В Москве восемь деревьев упали в результате шторма

В Москве восемь деревьев упали в результате шторма - РИА Новости, 14.03.2025

В Москве восемь деревьев упали в результате шторма

Восемь деревьев упали в результате шторма в пятницу в Москве, сообщают экстренные службы. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T22:12:00+03:00

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2025-03-14T22:12:00+03:00

происшествия

москва

евгений тишковец

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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Восемь деревьев упали в результате шторма в пятницу в Москве, сообщают экстренные службы. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что порывы ветра в Москве достигли штормовых 24 метров в секунду, что соответствует девятибалльному шторму. "Происшествия с привлечением сил и средств территориального пожарно-спасательного гарнизона города Москвы при прохождении комплекса неблагоприятных погодных явлений на территории Москвы по состоянию на 20.00 мск 14 марта 2025 года: поваленные (аварийные) деревья - восемь штук, разрушения кровли - 16 штук, всего происшествий - 24", - говорится в сводной таблице, которая приводится экстренными службами. Также отмечается, что на улице Камчатской в районе дома №3 упало дерево на провода над проезжей частью.

https://ria.ru/20250314/roskosmos-2005105899.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, евгений тишковец