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ПВО уничтожила четыре беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 14.03.2025
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07:26 14.03.2025 (обновлено: 09:56 14.03.2025)
https://ria.ru/20250314/moskva-2004910386.html
ПВО уничтожила четыре беспилотника, летевших на Москву
ПВО уничтожила четыре беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 14.03.2025
ПВО уничтожила четыре беспилотника, летевших на Москву
Силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2025
2025-03-14T07:26:00+03:00
2025-03-14T09:56:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
балашиха
андрей воробьев
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.&quot;Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву&quot;, — написал он.На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, беспилотник, по предварительной информации, попал в часть кровли в многоэтажном жилом доме на западе Москвы.Об атаке беспилотников на Московский регион также сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.&quot;Два беспилотника сбиты над Балашихой — обломки одного из них упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово в районе улицы Демин Луг. Еще один БПЛА уничтожен в микрорайоне Железнодорожный. &lt;...&gt; Третий беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает&quot;, — рассказал он.Воробьев отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет, а на местах падения БПЛА работают оперативные службы.Во вторник ВСУ совершили самую массированную атаку дронами на Москву. По информации Минобороны, всего за ночь сбили 337 БПЛА, из них 91 — над столичным регионом. Погибли три человека, еще 18 пострадали.
https://ria.ru/20250312/bespilotniki-2004448349.html
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балашиха
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москва, сергей собянин, балашиха, андрей воробьев, московская область (подмосковье)
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Балашиха, Андрей Воробьев, Московская область (Подмосковье)
ПВО уничтожила четыре беспилотника, летевших на Москву

Собянин: силы ПВО уничтожили четыре беспилотника, летевших на Москву

© Фото очевидцаПоследствия атаки беспилотника ВСУ в микрорайоне Южная Битца в Москве
Последствия атаки беспилотника ВСУ в микрорайоне Южная Битца в Москве - РИА Новости, 1920, 14.03.2025
© Фото очевидца
Последствия атаки беспилотника ВСУ в микрорайоне Южная Битца в Москве
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МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«

"Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву", — написал он.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, беспилотник, по предварительной информации, попал в часть кровли в многоэтажном жилом доме на западе Москвы.
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Об атаке беспилотников на Московский регион также сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«

"Два беспилотника сбиты над Балашихой — обломки одного из них упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово в районе улицы Демин Луг. Еще один БПЛА уничтожен в микрорайоне Железнодорожный. <...> Третий беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает", — рассказал он.

Воробьев отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет, а на местах падения БПЛА работают оперативные службы.
Во вторник ВСУ совершили самую массированную атаку дронами на Москву. По информации Минобороны, всего за ночь сбили 337 БПЛА, из них 91 — над столичным регионом. Погибли три человека, еще 18 пострадали.
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