ПВО уничтожила четыре беспилотника, летевших на Москву
Собянин: силы ПВО уничтожили четыре беспилотника, летевших на Москву
© Фото очевидцаПоследствия атаки беспилотника ВСУ в микрорайоне Южная Битца в Москве
© Фото очевидца
Последствия атаки беспилотника ВСУ в микрорайоне Южная Битца в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале.
«
"Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву", — написал он.
На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.
Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, беспилотник, по предварительной информации, попал в часть кровли в многоэтажном жилом доме на западе Москвы.
ПВО ночью уничтожила 21 украинский беспилотник
12 марта, 07:23
Об атаке беспилотников на Московский регион также сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«
"Два беспилотника сбиты над Балашихой — обломки одного из них упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово в районе улицы Демин Луг. Еще один БПЛА уничтожен в микрорайоне Железнодорожный. <...> Третий беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает", — рассказал он.
Воробьев отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет, а на местах падения БПЛА работают оперативные службы.
Во вторник ВСУ совершили самую массированную атаку дронами на Москву. По информации Минобороны, всего за ночь сбили 337 БПЛА, из них 91 — над столичным регионом. Погибли три человека, еще 18 пострадали.
ПВО ликвидировала БПЛА над Саратовской областью
Вчера, 01:35