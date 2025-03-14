https://ria.ru/20250314/moskva-2004910386.html

ПВО уничтожила четыре беспилотника, летевших на Москву

ПВО уничтожила четыре беспилотника, летевших на Москву - РИА Новости, 14.03.2025

ПВО уничтожила четыре беспилотника, летевших на Москву

Силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале. РИА Новости, 14.03.2025

2025-03-14T07:26:00+03:00

2025-03-14T07:26:00+03:00

2025-03-14T09:56:00+03:00

специальная военная операция на украине

москва

сергей собянин

балашиха

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/0e/2004919614_0:104:576:428_1920x0_80_0_0_9391fbe685189b9761eedaa39ed081f7.jpg

МОСКВА, 14 мар — РИА Новости. Силы ПВО отразили атаку четырех беспилотников, летевших на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале."Силами ПВО Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву", — написал он.На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.Как сообщил РИА Новости представитель экстренных служб, беспилотник, по предварительной информации, попал в часть кровли в многоэтажном жилом доме на западе Москвы.Об атаке беспилотников на Московский регион также сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев."Два беспилотника сбиты над Балашихой — обломки одного из них упали на строительную площадку в микрорайоне Измайлово в районе улицы Демин Луг. Еще один БПЛА уничтожен в микрорайоне Железнодорожный. <...> Третий беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает", — рассказал он.Воробьев отметил, что, по предварительной информации, пострадавших нет, а на местах падения БПЛА работают оперативные службы.Во вторник ВСУ совершили самую массированную атаку дронами на Москву. По информации Минобороны, всего за ночь сбили 337 БПЛА, из них 91 — над столичным регионом. Погибли три человека, еще 18 пострадали.

https://ria.ru/20250312/bespilotniki-2004448349.html

https://ria.ru/20250314/bespilotniki-2004893397.html

москва

балашиха

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, сергей собянин, балашиха, андрей воробьев, московская область (подмосковье)