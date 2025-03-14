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В Москве восемь деревьев упали в результате шторма - РИА Новости, 14.03.2025
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22:12 14.03.2025
https://ria.ru/20250314/moskva-2005126702.html
В Москве восемь деревьев упали в результате шторма
В Москве восемь деревьев упали в результате шторма - РИА Новости, 14.03.2025
В Москве восемь деревьев упали в результате шторма
Восемь деревьев упали в результате шторма в пятницу в Москве, сообщают экстренные службы. РИА Новости, 14.03.2025
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происшествия
москва
евгений тишковец
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Восемь деревьев упали в результате шторма в пятницу в Москве, сообщают экстренные службы. Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что порывы ветра в Москве достигли штормовых 24 метров в секунду, что соответствует девятибалльному шторму. "Происшествия с привлечением сил и средств территориального пожарно-спасательного гарнизона города Москвы при прохождении комплекса неблагоприятных погодных явлений на территории Москвы по состоянию на 20.00 мск 14 марта 2025 года: поваленные (аварийные) деревья - восемь штук, разрушения кровли - 16 штук, всего происшествий - 24", - говорится в сводной таблице, которая приводится экстренными службами. Также отмечается, что на улице Камчатской в районе дома №3 упало дерево на провода над проезжей частью.
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происшествия, москва, евгений тишковец
Происшествия, Москва, Евгений Тишковец
В Москве восемь деревьев упали в результате шторма

Восемь деревьев упали из-за шторма в пятницу в Москве

© РИА НовостиМесто падения деревьев во время мощного циклона в Москве
Место падения деревьев во время мощного циклона в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© РИА Новости
Место падения деревьев во время мощного циклона в Москве
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МОСКВА, 14 мар - РИА Новости. Восемь деревьев упали в результате шторма в пятницу в Москве, сообщают экстренные службы.
Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщал РИА Новости, что порывы ветра в Москве достигли штормовых 24 метров в секунду, что соответствует девятибалльному шторму.
"Происшествия с привлечением сил и средств территориального пожарно-спасательного гарнизона города Москвы при прохождении комплекса неблагоприятных погодных явлений на территории Москвы по состоянию на 20.00 мск 14 марта 2025 года: поваленные (аварийные) деревья - восемь штук, разрушения кровли - 16 штук, всего происшествий - 24", - говорится в сводной таблице, которая приводится экстренными службами.
Также отмечается, что на улице Камчатской в районе дома №3 упало дерево на провода над проезжей частью.
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